SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Netanyahu niega estar tras decisión de Trump de atacar Irán: “¿Alguien realmente cree que le puede decir qué hacer?”

    El primer ministro de Israel también aseguró que su país “actuó solo” en el bombardeo efectuado contra el yacimiento de gas iraní de South Pars y que suspendió los ataques contra este tipo de instalaciones.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Imagen @netanyahu en X.

    El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, negó este jueves que Israel esté detrás de la decisión de Washington de iniciar la ofensiva contra Irán. “¿Alguien realmente cree que le puede decir al presidente Trump qué hacer? Siempre toma sus decisiones en base a lo que piensa que es bueno para Estados Unidos y para las futuras generaciones”, expresó.

    Netanyahu indicó además durante una rueda de prensa que los “intereses” de EE.UU. “son absolutamente claros”, así como “la claridad” de sus logros, y aseguró que Trump ya dijo hace 47 años que Irán “es un peligro para Israel y para el mundo”.

    “En su primer mandato no necesitó ser persuadido. Dijo que el acuerdo nuclear iraní era el peor que había visto y salió de él. Justo antes de su segundo mandato, antes de que fuera reelegido, fui a verle a Mar-a-Lago. Lo primero que me dijo fue: ‘Bibi, tenemos que asegurarnos de que Irán no tenga armas nucleares’”, relató.

    Donald Trump y Benjamin Netanyahu. REUTERS/Leah Millis TPX IMAGES OF THE DAY. Leah Millis

    De la misma forma, el premier israelí indicó que “durante más de cuatro décadas”, el régimen iraní ha promovido cánticos sobre la muerte a Israel. “Han mutilado y herido a miles de estadounidenses en Irak y Afganistán. Mataron a los marines estadounidenses en Beirut. Bombardearon sus embajadas. Intentaron asesinar al presidente estadounidense Donald Trump no una, sino dos veces”, argumentó.

    Sus declaraciones se conocen después de que el martes el director del Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense, Joe Kent, anunciara su dimisión, alegando discrepancias con la Casa Blanca por la guerra, un conflicto desatado a su juicio, por “la presión de Israel y su influyente lobby en Estados Unidos”.

    Kent aseguró que Trump había caído en una “campaña de desinformación” generada por “altos cargos israelíes y miembros influyentes de los medios estadounidenses” para crear un clima favorable a la guerra contra Teherán.

    “Esta cámara de eco se utilizó para engañarle y hacerle creer que Irán representaba una amenaza inminente para Estados Unidos, y que si actuaba ahora existía un camino claro hacia una victoria rápida”, dijo el ex funcionario antiterrorista.

    Para luego agregar: “Esto era falso y constituye la misma táctica que los israelíes utilizaron para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak, que costó a nuestra nación la vida de miles de nuestros mejores hombres y mujeres”.

    Suspensión de ataques a instalaciones energéticas iraníes

    Durante esta jornada, Netanyahu también aseguró que su país “actuó solo” en lo que respecta al bombardeo efectuado contra el yacimiento de gas iraní de South Pars, que comparte con Qatar, y que suspendió los ataques contra este tipo de instalaciones, tras haber hablado con su homólogo estadounidense.

    “Diré dos cosas. Primero, Israel actuó solo contra el complejo de gas. Segundo, el presidente Trump nos pidió que suspendiéramos futuros ataques y lo estamos haciendo”, declaró.

    El jefe del Ejecutivo israelí no dio más detalles sobre el citado ataque ni sobre su conversación con el jefe de Estado norteamericano, para, acto seguido, asegurar que “hay muchos indicios de que el régimen iraní se está resquebrajando”.

    “Hay muchos, muchísimos. Ojalá pudiera revelarlos todos. ¿Puedo afirmar ahora mismo que va a colapsar? Puedo decirles que estamos trabajando para crear las condiciones para su colapso”, expresó, antes de advertir de que la República Islámica “puede que sobreviva”. “Puede que no. Si sobrevive, será mucho más débil, no hay comparación”, subrayó.

    Sus palabras llegan horas después de que el inquilino de la Casa Blanca revelara que mantuvo una conversación con Netanyahu tras el ataque israelí al yacimiento de gas iraní, para garantizar que no se repitan estos bombardeos a instalaciones energéticas.

    “No vamos a hacerlo nunca más (...) Le dije que no hiciera eso y no lo hará. No lo discutimos. Somos independientes, pero nos llevamos muy bien y estamos coordinados”, indicó el mandatario estadounidense en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.

