Felicitaciones a Kast por su “contundente” triunfo y llamados a analizar el desempeño del gobierno: legisladores oficialistas reaccionan a la derrota de Jeannette Jara

Este domingo, figuras de la centroizquierda han reaccionado a la derrota de la candidata presidencial oficialista Jeannette Jara frente al republicano José Antonio Kast.

Los resultados del Servicio Electoral (Servel) de las 19.45 horas, con un 99,3% de las mesas escrutadas, dan cuenta que el republicano obtuvo un 58,18% de los votos frente a un 41,82% de Jara.

Tras los números logrados en la segunda vuelta, diputados, senadores y figuras oficialistas reaccionaron al resultado.

El diputado y senador electo del Frente Amplio, Diego Ibáñez, afirmó que “los resultados se respetan siempre. Hace 20 años que Chile elige la alternancia política, esta vez no ha sido la excepción y nos toca asumir con humildad”.

“Desde el Senado ejerceré una oposición democrática, que defienda la libertad sindical, de expresión y reunión, y estaré disponible para los acuerdos que favorezcan al pueblo, como siempre lo hemos hecho, fiscalizando la corrupción y defendiendo los derechos y libertades que las familias trabajadoras han sabido conquistar en toda su historia, generación tras generación”, agregó la figura oficialista.

Desde el PS, el diputado Daniel Manouchehri agregó que “este resultado es producto de una mezcla profunda de desilusión, cansancio y miedo. Desilusión frente a cambios que la gente esperaba y que no logró ver reflejados en su vida cotidiana. Miedo que se fue instalando en el corazón de los barrios. Y cansancio con una política que muchas veces no estuvo a la altura de esas urgencias. En ese clima, la derecha ocupó ese vacío (...)”.

La senadora del PPD Loreto Carvajal destacó la “entereza y gallardía” de Jara y la extendió felicitaciones “por su valentía y fuerza”.

Asimismo, extendió sus parabienes con Kast “por su contundente triunfo”. De igual forma solicitó “que Chile avance sin retrocesos en el ámbito social es el desafío que merece el compromiso de todos y todas”.

Desde la Democracia Cristiana (DC), la senadora por la Región de Atacama Yasna Provoste, destacó que “Chile habló en paz y democracia”.

“Reconozco la entrega y el compromiso de Jeannette Jara, la democracia valorará su espíritu de diálogo” y también sumó: “Felicito a José Antonio Kast por su triunfo. Su éxito debe ser el de Chile. Seguiremos trabajando por el país, respetando la voluntad popular”.

El diputado y precandidato presidencial del FA, Gonzalo Winter, felicitó al presidente electo, afirmando que “recibirá un país en mejores condiciones que hace cuatro años.

Junto con ello, emplazó a Kast a aclarar ciertos puntos de su programa que no ha aclarado: “Será fundamental que despeje la incertidumbre que su opacidad programática y discursiva ha generado en el debate público”.

“Este resultado no clausura nuestro camino: lo vuelve más exigente. La historia de las luchas democráticas en Chile nos recuerda que ningún retroceso es definitivo y que cada paso, incluso los más difíciles, sigue construyendo futuro para quienes vienen”, finalizó.

En un tono más airado reaccionó el senador del Partido Socialista Fidel Espinoza, quien culpó del resultado electoral al gobierno encabezado por el Frente Amplio (FA).

“Los errores de este gobierno pavimentaron el camino para la derrota más dura de la izquierda en una presidencial. Uno de ellos fue jugársela a fondo por una opción en el primer proceso constitucional, incluso dejando de gobernar a la espera del resultado. Seguro jamás lo sumirán", lanzó a través de su cuenta en X.

Previamente, en un posteo previo, también arremetió contra el partido del Presidente Gabriel Boric. “Triunfo de la ultraderecha tiene clara responsabilidad en el Frente Amplio (FA): su superioridad moral; fundaciones (Procultura, Democracia Viva); rechazo a apoyar leyes de seguridad. ¡Desde el Senado defenderemos los logros sociales alcanzados! Nunca más FA", manifestó Espinoza.

Su correligionario y presentante de la Región del O’Higgins, Juan Luis Castro, declaró que “la ciudadanía habló fuerte y claro. El reconocimiento del resultado es una señal democrática que se valora”:

“En la Región del O’Higgins el 60% vs. 39% interpela a leer con atención a la región: seguridad, salud, migración irregular y trabajo, no admiten más dilaciones”, sostuvo.