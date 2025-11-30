Netanyahu pide indulto al presidente de Israel por su juicio por corrupción

(Foto de ARCHIVO) El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu REMITIDA / HANDOUT por OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 12/10/2025

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, le envío una carta al Presidente israelí, Isaac Herzog, para solicitar que emita una orden de clemencia y le exima de cualquier responsabilidad en el juicio por corrupción al que está siendo sometido.

Este domingo, Netanyahu explicó en su carta que, “a pesar de su interés personal en demostrar mi inocencia hasta mi completa absolución, creo que el interés público dicta lo contrario”.

Por ello le pidió a Herzog acelerar su conclusión para “reducir la tensión en el debate que se ha suscitado en torno al mismo”.

De acuerdo a Europa Press, Netanyahu destacó que “por mi responsabilidad pública, como primer ministro, de intentar lograr la reconciliación entre las partes del pueblo , no me cabe duda de que la conclusión del juicio ayudará a reducir la tensión en el debate que se ha suscitado en torno al mismo”.

“Ante los desafíos de seguridad y las oportunidades políticas que enfrenta actualmente el Estado de Israel, me comprometo a hacer todo lo posible para sanar las divisiones, lograr la unidad del pueblo y restaurar la confianza en los sistemas del Estado, y espero que todos los poderes del Estado hagan lo mismo”, señaló.

De acuerdo al mismo medio, el primer ministro está señalado en tres causas por varios delitos, entre ellos el de fraude y de sobornos, si embargo, ha denunciado que todo forma parte de una persecución política.