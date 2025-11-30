Grau descarta sobrestimación del Presupuesto 2026 y responde a críticas: “Nuestras finanzas públicas son confiables”

Grau descarta sobrestimación del Presupuesto 2026 y responde a críticas: “Nuestras finanzas públicas son sostenibles y confiables”

Tras la aprobación del Presupuesto 2026, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, abordó las críticas surgidas por una presunta sobrestimación de ingresos y gastos. El secretario de Estado defendió la solidez de las proyecciones del gobierno y sostuvo que “nuestras finanzas públicas son sostenibles y confiables”.

En una entrevista con Meganoticias, Grau explicó que la Dirección de Presupuestos ha mejorado sistemáticamente su capacidad de estimar ingresos y que no existe una brecha que comprometa el gasto comprometido para el próximo año . “No compartimos esa crítica. Nuestros ingresos están bien estimados y hemos tenido un manejo responsable de la deuda pública, la cual ha aumentado menos que en cualquier gobierno desde 2006”, afirmó.

El ministro destacó que la posición fiscal de Chile ha sido reconocida internacionalmente, reflejándose en menores tasas de interés para la deuda soberana. “Así como a una familia o a una pyme le prestan a mejor tasa cuando hace bien las cosas, Chile hoy tiene mejores condiciones que hace años”, dijo.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Grau también se refirió a la propuesta del candidato, José Antonio Kast, de reducir el gasto fiscal en US$6 mil millones sin afectar programas sociales .

“Todos los exministros de Hacienda serios, incluidos los del expresidente Piñera, han dicho que eso implicaría recortes sociales”, sostuvo.

El ministro llamó a que se transparenten las partidas específicas del eventual ajuste: “La Ley de Presupuesto es el momento para mostrarlo línea por línea. No lo hicieron”.

Polémica por los recursos para la Fundación Salvador Allende

Otro de los temas que abordó fue que Fundación Salvador Allende quedara sin financiamiento para el año 2026, luego de que la partida fuera rechazada durante la tramitación del Presupuesto. La decisión generó fuertes cuestionamientos desde el Partido Socialista, que acusó a la oposición de bloquear recursos destinados a la memoria histórica .

Grau explicó que el Ejecutivo sí había propuesto mantener el financiamiento, el mismo que venía del último año del gobierno de Sebastián Piñera, pero que finalmente no fue aprobado por los parlamentarios de derecha. Según detalló, el argumento que se escuchó en la discusión fue que, ante las necesidades actuales del país, no correspondía destinar fondos a este tipo de instituciones.

Grau descarta sobrestimación del Presupuesto 2026 y responde a críticas: “Nuestras finanzas públicas son sostenibles y confiables”

“Se nos dijo que no debiéramos gastar en sitios de memoria. Pero estos espacios permiten a las familias recordar y son clave para que nunca repitamos las atrocidades de la dictadura”, sostuvo el ministro.

Agregó que esta controversia evidenció una resistencia más amplia a financiar iniciativas de memoria y anticipó que el Ejecutivo buscará reponer los recursos en instancias futuras .

Postulación de Michelle Bachelet a la ONU

Respecto a las críticas por el financiamiento de la campaña internacional de Michelle Bachelet para convertirse en secretaria general de Naciones Unidas, Grau aclaró que no existe un gasto extraordinario ni un ítem especial destinado a esa postulación . Según explicó, las gestiones se realizan dentro del presupuesto regular de Cancillería, tal como ocurre con otras iniciativas diplomáticas.

El ministro enfatizó que promover la candidatura de la expresidenta forma parte del trabajo habitual que desarrollan embajadas y representantes de Chile en el extranjero. Por ello, sostuvo que los costos asociados son acotados y no implican un esfuerzo fiscal adicional .

“Debiera ser motivo de orgullo nacional que una mujer chilena sea considerada para dirigir la ONU. Los recursos involucrados son muy bajos”, afirmó.

Grau añadió que las críticas apuntan más bien a cuestionar políticamente la figura de Bachelet. “Cuando se intenta instalar este debate, se hace por la tangente, no por el costo real, que es mínimo”, dijo.

En esa línea, llamó a asumir la candidatura como una oportunidad país y a valorar que Chile pueda competir por un cargo de liderazgo histórico dentro de la organización multilateral.