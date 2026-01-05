Michael Shifter, politólogo estadounidense: “Está claro que Trump no siente simpatía por María Corina Machado”

Dos días después de la operación militar estadounidense en la que fue capturado Nicolás Maduro y su esposa para ser enjuiciado en Nueva York, existe una serie de interrogantes sobre el futuro de Venezuela y el período de transición.

A juicio del politólogo estadounidense Michael Shifter, expresidente de Diálogo Interamericano, foro político líder para los asuntos del hemisferio occidental, el presidente Donald Trump quiere “evitar el escenario que se produjo tras la invasión estadounidense de Irak en 2003, cuando se disolvió el Ejército y el país se sumió en el caos”.

En la siguiente entrevista con La Tercera, el profesor adjunto en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown aborda las implicancias de la crisis actual en el país sudamericano.

¿Cómo evalúa la decisión de Trump de reconocer a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y de negociar con ella?

Dadas las opciones, Trump y su equipo creyeron que podrían tratar con Delcy Rodríguez mejor que con cualquier otro alto funcionario del régimen. Ella los impresionó con sus medidas de política económica y su comprensión y gestión del sector petrolero, a pesar de que ese sector se veía afectado por muchos problemas y dificultades. Es una gran apuesta y una prueba. Nadie sabe si Delcy Rodríguez dará buenos resultados, pero para Trump parecía la forma más inteligente de trabajar con el régimen mientras implementaba su agenda sobre el petróleo y las drogas.

En la conferencia de prensa del sábado, Trump cuestionó el liderazgo de la líder opositora María Corina Machado. ¿Cómo ve esa situación?

Los comentarios de Trump sobre el liderazgo de Machado fueron ciertamente discordantes. Pero desde hace tiempo está claro que Trump no siente simpatía por ella, ni tiene mucha confianza en su capacidad para gestionar y liderar Venezuela. Para Trump, la indiscutible reivindicación de legitimidad democrática de Machado es esencialmente irrelevante.

¿Qué perspectivas tiene la transición en Venezuela?

Nadie sabe con certeza cómo será la “transición” de Venezuela, ni cómo se desarrollará y evolucionará. Trump parece más entusiasmado con la idea de instaurar un gobierno post-Maduro que se adapte a sus exigencias y dictados que con facilitar la transición a un gobierno democrático post-chavista.

¿Qué papel van a jugar el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López?

No está claro qué papel desempeñarán Diosdado Cabello y Padrino López en Venezuela. Sus declaraciones iniciales han sido, como era de esperar, desafiantes, pero en una eventual negociación liderada por Estados Unidos podrían ser sustituidos por otros funcionarios. Trump está dispuesto a utilizar la amenaza de una intervención militar a mayor escala como forma de obligarlos a cumplir sus términos y condiciones.

¿Cuál cree que será el rol de las FF.AA. venezolanas después del llamado de Delcy Rodríguez para que estén activas?

El equipo de Trump quiere claramente hacer todo lo posible para evitar el escenario que se produjo tras la invasión estadounidense de Irak en 2003, cuando se disolvió el Ejército y el país se sumió en el caos. Si eso ocurriera, Estados Unidos no tendría más remedio que enviar una gran fuerza para estabilizar Venezuela. Eso sería enormemente costoso y políticamente insostenible. Como resultado, Estados Unidos apoya el llamado de Rodríguez para mantener activo al Ejército venezolano.

¿Considera que la operación de Estados Unidos el sábado en Venezuela sienta un precedente?

Estados Unidos llevó a cabo el primer ataque y operación militar de la historia en Sudamérica. En ese sentido, fue histórico. También sentó un peligroso precedente para cualquier país poderoso -China o Rusia, por ejemplo- que quiera violar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas y destituir a un jefe de Estado por cualquier motivo. La operación militar también sienta un precedente preocupante para la administración Trump en el hemisferio occidental. Hace que muchos latinoamericanos se sientan aún más aprensivos ante un presidente estadounidense que ignora las reglas y parece no tener límites.