Mundo

MSF suspende actividades en Ciudad de Gaza ante la intensificación de la ofensiva israelí

La organización señaló que la medida se debe a la intensificación de la ofensiva israelí y la proximidad de los tanques a sus instalaciones.

Cristina CifuentesPor 
Cristina Cifuentes
Imagen del 10 de septiembre de 2025 de palestinos inspeccionando el daño de la Torre Taiba, de 11 pisos, después de un ataque aéreo israelí, en el oeste de la Ciudad de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció que suspende desde este viernes todas sus actividades en la ciudad de Gaza tras la intensificación de la ofensiva israelí y la proximidad de los tanques, que se encuentran a menos de un kilómetro de sus instalaciones. Además, alertó de que la escalada de ataques aéreos y terrestres ha vuelto insostenible la seguridad de su personal, obligándola a cerrar clínicas que atendían a miles de personas cada semana.

“No nos ha quedado más remedio que detener las actividades, ya que nuestras clínicas están rodeadas por las fuerzas israelíes. Esto es lo último que queríamos, ya que las necesidades en Ciudad de Gaza son enormes, y las personas más vulnerables -los bebés en cuidados neonatales, los heridos graves y los enfermos terminales- no pueden desplazarse y se encuentran en grave peligro”, dijo Jacob Granger, coordinador de emergencias de MSF en Gaza.

Palestinos desplazados huyen con sus pertenencias desde el norte de la Franja de Gaza hacia el sur, el 9 de septiembre de 2025. El Ejército israelí ordenó el martes a todos los residentes de la Ciudad de Gaza que evacuaran antes de un ataque ampliado, advirtiendo que quienes se quedaran correrían un grave peligro. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

El Ejército israelí inició su ofensiva final para controlar todo el territorio de la capital de la Franja a mediados de septiembre y anteriormente la localidad había sido destruida por los ataques aéreos, a los que se ha sumado en las últimas semanas una operación terrestre. Israel ha señalado en todo momento que el objetivo es seguir luchando contra el terrorismo Hamás y destruir su “bastión” en la ciudad.

Aunque un gran número de personas han huido hacia el sur debido a las órdenes de evacuación, todavía hay cientos de miles en Ciudad de Gaza que no pueden marcharse y no tienen otra opción que quedarse, indicó el comunicado de MSF. Los que pueden marcharse se enfrentan a una elección imposible: permanecer en Ciudad de Gaza bajo intensas operaciones militares y el empeoramiento del orden público, o abandonar lo que queda de sus casas, sus pertenencias y sus recuerdos para trasladarse a zonas donde las condiciones humanitarias se están deteriorando rápidamente.

Imagen del 12 de septiembre de 2025 de humo elevándose tras un ataque aéreo israelí, en la Ciudad de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

Los hospitales que funcionan parcialmente en la Franja están desbordados debido a la grave escasez de personal, suministros y combustible. Los pacientes sufren enormes dificultades para recibir atención, y a menudo llegan tarde y en estado crítico. Solo la semana pasada, y a pesar de la intensificación de la ofensiva, nuestras clínicas en Ciudad de Gaza realizaron más de 3.640 consultas y trataron a 1.655 pacientes que sufrían desnutrición.

MSF también ha tratado a pacientes con traumatismos graves y quemaduras, así como a mujeres embarazadas y otras personas que requieren atención médica continua y no pueden salir de la ciudad. Esto demuestra la magnitud de las necesidades médicas.

Aunque MSF se ha visto obligada a suspender sus actividades en Ciudad de Gaza, nuestro objetivo es seguir prestando apoyo a los servicios esenciales de las instalaciones del Ministerio de Salud, incluidos los hospitales Al Helou y Al Shifa, mientras sigan funcionando.

Más sobre:Guerra Medio OrienteGazaFranja de GazaMSFMédicos Sin FronterasPalestina

