    Nacional

    Visita de autoridades a frontera con Perú: Gobierno descarta cambio en flujos de migrantes en el norte

    "Nosotros estamos observando que todos los mecanismos que este gobierno ha implementado durante estos últimos años están funcionando adecuadamente”, destacó el subsecretario Víctor Ramos.

    Por 
    Sebastián Yeza
    Patricio_Banda

    Autoridades del gobierno chileno descartaron que se haya registrado un cambio en los flujos migratorios en la frontera norte, en medio de la tensionada situación a raíz de lo adoptado por Perú en torno al resguardo de su frontera.

    Fue durante este viernes por la noche que el Presidente de Perú, José Jerí, anunció un reforzamiento de la frontera con el envío de efectivos militares, lo cual motivó una serie de emplazamientos internos al gobierno del Presidente Gabriel Boric y el traslado de los subsecretarios de Seguridad e Interior a la zona.

    Con lo anterior, este sábado se reunieron autoridades en la Región de Arica y Parinacota. Temprano, en la instancia participaron el subsecretario del Interior, Víctor Ramos; el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado; el director del Servicio Nacional de Migraciones, Eduardo Thayer; y el delegado presidencial de Arica y Parinacota, Nicolás González, entre otros.

    Luego de visitar el Complejo Fronterizo Chacalluta, el subsecretario Ramos comentó que “estamos viendo un cambio de estatus al otro lado de la frontera, que nos obliga a intentar anticipar cualquier tipo de escenario. Pero la verdad sea dicha, los flujos que vemos a la fecha no cambian en respecto a otros momentos del año ni en otros periodos del año similares”.

    Al mismo tiempo destacó que, independiente de las preparaciones propias ante el cambio de modalidad en que Perú administrará su frontera a partir de ahora, “nosotros estamos observando que todos los mecanismos que este gobierno ha implementado durante estos últimos años están funcionando adecuadamente”.

    Sobre aquello, destacó el despliegue de las Fuerzas Armadas, que han implicado un descenso del 48% de la migración irregular; la inversión hecha en complejos fronterizos y el funcionamiento 24/7 en dichos recintos.

    Visita de autoridades a frontera con Perú: Gobierno descarta cambio en flujos de migrantes en el norte. En la imagen, el subsecretario Rafael Collado. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Por su parte, el subsecretario Rafael Collado detalló que al 23 de noviembre del 2025, se han controlado 551 mil personas, se han realizado 36.500 patrullajes y se ha podido detener a 1.063 personas.

    “Adicionalmente a ello, el gobierno del Presidente Gabriel Boric también ha fortalecido a las policías, no solo mediante reformas legales, sino que también con apoyo institucional. A través del Plan Nacional contra le Crimen Organizado, solo en relación a la macrozona norte se han invertido 47 mil millones de pesos en mejoras de capacidades tecnológicas”, sumó.

    En la misma oportunidad, el subsecretario Ramos dijo que “a todos los problemas se les puede encontrar una solución si es que logramos colaboración entre países, de otra manera no se resuelve el problema migratorio que tenemos en Latinoamérica que, por cierto, lo encontramos absolutamente desbordado cuando nosotros llegamos a gobernar en el 2022″.

    “Recordemos algunas escenas como las que veíamos en este paso fronterizo, recordemos algunas escenas que veíamos en las calles de Iquique con coches volando por los aires a hogueras, rucos en distintos lados de nuestra ciudad. Así que tenemos un aprendizaje que hemos hecho como país, con todo este ecosistema de seguridad y vamos a saber enfrentar cualquier tipo de amenaza en el futuro a propósito de un cambio, legítimo, que pueda llevar a cabo un país hermano que nosotros ya hicimos, insisto, en febrero de 2023”, puntualizó.

    Presencia de migrantes en la frontera

    Sobre la reciente presencia de migrantes en la cercanía de la frontera con Perú, Eduardo Thayer comentó que “las personas, para salir de Chile, tienen que estar autorizadas y luego autorizadas para ingresar al país” al que pretenden ingresar. 

