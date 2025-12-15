Jeannette Jara se reúne con José Antonio Kast en comando del presidente electo

Acompañada de figuras clave de su comando, entre ellas, su jefa de campaña, Paulina Vodanovic (PS), su jefe de estrategia, Daniel Núñez (PC) y su vocero, Ricardo Lagos Weber (PPD), la excandidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, se dirigió personalmente al comando de José Antonio Kast.

Según pudo constatar La Tercera, la abanderada llegó hasta Asturias con Presidente Errázuriz a eso de las 21.00 horas y fue invitada a entrar al inmueble por el principal asesor de Kast, Cristián Valenzuela. El saludo protocolar entre Jara y Kast se extendió por cerca de 15 minutos.

El ex comando de Kast, ahora denominado formalmente como “Oficina del Presidente Electo”, compartió fotografías del encuentro. “Agradecemos su saludo y la disposición para una conversación respetuosa y republicana”, dijeron.

En torno a las 19.20 horas, la exministra entabló una conversación por teléfono con el fundador de Republicanos y minutos después reconoció públicamente los resultados mediante X. “La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile. A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”, indicó.

Luego, en su discurso tras la derrota, Jara hizo un llamado a su otrora contendor: “Presidente electo José Antonio Kast, en todo lo que sea bueno para Chile encontrará mi apoyo. En todo lo que pueda hacernos retroceder encontrará una oposición firme, democrática y responsable”.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Electoral (Servel), 99,93% de las mesas han sido escrutadas. El candidato de oposición acumuló un 58,25% de las preferencias versus el 41,75% de Jara.