Milei tras condiciones de Trump para apoyo financiero: “Confío en que los argentinos no van a volver al pasado”

Este martes, el presidente de Argentina, Javier Milei, agradeció al apoyo entregado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, pese a que este último condicionó su respaldo a la nación sudamericana de acuerdo a los resultados electorales obtenidos el próximo 26 de octubre, en los comicios legislativos.

Durante esta jornada, Milei y Trump se reunieron en la Casa Blanca, en Washington, para ratificar un acuerdo financiero de apoyo hacia Buenos Aires. En la instancia, Trump señaló que “estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones”.

Trump agregó que “si a Argentina le va bien, otros países lo seguirán. Pero si no gana, no contará con nosotros” y enfatizó que “si Milei pierde, no seremos generosos”.

Desde la Casa Rosada, sin embargo, atribuyeron las declaraciones de Trump a las elecciones presidenciales de 2027 y no a las legislativas que se aproximan.

Luego de esto, es que Milei hizo uso de su cuenta en X para agradecer el respaldo del republicano, a quien citó en su escrito.

“Muchas gracias presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca”, partió escribiendo.

Milei agregó que “desde antes de ser presidente vengo sosteniendo que la República Argentina debe ser una aliada estratégica de los Estados Unidos de América y ahora que el pueblo argentino confió en mí para guiar los destinos de nuestra patria, cumplir con esa promesa es un paso más en la dirección que emprendimos el 10 de diciembre del 2023: hacer Argentina grande otra vez (MAGA)”, en referencia al eslogan usado por Trump durante su segunda aventura presidencial.

“El apoyo que usted y su gran país nos ha dado es de vital importancia para la continuidad del largo camino de reformas que hemos emprendido”, sostuvo Milei.

Ya en alusión a los dichos de Trump, el libertario señaló que “los argentinos saben que la principal potencia del mundo continuará apoyándonos salvo que volvamos a abrazar al populismo”.

“La situación es clarísima: si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro País. En su defecto nos van a seguir acompañando, pero yo confío en que esta vez el esfuerzo va a valer la pena, que los argentinos no van a volver al pasado y que vamos a volver a ser una potencia mundial donde la inflación, la inseguridad y la pobreza sean solamente un mal recuerdo del pasado”, sostuvo Milei.