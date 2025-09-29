SUSCRÍBETE
Nicolás Maduro decreta el estado de excepción en Venezuela ante eventual “agresión” de EE.UU.

Así lo aseguró la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Según expertos, esta decisión podría restringir "derechos fundamentales".

Fernando FuentesPor 
Fernando Fuentes
Venezuela decretó un estado de excepción que da poderes especiales al presidente Nicolás Maduro en caso de “agresión” de Estados Unidos. Foto: Archivo

Venezuela decretó un estado de excepción que da poderes especiales al presidente Nicolás Maduro en caso de “agresión” de Estados Unidos, que movilizó buques de guerra y tropas al Caribe, informó el lunes la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

“El Presidente suscribió el decreto de conmoción externa”, dijo Rodríguez en un acto en Caracas con el cuerpo diplomático acreditado en el país. El decreto permite a Maduro “actuar en materia de defensa y seguridad y defender a Venezuela” si Estados Unidos “se llega a atrever a agredir a nuestra patria”, agregó.

En declaraciones a la agencia EFE, el abogado y codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, dijo la semana pasada que la idea de firmar un decreto de estado de conmoción exterior sería “inédito” en la historia del país, alertando que esta decisión podría restringir “derechos fundamentales”.

Daniels explicó que el estado de conmoción exterior es un tipo de estado de excepción. Los estados de excepción se decretan para “tomar medidas extraordinarias en situaciones extraordinarias, es decir, que exijan la habilitación de poderes públicos que en la normalidad no se aplicarían”.

“La lógica de un estado de excepción es darle poderes a quien no los tiene para que pueda asumir o responder a situaciones extraordinarias”, subrayó.

Según el abogado, con el decreto se “pueden suspender o restringir derechos humanos, con excepción de los que la propia Constitución señala que no pueden ser suspendidos, dentro de los cuales está el derecho al debido proceso, a la información, el amparo constitucional a la libertad de pensamiento, entre otros”.

Además, prosiguió, permitiría a Maduro ordenar “movilizaciones de tropas” y establecer “gastos que no estén en la ley de presupuesto del año correspondiente”.

También se pueden pedir “bienes a particulares para ser utilizados y destinados a paliar la emergencia” y se podrían dictar “toques de queda”, añadió Daniels.

En todo caso, indicó que el decreto está sujeto a la aprobación del Parlamento, controlado por el chavismo, y a la revisión por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, liderada también por jueces afines al chavismo.

De aprobarse el decreto, entraría en vigencia de inmediato, puntualizó el abogado, y tendría una duración de 90 días prorrogables hasta por 90 más.

Maduro propuso el estado de conmoción exterior en un contexto de tensión con Estados Unidos, que ha hundido cuatro embarcaciones en el Caribe vinculadas, según el gobierno de Donald Trump, al narcotráfico.

EE.UU. ha incrementado su presencia militar en el Caribe en respuesta al “narcotráfico proveniente de Venezuela”, según Washington, con el despliegue de, al menos, ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como de más de 4.500 soldados. También ha enviado varios cazas de última generación F-35B a Puerto Rico.

