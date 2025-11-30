“Ellos absolutamente le bajan el perfil”: gobernador de Arica por reacción del Ejecutivo ante reforzamiento de frontera en Perú

El gobernador de Arica, Diego Paco, abordó la respuesta de parte del gobierno chileno a la situación que enfrentan los migrantes localizados en el límite entre nuestro país y Perú, luego que este último país tomara la determinación de reforzar la frontera.

Y es que esta semana, el presidente interino del país vecino, José Jerí, decretó estado de emergencia en la provincias fronterizas de Tacna. Con ello, se generó un importante despliegue policial y militar con el objeto de mantener un control de la migración hacia Perú.

Este sábado, el gobierno chileno envío un contingente hacia la frontera para hacer una evaluación del flujo migratorio. Tras las reuniones realizadas en el Complejo Fronterizo Chacalluta, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, señaló que " los flujos que vemos a la fecha no cambian en respecto a otros momentos del año ni en otros periodos del año similares “.

La idea de que la situación en la zona estaba normal también fue reforzada durante la jornada por el director del Servicio de Migraciones, Luis Thayer.

En ese contexto, el gobernador de Arica criticó este domingo la respuesta del gobierno a la crisis migratoria en el norte en una entrevista con Estado Nacional de TVN.

“Estamos la verdad que bastante preocupados por la situación que se está viviendo aquí en la zona fronteriza y que a mi visión no se le ha tomado la gravedad desde el nivel central de todo lo que está pasando y podría pasar eventualmente”, comenzó señalando Paco.

“El día de ayer estuvieron autoridades nacionales como el Subsecretario del Interior, de Seguridad, el director nacional de Migraciones, donde ellos absolutamente le bajan el perfil, consideran que es una situación normal. Para ellos es normal que estén 20, 50, 100, más de 100 personas varadas acampando en lo que es el borde fronterizo”, criticó a continuación.

Imagen de archivo del Complejo Fronterizo Chacalluta CAROLINA REYES M.

En ese sentido, Paco menciona que en base a estas declaraciones, considera que las autoridades solo se quedaron en el Complejo Chacalluta y no realizaron un recorrido al punto de concordia. “Situaciones como esa realmente es preocupante, porque si estamos en un estado de negación de la realidad, difícilmente vamos a poder tomar acción porque Perú lo ha hecho”, señaló al respecto.

Por otro lado, el gobernador también señaló que no habría sido convocado por los representantes del Ejecutivo a la reunión que se habría realizado durante la jornada del sábado.

“Abiertamente el gobierno ha dicho que va a respetar a las regiones, está muy interesado en la descentralización, la voz de los gobernadores y de las autoridades que son elegidas por la persona es muy importante. Sin embargo, cuando vienen, no me convocan”, comenzó señalando.

A lo que agregó: “Yo les diría la verdad, yo les diría lo que realmente está pasando, y cuando no nos convocan la verdad que es muy difícil poder tener una sola información, porque actualmente no conocemos de algún plan”.