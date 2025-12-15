VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    Miembros de la administración Trump felicitan a Kast “por su abrumadora victoria y su claro mandato”

    Tanto el secretario de Estado, Marco Rubio, como su subsecretario Christopher Landau expresaron sus mensajes de enhorabuena al nuevo mandatario republicano chileno.

    Marta QuinterosPor 
    Marta Quinteros

    Han llegado los primeros mensajes de enhorabuena desde Washington. El secretario de Estado, Marco Rubio, fue el primero de la administración Trump en referirse al aplastante triunfo del abanderado republicano chileno José Antonio Kast este domingo, cuando ganó de manera categórica contra su oponente comunista Jeannette Jara en el balotaje por la presidencia.

    “Felicitaciones al presidente electo de Chile @JoseAntonioKast por su victoria. Estados Unidos espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial”, escribió la mano derecha del presidente estadounidense Donald Trump.

    Al secretario de Estado, se le sumó el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, quien expresó en X: “Estados Unidos y Chile han mantenido una estrecha relación durante la mayor parte de los últimos dos siglos, como lo sé por experiencia propia como hijo de un ex embajador estadounidense en Chile”.

    “Hoy es una muestra más de la vitalidad de la democracia chilena y felicitamos al pueblo de ese gran país y a su nuevo presidente electo @joseantoniokast por su abrumadora victoria y su claro mandato”, celebró el subsecretario Landau.

    El mensaje del subsecretario fue reposteado por la Embajada de Estados Unidos en Chile, quien retuiteó la publicación sin comentarios adicionales.

    Al cierre de esta edición, ni el inquilino de la Casa Blanca ni su embajador designado para Chile, Brandon Judd, habían publicado un mensaje respecto a la victoria electoral de Kast.

    El embajador Judd, no obstante, sí se reunió con Kast la semana pasada, con quien discutió “una cooperación práctica entre EE.UU. y Chile”.

    Mientras que el secretario Rubio, se reunió en 2021 (cuando era senador por Florida) con el nuevo Presidente electo, en un encuentro donde abordaron temas de interés para “el futuro de Chile”.

    Más sobre:Marco RubioJosé Antonio KastChristopher LandauEstados UnidosBrandon JuddXMundo

