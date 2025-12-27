SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Milei celebra aprobación del Presupuesto 2026 con superávit fiscal

    "En este 2025 quebramos la inercia de la decadencia argentina. En el 2026 inicia la reconstrucción de la Argentina", aseguró Milei.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Milei celebra aprobación del Presupuesto 2026 con superávit fiscal y destaca ley de Inocencia Fiscal

    El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró este sábado la aprobación en el Parlamento de la ley de Presupuesto 2026, que contempla una pauta de superávit fiscal primario equivalente al 1,5 % del PIB, tras ser respaldada por el Senado con apoyo de sectores de la oposición.

    A través de redes sociales, el jefe de Estado calificó la aprobación como un “hecho histórico”, señalando que “no hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal de un espacio no peronista con estos números”.

    La ley de Presupuesto 2026 ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados el pasado 18 de diciembre y fue aprobada en la noche de este viernes en el Senado, en una votación que contó con respaldos opositores en diálogo con el Gobierno.

    El Presupuesto aprobado prevé para 2026 una desaceleración de la inflación al 10,1 % anual, muy por debajo del 117,8 % registrado en 2024 y del 27,9 % acumulado hasta noviembre de 2025. Asimismo, proyecta un tipo de cambio de 1.423 pesos por dólar en diciembre de 2026, inferior al valor actual.

    Milei celebra aprobación del Presupuesto 2026 con superávit fiscal y destaca ley de Inocencia Fiscal

    La norma también estima para el próximo año un crecimiento del PIB del 5 % y un superávit fiscal primario del sector público nacional equivalente al 1,5 % del PIB, junto con un aumento del 20,6 % en el gasto público y un alza de los recursos del 20,8 %.

    “En este 2025 quebramos la inercia de la decadencia argentina. En el 2026 inicia la reconstrucción de la Argentina”, aseguró Milei.

    El mandatario ultraliberal también celebró la aprobación, cerca de la medianoche de este viernes, de la ley de Inocencia Fiscal, que, según afirmó, “viene a reparar la estafa que el Estado le hizo a los argentinos durante 40 años, devolviéndoles la libertad de utilizar sus ahorros, y blindándolos para que ningún político del futuro se los pueda quitar”.

    La nueva normativa establece que todo contribuyente es considerado, por principio, como cumplidor de sus obligaciones tributarias, salvo que el Fisco demuestre con evidencias concretas una evasión deliberada.

    Milei celebra aprobación del Presupuesto 2026 con superávit fiscal y destaca ley de Inocencia Fiscal

    Además, facilita el pago de deudas tributarias, reduce multas y crea un régimen simplificado para la declaración del Impuesto a las Ganancias, entre otros aspectos.

    La ley busca estimular el uso de los ahorros en dólares que los argentinos no han declarado, ya sea por la alta carga tributaria o por temor a una eventual confiscación.

    “Esta ley es revolucionaria. Estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre. Ningún gobierno que venga después de nosotros va a poder robarles los ahorros a los argentinos de bien”, sostuvo Milei.

    En un comunicado difundido este sábado, la Presidencia argentina destacó que la nueva ley permitirá “que todos los argentinos de bien hagan uso pleno y libre del fruto de su trabajo, generando mayor dinamismo en la economía y contribuyendo al crecimiento sostenido del país”.

