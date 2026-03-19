Netanyahu niega estar tras decisión de Trump de atacar Irán: “¿Alguien realmente cree que le puede decir qué hacer?”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, negó este jueves que Israel esté detrás de la decisión de Washington de iniciar la ofensiva contra Irán. “¿Alguien realmente cree que le puede decir al presidente Trump qué hacer? Siempre toma sus decisiones en base a lo que piensa que es bueno para Estados Unidos y para las futuras generaciones”, expresó.

Netanyahu indicó además durante una rueda de prensa que los “intereses” de EE.UU. “son absolutamente claros”, así como “la claridad” de sus logros, y aseguró que Trump ya dijo hace 47 años que Irán “es un peligro para Israel y para el mundo”.

“En su primer mandato no necesitó ser persuadido. Dijo que el acuerdo nuclear iraní era el peor que había visto y salió de él. Justo antes de su segundo mandato, antes de que fuera reelegido, fui a verle a Mar-a-Lago. Lo primero que me dijo fue: ‘Bibi, tenemos que asegurarnos de que Irán no tenga armas nucleares’” , relató.

Donald Trump y Benjamin Netanyahu. REUTERS/Leah Millis TPX IMAGES OF THE DAY. Leah Millis

De la misma forma, el premier israelí indicó que “durante más de cuatro décadas”, el régimen iraní ha promovido cánticos sobre la muerte a Israel. “Han mutilado y herido a miles de estadounidenses en Irak y Afganistán. Mataron a los marines estadounidenses en Beirut. Bombardearon sus embajadas. Intentaron asesinar al presidente estadounidense Donald Trump no una, sino dos veces”, argumentó.

Sus declaraciones se conocen después de que el martes el director del Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense, Joe Kent, anunciara su dimisión, alegando discrepancias con la Casa Blanca por la guerra, un conflicto desatado a su juicio, por “la presión de Israel y su influyente lobby en Estados Unidos”.

Kent aseguró que Trump había caído en una “campaña de desinformación” generada por “altos cargos israelíes y miembros influyentes de los medios estadounidenses” para crear un clima favorable a la guerra contra Teherán.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

“Esta cámara de eco se utilizó para engañarle y hacerle creer que Irán representaba una amenaza inminente para Estados Unidos, y que si actuaba ahora existía un camino claro hacia una victoria rápida” , dijo el ex funcionario antiterrorista.

Para luego agregar: “Esto era falso y constituye la misma táctica que los israelíes utilizaron para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak, que costó a nuestra nación la vida de miles de nuestros mejores hombres y mujeres”.

Suspensión de ataques a instalaciones energéticas iraníes

Durante esta jornada, Netanyahu también aseguró que su país “actuó solo” en lo que respecta al bombardeo efectuado contra el yacimiento de gas iraní de South Pars, que comparte con Qatar, y que suspendió los ataques contra este tipo de instalaciones, tras haber hablado con su homólogo estadounidense.

“Diré dos cosas. Primero, Israel actuó solo contra el complejo de gas. Segundo, el presidente Trump nos pidió que suspendiéramos futuros ataques y lo estamos haciendo” , declaró.

El jefe del Ejecutivo israelí no dio más detalles sobre el citado ataque ni sobre su conversación con el jefe de Estado norteamericano, para, acto seguido, asegurar que “hay muchos indicios de que el régimen iraní se está resquebrajando”.

“Hay muchos, muchísimos. Ojalá pudiera revelarlos todos. ¿Puedo afirmar ahora mismo que va a colapsar? Puedo decirles que estamos trabajando para crear las condiciones para su colapso”, expresó, antes de advertir de que la República Islámica “puede que sobreviva”. “Puede que no. Si sobrevive, será mucho más débil, no hay comparación”, subrayó.

Sus palabras llegan horas después de que el inquilino de la Casa Blanca revelara que mantuvo una conversación con Netanyahu tras el ataque israelí al yacimiento de gas iraní, para garantizar que no se repitan estos bombardeos a instalaciones energéticas.

“No vamos a hacerlo nunca más (...) Le dije que no hiciera eso y no lo hará. No lo discutimos. Somos independientes, pero nos llevamos muy bien y estamos coordinados”, indicó el mandatario estadounidense en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.

( @realDonaldTrump - Truth Social Post )

( Donald J. Trump - Mar 18 2026, 10:05 PM ET )



Israel, out of anger for what has taken place in the Middle East, has violently lashed out at a major facility known as South Pars Gas Field in Iran. A relatively small section of the whole… pic.twitter.com/CXCPaCD0Tw — Fan Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) March 19, 2026

Momento en el que también dijo que “en ocasiones, él hará algo”, en referencia a Netanyahu, “y si no me gusta, entonces dejamos de hacerlo”, apuntó, reiterando así la idea de que no se volverá a repetir este escenario después de que el Ejército israelí lanzara el ataque sin consultar con Washington.

El ataque de Israel al yacimiento iraní de South Pars llevó a una sucesión de atentados a instalaciones energéticas que se ha desarrollado en toda la zona del Golfo, en un bombardeo que incluso Qatar y Omán denunciaron como un “peligroso e irresponsable” paso que amenaza a la “seguridad energética global”.