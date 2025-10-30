Mueren más de 460 personas por ataques a una maternidad en Sudán

Más de 460 personas murieron en una maternidad de la localidad sudanesa de El Fasher, situada en la región de Darfur y escenario de una nueva oleada de ataques por parte de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que mantenían un asedio sobre la zona desde hace año y medio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de este “trágico” balance, que incluye tanto a los pacientes del Hospital Maternidad Saudí como a sus acompañantes. El director de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también denunció el secuestro de trabajadores médicos del centro de atención.

“Todos los ataques contra la atención sanitaria deben detenerse inmediata e incondicionalmente”, solicitó Tedros, quien recordó la especial protección que el Derecho Internacional brinda a este tipo de instalaciones y también a su personal.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 29, 2025

Desde el estallido del conflicto entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las RSF, en abril de 2023, la OMS ha constatado más de 1.200 muertos por 185 ataques contra objetivos médicos, con 49 incidentes y 966 víctimas mortales sólo este año.

El máximo responsable de la organización exigió a todas las partes un alto el fuego, en un mensaje secundado también por la directora ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Catherine Russell, la que pidió protección para la población local y un acceso humanitario seguro y sin restricciones. “Ningún niño está a salvo”, advirtió Russell.

Aunque las fallas en la comunicación complican conocer la magnitud exacta de la actual violencia, UNICEF estima que “los 130.000 niños y niñas que viven en El Fasher corren un alto riesgo de sufrir graves violaciones de sus derechos”, ya que hay denuncias de secuestros, asesinatos, mutilaciones y violencia sexual.

El jefe del Ejército de Sudán y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, confirmó el lunes que las tropas sudanesas se habían retirado de la capital de Darfur Norte, un día después de que las RSF anunciaran que habían conquistado la ciudad. La que fue asediada durante un año y medio, y sumida en una grave crisis humanitaria a causa de los constantes ataques y los bloqueos a la entrada de ayuda.