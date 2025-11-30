BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Grau descarta sobrestimación del Presupuesto 2026 y responde a críticas: “Nuestras finanzas públicas son confiables”

    El ministro de Hacienda también se refirió a la propuesta del candidato, José Antonio Kast, de reducir el gasto fiscal en US$6 mil millones sin afectar programas sociales. “Todos los exministros de Hacienda serios, incluidos los del expresidente Piñera, han dicho que eso implicaría recortes sociales”.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Grau descarta sobrestimación del Presupuesto 2026 y responde a críticas: “Nuestras finanzas públicas son sostenibles y confiables” Dedvi Missene

    Tras la aprobación del Presupuesto 2026, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, abordó las críticas surgidas por una presunta sobrestimación de ingresos y gastos. El secretario de Estado defendió la solidez de las proyecciones del gobierno y sostuvo que “nuestras finanzas públicas son sostenibles y confiables”.

    En una entrevista con Meganoticias, Grau explicó que la Dirección de Presupuestos ha mejorado sistemáticamente su capacidad de estimar ingresos y que no existe una brecha que comprometa el gasto comprometido para el próximo año. “No compartimos esa crítica. Nuestros ingresos están bien estimados y hemos tenido un manejo responsable de la deuda pública, la cual ha aumentado menos que en cualquier gobierno desde 2006”, afirmó.

    El ministro destacó que la posición fiscal de Chile ha sido reconocida internacionalmente, reflejándose en menores tasas de interés para la deuda soberana. “Así como a una familia o a una pyme le prestan a mejor tasa cuando hace bien las cosas, Chile hoy tiene mejores condiciones que hace años”, dijo.

    Grau descarta sobrestimación del Presupuesto 2026 y responde a críticas: “Nuestras finanzas públicas son sostenibles y confiables” SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Grau también se refirió a la propuesta del candidato, José Antonio Kast, de reducir el gasto fiscal en US$6 mil millones sin afectar programas sociales.

    “Todos los exministros de Hacienda serios, incluidos los del expresidente Piñera, han dicho que eso implicaría recortes sociales”, sostuvo.

    El ministro llamó a que se transparenten las partidas específicas del eventual ajuste: “La Ley de Presupuesto es el momento para mostrarlo línea por línea. No lo hicieron”.

    Polémica por los recursos para la Fundación Salvador Allende

    Otro de los temas que abordó fue que Fundación Salvador Allende quedara sin financiamiento para el año 2026, luego de que la partida fuera rechazada durante la tramitación del Presupuesto. La decisión generó fuertes cuestionamientos desde el Partido Socialista, que acusó a la oposición de bloquear recursos destinados a la memoria histórica.

    Grau explicó que el Ejecutivo sí había propuesto mantener el financiamiento, el mismo que venía del último año del gobierno de Sebastián Piñera, pero que finalmente no fue aprobado por los parlamentarios de derecha. Según detalló, el argumento que se escuchó en la discusión fue que, ante las necesidades actuales del país, no correspondía destinar fondos a este tipo de instituciones.

    Grau descarta sobrestimación del Presupuesto 2026 y responde a críticas: “Nuestras finanzas públicas son sostenibles y confiables”

    “Se nos dijo que no debiéramos gastar en sitios de memoria. Pero estos espacios permiten a las familias recordar y son clave para que nunca repitamos las atrocidades de la dictadura”, sostuvo el ministro.

    Agregó que esta controversia evidenció una resistencia más amplia a financiar iniciativas de memoria y anticipó que el Ejecutivo buscará reponer los recursos en instancias futuras.

    Postulación de Michelle Bachelet a la ONU

    Respecto a las críticas por el financiamiento de la campaña internacional de Michelle Bachelet para convertirse en secretaria general de Naciones Unidas, Grau aclaró que no existe un gasto extraordinario ni un ítem especial destinado a esa postulación. Según explicó, las gestiones se realizan dentro del presupuesto regular de Cancillería, tal como ocurre con otras iniciativas diplomáticas.

    El ministro enfatizó que promover la candidatura de la expresidenta forma parte del trabajo habitual que desarrollan embajadas y representantes de Chile en el extranjero. Por ello, sostuvo que los costos asociados son acotados y no implican un esfuerzo fiscal adicional.

    “Debiera ser motivo de orgullo nacional que una mujer chilena sea considerada para dirigir la ONU. Los recursos involucrados son muy bajos”, afirmó.

