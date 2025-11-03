Milei designa a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior de Argentina

El presidente argentino Javier Milei designó este domingo a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán, quien había renunciado el viernes junto al exjefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Este es el segundo nombramiento en el gobierno del mandatario trasandino, después de que designara a su exvocero Manuel Adorni en la jefatura ministerial en reemplazo de Francos

La nominación del dirigente del partido Propuesta Republicana (PRO), que ganó hace poco las elecciones en la provincia de Buenos Aires con la lista de La Libertad Avanza, fue confirmada por el mismo Milei en su cuenta oficial de X.

“Tenemos ministro del Interior. Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. VLLC! Fin”, escribió el mandatario.

La decisión, como detalla Infobae, se acordó durante una reunión que se realizó por la mañana en la Quinta de Olivos entre el presidente y su asesor, Santiago Caputo.

Las felicitaciones al nuevo ministro

El mismo Caputo fue uno de los primeros en felicitar a Santilli por su nuevo cargo a través de las redes sociales.

“Gran reconocimiento a un tipo que apoyó desde el día uno de manera incondicional el liderazgo del presidente y que puso el hombro para dar vuelta una elección histórica en PBA. Felicitaciones, Diego Santilli”, destacó .

También fue saludado por Adorni, el nuevo jefe ministerial, quien afirmó que se trató de una “gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad”, además de confirmar que este lunes a las 9.30 habrá reunión de gabinete.

Su predecesor, el renunciado Lisandro Catalán, también lo felicitó como nuevo ministro del Interior, asegurando que “estoy convencido de que continuará fortaleciendo el diálogo y los consensos con los gobernadores, pilares fundamentales para construir esta nueva argentina, llevando a todo el país las ideas de la libertad que encabeza el presidente Milei”.

Quiero felicitar al nuevo ministro del Interior, @diegosantilli. Estoy convencido de que continuará fortaleciendo el diálogo y los consensos con los gobernadores, pilares fundamentales para construir esta nueva argentina, llevando a todo el país las ideas de la libertad que… https://t.co/mstcaBfNNL — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) November 2, 2025

Según Infobae, fue el mismo jefe de Estado argentino el que lo llamó la tarde de este domingo a Santilli para ofrecerle el cargo, tras lo que “El Colo” -como lo conocen en el PRO-, quien volvía de ver correr a su hijo en el TC Pista -el campeonato argentino de automovilismo- en la ciudad de Paraná, aceptó de inmediato.

El periódico La Voz resalta que esta designación se liga estrechamente con el reciente triunfo de Santilli en la provincia de Buenos Aires. El dirigente de la alianza La Libertad Avanza ganó la elección en ese distrito clave, superando al kirchnerista Jorge Taiana por un margen muy ajustado.

Reordenamiento en el gabinete de Milei

El nombramiento de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior llega en un momento de reordenamiento del gabinete del Milei, tras la renuncia el viernes pasado del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro del Interior, Lisandro Catalán, quienes eran dos de los funcionarios más cercanos al mandatario.

Francos explicó en las redes sociales que su decisión se debía a los “persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional” y a la necesidad de que el Ejecutivo “pueda afrontar sin condicionamientos la nueva etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales”.

Señor Presidente de la Nación

Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno… — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) November 1, 2025

Por su parte, Catalán también presentó su renuncia a través de la red social X, remarcando el honor de desempeñar el cargo bajo la conducción política de Milei, para luego agradecerle la confianza depositada.

Además de asegurar que “voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina”.

De forma paralela, también se confirmaron las salidas inminentes en las carteras de Seguridad y Defensa, a cargo de Patricia Bullrich y Luis Petri respectivamente, porque deberán asumir sus nuevos cargos legislativos en el Senado y en la Cámara de Diputados.