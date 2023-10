“No me libero de la responsabilidad”: Benny Gantz asume cuota de “culpa” por ataque de Hamas que sorprendió a Israel

El ministro del gabinete de guerra de Israel, Benny Gantz, se refirió este jueves a la responsabilidad que le cabe, como exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa israelí y exministro de Defensa, en el ataque de Hamas que sorprendió al Estado hebreo el pasado 7 de octubre.

“Cualquiera que haya sido parte del liderazgo o la defensa del Estado de Israel en cualquier rol no puede liberarse de la responsabilidad por lo ocurrido”, afirmó Gantz en una rueda de prensa este jueves.

El líder opositor recalcó que “durante más de 20 años he desempeñado funciones clave en la defensa de Israel. No me libero de la responsabilidad por cosas que sucedieron o no sucedieron”, consigna The Jerusalem Post.

Asimismo, expresó que esas mismas cuotas de “culpa” le caben a otros miembros del gobierno y que Israel tendrá que esperar hasta después de la guerra para iniciar una investigación que logre determinar responsabilidades.

Gobierno de emergencia y gabinete de guerra

Israel formó un gobierno de emergencia para hacer frente al conflicto con el Movimiento de Resistencia Islámica, a través de un acuerdo fue tomado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exjefe de la Defensa y Gantz.

Las partes, además, acordaron formar un gabinete de guerra compuesto por Netanyahu, Gantz y el ministro de Defensa, Yoav Gallant.

Sobre la decisión de ingresar al gobierno, mientras se extienda la guerra contra el grupo radical islamista, el líder centrista dijo que creía que había sido lo correcto.

“Han pasado dos semanas desde que entramos en el gobierno de emergencia y establecimos el gabinete de guerra”, dijo. “Puedo decir con plena confianza que fue la medida correcta para el Estado de Israel, y esto ya ha demostrado su eficacia en la toma de decisiones, en el funcionamiento diplomático y de seguridad, en el mensaje interno a la sociedad israelí y en el mensaje externo. a nuestros enemigos”, añadió.

También negó que el gabinete no se llevara bien con otros funcionarios de Defensa y dijo que la demanda del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, de que se agregara un miembro de la extrema derecha no era una buena idea.

En cuanto al futuro de Unidad Nacional (su partido) en el gobierno después de la guerra, Gantz aseguró que “así como supe cuándo entrar, sabré cuándo salir”.

El ministro provisorio planteó que el gabinete de guerra y las Fuerzas de Defensa de Israel se estaban preparando para los próximos pasos en el conflicto armado, y aunque no entró en detalles, apuntó que el país actuará teniendo en cuenta “su continua legitimidad internacional” y que traer a los rehenes a casa “es una prioridad”.

Israeli armoured vehicles take part in an operation, as the conflict between Israel and Hamas continues, at a location given as the northern Gaza Strip in this still image taken from handout video released October 26, 2023. Israel Defense Forces/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY TPX IMAGES OF THE DAY

Ese primer paso se dio en las últimas horas. Esto luego de que las FDI anunciaron a primera hora de este jueves que llevaron a cabo durante la noche una “incursión selectiva” con tanques en el norte de la Franja de Gaza, “como parte de la preparación” para la invasión al enclave palestino controlado por Hamas.

“Como parte de la operación, las fuerzas han localizado y atacado a muchos terroristas, han destruido infraestructuras terroristas, posiciones antitanques y han realizado trabajos de organización de la zona”, explicaron fuentes del Ejército israelí.

Además, confirmaron que “las tropas han abandonado la zona al finalizar la misión” y han regresado “a territorio israelí”, según un comunicado.