    Grau añadió que las críticas apuntan más bien a cuestionar políticamente la figura de Bachelet. “Cuando se intenta instalar este debate, se hace por la tangente, no por el costo real, que es mínimo”, dijo.

    En esa línea, llamó a asumir la candidatura como una oportunidad país y a valorar que Chile pueda competir por un cargo de liderazgo histórico dentro de la organización multilateral.

    Grau descarta sobrestimación del Presupuesto 2026 y responde a críticas: “Nuestras finanzas públicas son sostenibles y confiables” DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE
    Más sobre:Nicolás GrauMinistro de HaciendaLey de Presupuesto2026Fundación Salvador AllendeMichelle BacheletGrauONUJosé Antonio KastEntrevistaGobiernoSenadoPresupuestoGasto Fiscal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Investigan homicidio en el Bíobio: sujeto fue encontrado con heridas balísticas bajo un puente

    “La situación está bajo control”: subsecretario Ramos insiste en que no hay cambios en flujo migratorio en el norte

    Jara inaugura su campaña de segunda vuelta y afirma que el escenario electoral está “completamente abierto”

    Motociclista argentino fallece tras sufrir accidente de tránsito en Ruta 60-CH entre Quilpué y Viña del Mar

    Netanyahu pide indulto al presidente de Israel por su juicio por corrupción

    “Ellos absolutamente le bajan el perfil”: gobernador de Arica por reacción del Ejecutivo ante reforzamiento de frontera en Perú

    Lo más leído

    1.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    2.
    Marcelo Bielsa incorpora a leyenda de Uruguay para tranquilizar la compleja relación con el plantel charrúa

    Marcelo Bielsa incorpora a leyenda de Uruguay para tranquilizar la compleja relación con el plantel charrúa

    3.
    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    4.
    Despierta “El Monstruo” de la Teletón: público en el Estadio Nacional pide que María José Quintanilla vaya al Festival de Viña

    Despierta “El Monstruo” de la Teletón: público en el Estadio Nacional pide que María José Quintanilla vaya al Festival de Viña

    5.
    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Deportes Iquique en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Deportes Iquique en TV y streaming

    Se mantiene combate al incendio forestal en Melipilla: Conaf reporta más de 100 hectáreas afectadas

    Se mantiene combate al incendio forestal en Melipilla: Conaf reporta más de 100 hectáreas afectadas

    A qué hora y dónde ver a Girona vs. Real Madrid en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Girona vs. Real Madrid en TV y streaming

    Investigan homicidio en el Bíobio: sujeto fue encontrado con heridas balísticas bajo un puente
    Chile

    Investigan homicidio en el Bíobio: sujeto fue encontrado con heridas balísticas bajo un puente

    “La situación está bajo control”: subsecretario Ramos insiste en que no hay cambios en flujo migratorio en el norte

    Jara inaugura su campaña de segunda vuelta y afirma que el escenario electoral está “completamente abierto”

    Grau descarta sobrestimación del Presupuesto 2026 y responde a críticas: “Nuestras finanzas públicas son confiables”
    Negocios

    Grau descarta sobrestimación del Presupuesto 2026 y responde a críticas: “Nuestras finanzas públicas son confiables”

    Javiera Martínez: “Este gobierno ha sido, en términos de contención de gasto, muy exitoso”

    El heredero de la familia pionera de la TV argentina que controlará Chilevisión

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido
    Tendencias

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    ¿Los mapaches son las próximas mascotas? Este estudio afirma que están teniendo signos de domesticación

    Cómo revisar el celular constantemente puede afectar a tu atención y memoria, según especialistas

    En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe al Betis de Manuel Pellegrini en el derbi
    El Deportivo

    En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe al Betis de Manuel Pellegrini en el derbi

    Tras ganar la Libertadores y en medio de la guerra institucional: la burla de Flamengo hacia la presidenta del Palmeiras

    El consejo de Johnny Herrera para el “suplente” Arturo Vidal: “¿A los 38 años va a tener más recorrido que los demás?”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos
    Cultura y entretención

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Mira acá la imitación de Stefan Kramer a Cristián Castro y el Profesor Artés en la Teletón 2025

    Revive el truco de magia de Jean Paul Olhaberry en la Teletón que sorprendió al público del Estadio Nacional

    Netanyahu pide indulto al presidente de Israel por su juicio por corrupción
    Mundo

    Netanyahu pide indulto al presidente de Israel por su juicio por corrupción

    Aumentan a 146 los muertos por incendio en complejo de rascacielos en Hong Kong

    El número de muertos por las inundaciones en Indonesia asciende a 442

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón