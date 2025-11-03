OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Mundo

Milei designa a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior de Argentina

El presidente argentino anunció en las redes sociales el nombramiento del dirigente del PRO, que ganó hace poco las elecciones en la provincia de Buenos Aires con la lista de La Libertad Avanza, dos días después de la renuncia de Lisandro Catalán, anterior secretario de gobierno.

Por 
Lya Rosen
Javier Milei y Diego Santilli. Imagen @JMilei en X.

El presidente argentino Javier Milei designó este domingo a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán, quien había renunciado el viernes junto al exjefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Este es el segundo nombramiento en el gobierno del mandatario trasandino, después de que designara a su exvocero Manuel Adorni en la jefatura ministerial en reemplazo de Francos

La nominación del dirigente del partido Propuesta Republicana (PRO), que ganó hace poco las elecciones en la provincia de Buenos Aires con la lista de La Libertad Avanza, fue confirmada por el mismo Milei en su cuenta oficial de X.

Tenemos ministro del Interior. Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. VLLC! Fin”, escribió el mandatario.

La decisión, como detalla Infobae, se acordó durante una reunión que se realizó por la mañana en la Quinta de Olivos entre el presidente y su asesor, Santiago Caputo.

Las felicitaciones al nuevo ministro

El mismo Caputo fue uno de los primeros en felicitar a Santilli por su nuevo cargo a través de las redes sociales.

“Gran reconocimiento a un tipo que apoyó desde el día uno de manera incondicional el liderazgo del presidente y que puso el hombro para dar vuelta una elección histórica en PBA. Felicitaciones, Diego Santilli”, destacó .

También fue saludado por Adorni, el nuevo jefe ministerial, quien afirmó que se trató de una “gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad”, además de confirmar que este lunes a las 9.30 habrá reunión de gabinete.

Su predecesor, el renunciado Lisandro Catalán, también lo felicitó como nuevo ministro del Interior, asegurando que “estoy convencido de que continuará fortaleciendo el diálogo y los consensos con los gobernadores, pilares fundamentales para construir esta nueva argentina, llevando a todo el país las ideas de la libertad que encabeza el presidente Milei”.

Según Infobae, fue el mismo jefe de Estado argentino el que lo llamó la tarde de este domingo a Santilli para ofrecerle el cargo, tras lo que “El Colo” -como lo conocen en el PRO-, quien volvía de ver correr a su hijo en el TC Pista -el campeonato argentino de automovilismo- en la ciudad de Paraná, aceptó de inmediato.

El periódico La Voz resalta que esta designación se liga estrechamente con el reciente triunfo de Santilli en la provincia de Buenos Aires. El dirigente de la alianza La Libertad Avanza ganó la elección en ese distrito clave, superando al kirchnerista Jorge Taiana por un margen muy ajustado.

Reordenamiento en el gabinete de Milei

El nombramiento de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior llega en un momento de reordenamiento del gabinete del Milei, tras la renuncia el viernes pasado del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro del Interior, Lisandro Catalán, quienes eran dos de los funcionarios más cercanos al mandatario.

Francos explicó en las redes sociales que su decisión se debía a los “persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional” y a la necesidad de que el Ejecutivo “pueda afrontar sin condicionamientos la nueva etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales”.

Por su parte, Catalán también presentó su renuncia a través de la red social X, remarcando el honor de desempeñar el cargo bajo la conducción política de Milei, para luego agradecerle la confianza depositada.

Además de asegurar que “voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina”.

De forma paralela, también se confirmaron las salidas inminentes en las carteras de Seguridad y Defensa, a cargo de Patricia Bullrich y Luis Petri respectivamente, porque deberán asumir sus nuevos cargos legislativos en el Senado y en la Cámara de Diputados.

Más sobre:ArgentinaDiego SantilliJavier MileiPresidenteMinistro del InteriorLisandro Catalán

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Terremoto de magnitud 6,3 sacude el norte de Afganistán

Detienen a hombre tras agredir con arma blanca a su expareja en Quinta Normal

Quiénes son los líderes internacionales mejor y peor evaluados por los chilenos

Senda revela baja en el consumo de alcohol y drogas en universitarios, pero alerta por uso de tranquilizantes sin receta

Holguras fiscales acotadas en un escenario de déficits persistentes

Un negocio emblemático en contracción: hay 20% menos de panaderías que en el 2019

Lo más leído

1.
10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

2.
Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

4.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

5.
Rusia admite que mantiene contactos con Venezuela tras trascendidos de que Maduro habría pedido ayuda militar a Putin

Rusia admite que mantiene contactos con Venezuela tras trascendidos de que Maduro habría pedido ayuda militar a Putin

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

Detienen a hombre tras agredir con arma blanca a su expareja en Quinta Normal
Chile

Detienen a hombre tras agredir con arma blanca a su expareja en Quinta Normal

Quiénes son los líderes internacionales mejor y peor evaluados por los chilenos

Senda revela baja en el consumo de alcohol y drogas en universitarios, pero alerta por uso de tranquilizantes sin receta

Holguras fiscales acotadas en un escenario de déficits persistentes
Negocios

Holguras fiscales acotadas en un escenario de déficits persistentes

Un negocio emblemático en contracción: hay 20% menos de panaderías que en el 2019

Scooters eléctricos: el retorno de Lime a América Latina y su apuesta por Chile

Moneda conmemorativa de Maradona causa furor en Argentina: se agotó en tres días
Tendencias

Moneda conmemorativa de Maradona causa furor en Argentina: se agotó en tres días

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para situaciones estresantes

Un circuito de norte a sur: destacada vuelta de ciclismo tuvo su cierre en Puerto Montt
El Deportivo

Un circuito de norte a sur: destacada vuelta de ciclismo tuvo su cierre en Puerto Montt

Daniel Garnero le baja el perfil a la caída de la UC en la lucha por el Chile 2: “No dependemos de nadie, solo de nosotros”

El punto no le sirve a Unión Española: empata con Everton con un jugador más y sigue en zona de descenso

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”
Cultura y entretención

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”

Luis Jara lanza su primer libro autobiográfico: “Acá no hay arrepentimiento de nada”

El último acto de Héctor Noguera, un apóstol de la cultura chilena

Terremoto de magnitud 6,3 sacude el norte de Afganistán
Mundo

Terremoto de magnitud 6,3 sacude el norte de Afganistán

Milei designa a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior de Argentina

Rusia reconoce contactos con Venezuela sobre eventual ayuda en medio de escalada militar de Trump contra Maduro

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”