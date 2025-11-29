PS critica eliminación de presupuesto para la Fundación Salvador Allende y acusa sesgo ideológico

La Dirección Nacional del Partido Socialista (PS) expresó su preocupación tras la decisión del Congreso de eliminar la asignación presupuestaria para la Fundación Salvador Allende , única institución incluida en la ley de presupuesto que quedó sin recursos. Según el partido, la medida evidencia “un claro sesgo en contra del ex Presidente Salvador Allende ”.

En un comunicado, la mesa directiva del PS subrayó que la fundación resguarda “uno de los patrimonios culturales más relevantes del país, la colección de arte de solidaridad formada durante la dictadura, una de las colecciones de arte moderno más amplias y significativas de Chile”.

Además, calificaron la exclusión del financiamiento como “una amenaza directa a una parte importante del legado del Presidente Salvador Allende , exsenador y expresidente de la República, cuya figura representa un pilar fundamental en la historia democrática de nuestro país”.

PS critica eliminación de presupuesto para la Fundación Salvador Allende y denuncia sesgo ideológico

La mesa directiva del PS también criticó que la medida pueda debilitar una institución que “trasciende las diferencias políticas” y que ha contado con el respaldo de destacados artistas nacionales e internacionales, así como del Estado “de manera sostenida por décadas”.

Así, el PS reafirmó su compromiso con “la democracia, la protección del patrimonio cultural y la memoria histórica, siguiendo el ejemplo del compañero Presidente Salvador Allende Gossens”.

Desde la Fundación también se manifestaron, señalando que años anteriores recibían montos cercanos a $90 millones y que ahora se quedan sin “una fuente importante de apoyo económico”. A través de un comunicado expresaron su “estupor y disconformidad” y llamaron a las autoridades “a reconsiderar esta decisión, entendiendo que nuestra labor protege la memoria histórica y fortalece la democracia”.

La organización agregó que durante años ha desarrollado “trabajo ininterrumpido en la promoción de la memoria, el arte, los derechos humanos y los valores democráticos”, y que la eliminación de fondos compromete “ la continuidad de programas educativos, preservación de archivos históricos y el funcionamiento de nuestras instituciones asociadas ”.

Asimismo, la Fundación señaló que cada año ha cumplido con los criterios técnicos y legales exigidos para recibir recursos públicos, incluyendo normativas vigentes y rendiciones de cuentas al día. “Realizamos un aporte permanente al patrimonio histórico, cultural y democrático del país. Por tanto, la decisión es incomprensible”, sostuvieron.