SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Netanyahu acepta la invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz para Gaza

    Azerbaiyán confirma que será parte del organismo y se muestra “preparado” para “contribuir activamente a la paz”.

    Por 
    Europa Press

    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este miércoles que ha aceptado la invitación presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para sumarse a la Junta de Paz para Gaza, creada al hilo de la propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

    “El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha anunciado que acepta la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se convertirá en miembro de la Junta de Paz, que estará integrada por líderes mundiales”, dijo su oficina a través de un breve comunicado.

    El propio Netanyahu criticó el sábado el anuncio de Estados Unidos sobre la Junta de Paz y sostuvo que “no fue coordinado con Israel y es contrario a su política”, unas quejas que giraban principalmente en torno a la presencia de Qatar y Turquía en el citado organismo.

    Por su parte, el Gobierno de Azerbaiyán confirmó durante la jornada que también ha aceptado la invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz, con lo que “se convertirá en uno de los Estados fundadores de la organización”.

    “Se enviará a la parte estadounidense una carta oficial de confirmación de la membresía de nuestro país en la Junta de Paz y se adoptarán las medidas apropiadas en el marco de los procedimientos requeridos”, expresó el Ministerio de Exteriores azerí, que apuntó que “Azerbaiyán, como siempre, está preparado para contribuir activamente a la cooperación internacional, la paz y la estabilidad”.

    La aplicación de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos arrancó en octubre tras un acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y llevó aparejado un alto el fuego, mientras que el propio Trump anunció la semana pasada el inicio de la segunda etapa, sin más detalles por ahora.

    La Junta de Paz, que ejercerá la labor de organismo de supervisión y que estará encabezada por Trump, estará integrada por jefes de Estado del mundo. Así, el objetivo es abordar el conflicto en Gaza y posteriormente ser expandida para tratar otros conflictos a nivel mundial.

    Más sobre:IsraelEstados UnidosEE.UUGazaBenjamin NetanyahuDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump defiende que los groenlandeses y la OTAN estarán “encantados” con su plan para la isla

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio

    “Aún es surreal, no me cabe en la cabeza”: el camino de Matapanki al Festival de Berlín

    Lo más leído

    1.
    Desaparece avión con 11 personas a bordo en Indonesia: activan operativo de búsqueda

    Desaparece avión con 11 personas a bordo en Indonesia: activan operativo de búsqueda

    2.
    Amnistía Internacional alerta sobre la “erosión” de DD.HH. por “prácticas autoritarias” de Trump en su primer año de mandato

    Amnistía Internacional alerta sobre la “erosión” de DD.HH. por “prácticas autoritarias” de Trump en su primer año de mandato

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 21 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 21 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Temblor hoy, miércoles 21 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, miércoles 21 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Denuncia por disparos obliga a retirar a Bomberos de incendio en Concepción y abre investigación policial

    “Un partido en extinción” y “el gobierno más malo de todos”: las declaraciones de Jaime Campos que tensionan el debut del gabinete de Kast

    Jaime Campos enumera cinco desafíos para el Ministerio de Agricultura
    Negocios

    Jaime Campos enumera cinco desafíos para el Ministerio de Agricultura

    Andrónico Luksic y sus sentimientos encontrados por el arribo de Francisco Pérez Mackenna a la Cancillería

    El sector privado valora los nombres escogidos por Kast para su gabinete

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina
    Tendencias

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Matías Palavecino quiere una final contra su exequipo: “Ojalá pase Coquimbo Unido”
    El Deportivo

    Matías Palavecino quiere una final contra su exequipo: “Ojalá pase Coquimbo Unido”

    DT de Huachipato Jaime García lamenta eliminación de la Supercopa: “Cuando tomamos malas decisiones pasa esto”

    El optimismo de Garnero tras triunfo en la Supercopa: “Tenemos la posibilidad única de salir campeones con dos victorias”

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio
    Cultura y entretención

    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio

    “Aún es surreal, no me cabe en la cabeza”: el camino de Matapanki al Festival de Berlín

    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte

    Netanyahu acepta la invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz para Gaza
    Mundo

    Netanyahu acepta la invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz para Gaza

    Trump defiende que los groenlandeses y la OTAN estarán “encantados” con su plan para la isla

    Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar