Milei cierra campaña en acto marcado por incidentes: enfrentamientos, lanzamientos de piedras y un reportero herido

El presidente de Argentina, Javier Milei (centro), en un acto de campaña para las elecciones provinciales en Moreno, Buenos Aires, Argentina REMITIDA / HANDOUT por LA LIBERTAD AVANZA EN X Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 03/9/2025

El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a ser el centro de un acto de campaña hostil, en este caso el cierre de las candidaturas de su partido de cara a las elecciones en Buenos Aires, en el que se registraron enfrentamientos entre militantes y las fuerzas de seguridad, con un nuevo lanzamiento de piedras y otros objetos que hirieron a un periodista.

Poco antes del inicio del acto en Moreno, en las afueras de la capital argentina, algunos manifestantes contrarios a la presencia en la zona de los candidatos de La Libertad Avanza mantuvieron choques con partidarios de Milei y con policías, en los que también se produjeron lanzamientos de proyectiles como piedras y una botella, según reportó el diario argentino Clarín.

En ese momento, un reportero de la cadena América TV, Cristian Mercatante, fue alcanzado por una botella que le golpeó en la cabeza, según relató, tras acercarse a un grupo de personas encapuchadas.

“Fui a preguntarle a la gente que estaba encapuchada si era personal policial, porque la gente estaba enojada con ellos. No me contestaron, me di la vuelta y me cayó algo, creo que una botella”, contó Mercatante, en referencia a un grupo que los manifestantes kirchneristas acusaron de “infiltrados”, antes de que agentes de Policía los retirasen de la zona.

Milei tacha de “opereta” la filtración de audios de su hermana

Por su parte, y ya en el propio acto, Milei apuntó contra la “casta” a la que acusó de “socavar los valores morales” de las instituciones a través de “operaciones”, mientras que defendió a la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina Milei, por “encargarse de la odisea, a pesar de las injurias y operetas”.

Todo en medio de las filtraciones de grabaciones que implican a ambos en una presunta red de cobro de sobornos por la que han sido denunciados formalmente ante la Fiscalía.

“Hacen esto de manera muy grosera, estas operaciones y después se terminan cayendo”, declaró desde el escenario, según informó el diario La Nación, asegurando además que “así es como opera la casta: nos ensucian, te quieren volver un leproso social para que todo el mundo te repudie con cosas aberrantes, porque a ellos no les importa ensuciar porque están todos sucios, porque te quieren llevar al barro porque (...) te sacan ventaja”.

En ese sentido, Milei afirmó que “en la desesperada total, van contra la familia”. “Imagínense cómo deben estar las cosas en la provincia de Buenos Aires, que se metieron con mi hermana”, indicó, asegurando que “están asustados y el domingo les vamos a pintar la provincia de violeta”, el color de su partido La Libertad Avanza.