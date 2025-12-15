VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    Desde Buenos Aires, La Paz y Brasil: líderes de la región celebran aplastante triunfo de José Antonio Kast

    Las congratulaciones de los Ejecutivos y de sus colaboradores comenzaron a ser publicadas en X minutos después de confirmarse el triunfo categórico del abanderado republicano chileno.

    Marta Quinteros 
    Marta Quinteros
    RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Instantes después de confirmarse la aplastante victoria del abanderado republicano José Antonio Kast contra su oponente comunista Jeanette Jara, han comenzado a llegar en masa los mensajes de enhorabuena al nuevo Presidente electo, desde sus vecinos latinoamericanos.

    En Sudamérica, el primer Presidente en felicitar a Kast fue su aliado ideológico y ahora, homólogo, Javier Milei, el mandatario argentino. “Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile!”, escribió el Ejecutivo trasandino.

    Le siguió el Presidente paraguayo Santiago Peña, un antiguo aliado de Kast, quien también celebró el triunfo del republicano en X: “Mis sinceras felicitaciones al pueblo chileno por la ejemplar jornada democrática y al apreciado. @joseantoniokast por su elección como presidente de Chile. Confío en que vamos a trabajar juntos para fortalecer aún más la amistad y cooperación entre nuestros países”.

    Desde La Paz, el propio Presidente Rodrigo Paz escribió en dicha plataforma: “Felicito a @joseantoniokast por este gran triunfo en Chile. Es una victoria de los valores que compartimos. Este resultado es un claro mensaje de la ciudadanía en defensa de la Familia, la Seguridad Ciudadana y la Economía Libre, y una gran oportunidad para fortalecer nuestros lazos de amistad entre Bolivia y Chile".

    A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano declaró: la Cancillería “felicita al pueblo de la República de Chile por la expresión soberana de su voluntad democrática y extiende su felicitación a José Antonio Kast por el respaldo ciudadano recibido”.

    “En el marco de la política exterior impulsada por el Presidente Rodrigo Paz, orientada a privilegiar la relación con los países vecinos, el Gobierno boliviano reafirma su voluntad de fortalecer una agenda de cercanía, diálogo y entendimiento con la República de Chile, con el propósito de construir días mejores para ambos pueblos, unidos por la vecindad, y el respeto mutuo”, concluía la misiva de Relaciones Exteriores.

    Se sumó a las felicitaciones Santiago Uribe, hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), quien escribió en X: “¡José Antonio Kast es el nuevo Presidente de Chile! La extrema izquierda está siendo derrotada en cada rincón del mundo, felicitaciones. @joseantoniokast, a liberar a Chile de las ideas empobrecedoras”.

    Asimismo, Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente liberal Jair Bolsonaro (2019-2022), lo felicitó el mes pasado: “Quienes estudian historia prevén el futuro y aprenden de las experiencias ajenas. Kast ya salió victorioso; demostró la importancia de un partido alineado y que la política es una maratón, no una carrera de 100 metros. Mucha suerte @joseantoniokast querido, ¡que Dios te bendiga a ti, a tu familia y a Chile!“, escribió en X.

    En el plano transatlántico, Kast también cultivó una relación positiva con el presidente del partido de ultraderecha español VOX, Santiago Abascal, quien lo felicitó por sus resultados en la primera vuelta y este domingo volvió a dedicarle una felicitación. “Enhorabuena a mi querido amigo y aliado”, expresó el derechista español.

    En tanto, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, también extendió su saludo al mandatario electo chileno. “Felicitaciones @joseantoniokast por su elección a la Presidencia de Chile y al pueblo chileno por su participación en un proceso electoral democrático, transparente y ordenado".

    “Deseo al presidente electo mucho éxito en el desempeño de su futuro mandato. Seguiremos trabajando con el nuevo gobierno chileno para fortalecer las excelentes relaciones bilaterales, los sólidos lazos económicos y comerciales que unen a Brasil y Chile, la integración regional y el mantenimiento de Sudamérica como zona de paz”, sumó.

    También se sumó a las mensajes la Organización de los Estados Americanos (OEA), la que a través de su secretario general, Albert Ramdin, comenzó felicitando al Kast “por su triunfo hoy en la segunda vuelta presidencial; a @servelchile y a las autoridades electorales, por organizar nuevamente una elección ejemplar y bien organizada; al pueblo de Chile por su participación pacífica y ordenada; y a las y los líderes políticos y candidatos por su respuesta madura, respetuosa y responsable frente a los resultados”.

    Para luego afirmar: “Presidente Kast, cuente con la @OEA_oficial para trabajar conjuntamente en el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos, la promoción de la seguridad multidimensional y el impulso del desarrollo integral en las Américas”.

    Y finalizar destacando la actitud de la candidata oficialista: “Mi reconocimiento especialmente a @Jeannette_Jara por su felicitación al Presidente Electo, un ejemplo de madurez democrática”.

    Adicionalmente, el mandatario peruano, José Jerí, contactó a Kast por teléfono, según precisaron desde la presidencia del país vecino.

    Jerí “le deseó los mayores éxitos en su próxima gestión. Durante la conversación, se destacaron los vínculos de amistad entre el Perú y Chile, relación bilateral que se sustenta en profundas coincidencias y complementariedades políticas y económicas que han permitido que ambos países desarrollen una agenda amplia y diversa en beneficio de sus poblaciones. Asimismo, se evidenciaron coincidencias naturales entre ambos mandatarios, especialmente en la necesidad de enfrentar de manera conjunta la criminalidad y la delincuencia transnacional”, dijeron.

    “Al finalizar la llamada, el presidente @josejeriore invitó al presidente electo a realizar el Gabinete Binacional Perú–Chile durante el segundo bimestre del año 2026″, afirmaron.

    La senadora y exministra de Seguridad Nacional argentina, Patricia Bullrich, también celebró el triunfo de Kast, afirmando que con este “la libertad gana en Chile".

    "Me alegra profundamente que el pueblo chileno haya elegido un proyecto de cambio, pero sobre todo de orden, seguridad y defensa de la propiedad, lejos del dañino comunismo latinoamericano", expresó la excandidata presidencial trasandina.

