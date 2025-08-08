SUSCRÍBETE
Mundo

Muere el astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante del Apollo 13

“El carácter y la firme valentía de Kim ayudaron a nuestra nación a alcanzar la Luna y convirtieron una potencial tragedia en un éxito del hemos aprendido mucho”, dijo el responsable interino de la NASA, Sean Duffy.

Por 
Europa Press
Retrato del astronauta Jim Lovell en su traje espacial junto a un modelo de la Luna.

El astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante del fallido Apollo 13 y participante en otras misiones en el espacio, ha muerto a los 97 años, ha informado este viernes la agencia espacial norteamericana, la NASA.

Lovell falleció el jueves en la localidad de Lake Forest, en Illinois, tras una vida que, según el responsable interino de la NASA, Sean Duffy, “ha inspirado a millones de personas” a lo largo de las últimas décadas.

“El carácter y la firme valentía de Kim ayudaron a nuestra nación a alcanzar la Luna y convirtieron una potencial tragedia en un éxito del hemos aprendido mucho”, ha añadido, en alusión a la odisea del Apollo 13 para regresar a la Tierra tras una explosión a bordo en abril de 1970. Estaba llamado a ser el tercer alunizaje tripulado de la NASA.

La tripulación del Apollo 8. De izquierda a derecha: Jim Lovell, William Anders y Frank Borman.

La agencia también ha querido recordar su participación en las misiones Gemini y en el Apollo 8, pionera esta última en ser la primera en la que la NASA utilizó un cohete Saturn V y que logró orbitar la Luna. “Demostró que el aterrizaje lunar estaba a nuestro alcance”, ha destacado Duffy en su comunicado.