    Eso pasa en todos los puntos fronterizos, pasa en los aeropuertos, en todas partes. El caso de Chacalluta no es distinto, las personas que quieren salir de Chile, y requieren una autorización del Servicio Nacional de Migraciones, tienen que acercarse a solicitar esa autorización. En el caso de las personas que requieren un visto consular para ingresar a Perú, tienen que ir al consulado de Perú a solicitarlo y, por lo tanto, los procedimientos nosotros debemos comunicarlos claramente como lo estamos haciendo y las personas tienen que cumplirlos (...) para que se siga dando un flujo ordenado y normal en este complejo”, manifestó.

    Siguiendo esa línea, Thayer enfatizó que “las personas son libres y autónomas, pero tienen la obligación de cumplir con las normas de los países en los que están. En Chile las normas son claras, para salir, si una persona está en situación irregular tiene que solicitar una autorización. Eso está dicho, está escrito, lo estoy diciendo ahora como director del Servicio Nacional de Migraciones”.

    Visita de autoridades a frontera con Perú: Gobierno descarta cambio en flujos de migrantes en el norte. En la imagen, el director Eduardo Thayer. MARIO TELLEZ

    Ante la consulta de si la presencia de migrantes en la frontera norte se debería a posibles políticas migratorias que impulsaría un eventual gobierno de José Antonio Kast, el subsecretario Víctor Ramos indicó que “siempre hay filas, siempre hay personas, siempre hay aglomeraciones en cualquier paso fronterizo de cualquier país, porque tenemos un sistema complejo, 24/7 que funciona con Aduanas, con SAG; y además hay requisitos que cumplir, porque en Chile se tiene que cumplir la ley y eso se lo hemos dicho a todo el mundo”.

    “Frente a lo que nosotros estamos dialogando, preparando, anticipando, es frente al cambio que hace Perú, en donde ellos despliegan legítimamente, bajo sus facultades, algo similar a lo que nosotros hicimos en febrero del 2023, pero no hemos observado ningún cambio en las regulaciones de Extranjería por parte de Perú, simplemente una mayor -al parecer- protección de su frontera, tal cual como nosotros lo hicimos hace bastante tiempo”, complementó el subsecretario.

    Y enfatizó, al igual que otros miembros de la instancia, que “no vemos ningún tipo de alteración de los flujos a cualquier otro mes o cualquier otro año como los que hemos venido enfrentando y, simplemente, vale la pena ocuparnos y prepararnos para si es que pudiese haber algún tipo de amenaza a propósito de los cambios de la protección de fronteras de nuestro país vecino”.

    Comité binacional

    Al cierre, el subsecretario Víctor Ramos abordó la realización del comité binacional fijado para este lunes con autoridades peruanas, instancia que calificó como “fundamental”.

    Es fundamental lograr mantener el diálogo con nuestros países vecinos. Cancillería está haciendo un muy buen trabajo (...) en mantener permanente comunicación con la Cancillería peruana para que vayamos buscando mejores formas de flujo migratorio entre nuestros países hermanos. Son cinco puntos los que se van a tratar. El subsecretario Collado es uno de los que va a estar citados para ver temas de seguridad, el director de Migraciones para ver los temas de las reconducciones”, subrayó.

    “Tenemos como país experiencias que hemos mostrado estos dos años, donde hemos sido efectivos en el combate de la migración irregular, donde hemos fortalecido nuestras fronteras con el despliegue de las Fuerzas Armadas, con toda la inversión tanto en Sifron como en complejos de pasos fronterizos. Por lo tanto, el acuerdo de reconducción a Bolivia es un elemento que ha favorecido a ambos países y ojalá que ese tipo de experiencias puedan ser consideradas en esta reunión de Cancillería, la cual valoramos, porque así es como se resuelven los problemas, con políticas de Estado y celeridad”, agregó Ramos.

    Visita de autoridades a frontera con Perú: Gobierno descarta cambio en flujos de migrantes en el norte. En la imagen, el subsecretario Víctor Ramos. JAVIER SALVO/ATON CHILE