    Momento en el que también dijo que “en ocasiones, él hará algo”, en referencia a Netanyahu, “y si no me gusta, entonces dejamos de hacerlo”, apuntó, reiterando así la idea de que no se volverá a repetir este escenario después de que el Ejército israelí lanzara el ataque sin consultar con Washington.

    El ataque de Israel al yacimiento iraní de South Pars llevó a una sucesión de atentados a instalaciones energéticas que se ha desarrollado en toda la zona del Golfo, en un bombardeo que incluso Qatar y Omán denunciaron como un “peligroso e irresponsable” paso que amenaza a la “seguridad energética global”.

    Más sobre:Benjamin NetanyahuIsraelDonald TrumpEstados UnidosIránJoe KentSouth ParsMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministerios definen criterios para recorte del 3% de presupuesto: ajuste parte con viajes, viáticos y personal

    Hacienda anticipa nuevas medidas para la construcción y cambios al Mepco se anuncian entre lunes y martes

    Contraloría confirma atención preferente a madre de exministra Aguilera

    Seis homicidios en 24 horas en la Región Metropolitana elevan presión a primera semana de ministra Steinert

    La Media Luna Roja iraní denuncia daños en más de 70.000 infraestructuras civiles por ataques de Israel y EE.UU.

    Luciano Cruz-Coke asume presidencia de Evópoli tras designación de Santa Cruz como embajador ante la OCDE

    Lo más leído

    1.
    EE.UU. evalua el envío de refuerzos militares ante la posible entrada de una nueva fase en la guerra con Irán

    EE.UU. evalua el envío de refuerzos militares ante la posible entrada de una nueva fase en la guerra con Irán

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Termina el plazo para postular al FUAS 2026: revisa las próximas fechas para la asignación de becas o gratuidad

    Termina el plazo para postular al FUAS 2026: revisa las próximas fechas para la asignación de becas o gratuidad

    Dónde y a qué hora ver el Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

    Dónde y a qué hora ver el Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

    Ministerios definen criterios para recorte del 3% de presupuesto: ajuste parte con viajes, viáticos y personal
    Chile

    Ministerios definen criterios para recorte del 3% de presupuesto: ajuste parte con viajes, viáticos y personal

    Contraloría confirma atención preferente a madre de exministra Aguilera

    Seis homicidios en 24 horas en la Región Metropolitana elevan presión a primera semana de ministra Steinert

    Hacienda anticipa nuevas medidas para la construcción y cambios al Mepco se anuncian entre lunes y martes
    Negocios

    Hacienda anticipa nuevas medidas para la construcción y cambios al Mepco se anuncian entre lunes y martes

    Si deja de operar el Mepco el IPC de abril podría llegar a 1% y la inflación bordearía el 4% en 2026

    Tráfico aéreo vuelve a caer en febrero a pesar del crecimiento de 4,5% de pasajeros internacionales

    No son energéticas: la bebida saludable que potencia la concentración por horas, según un reciente estudio.
    Tendencias

    No son energéticas: la bebida saludable que potencia la concentración por horas, según un reciente estudio.

    ¿Desenmascararon a Banksy, el misterioso artista callejero? Esto se sabe hasta ahora

    Qué es la meningitis, la enfermedad que genera alarma en Gran Bretaña tras un brote “sin precedentes”

    Alejandro Tabilo se estrena en el Masters 1000 de Miami con una holgada victoria ante Francisco Comesaña
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo se estrena en el Masters 1000 de Miami con una holgada victoria ante Francisco Comesaña

    En vivo: el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana que decidirá la suerte de los equipos chilenos

    Goleada y a cuartos: Manuel Pellegrini pone al Betis entre los ocho mejores de la Europa League por primera vez

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue internado de urgencia en Argentina
    Cultura y entretención

    Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue internado de urgencia en Argentina

    Almodóvar, Lars von Trier y Charli XCX: las películas que se alistan para Cannes 2026

    Bob Iger: el histórico CEO de Disney que deja la compañía entre turbulencias, negocios millonarios y huellas culturales

    La Media Luna Roja iraní denuncia daños en más de 70.000 infraestructuras civiles por ataques de Israel y EE.UU.
    Mundo

    La Media Luna Roja iraní denuncia daños en más de 70.000 infraestructuras civiles por ataques de Israel y EE.UU.

    Conflicto en Medio Oriente escala con ataques a campos gasíferos mientras el Pentágono pide US$ 200 mil millones adicionales

    Netanyahu niega estar tras decisión de Trump de atacar Irán: “¿Alguien realmente cree que le puede decir qué hacer?”

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal