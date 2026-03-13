SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Nueva fiscalización masiva de extranjeros en Plaza de Armas: Más de 130 personas fueron fiscalizadas

    Según detallaron las autoridades, el operativo tiene por objetivo detectar infractores a la ley de migraciones, así como personas con algún tipo de orden vigente.

    Por 
    Europa Press

    Durante la jornada del jueves una nueva fiscalización masiva de extranjeros se llevó a cabo en Plaza de Armas por la Policía de Investigaciones y Carabineros.

    Según fue dado a conocer por personal policial, fueron 131 las personas fiscalizadas durante el operativo.

    De acuerdo a lo que detalló el subprefecto Pablo Garay, jefe de la Prefectura Metropolitana de Migración y Policía Internacional, “estamos continuando con el trabajo que hemos realizado en la semana, que es un trabajo planificado y en conjunto con Carabineros, que busca abarcar zonas donde existe un alto compromiso o fluctuación de ciudadanos migrantes, además de compromisos delictuales”.

    “Estamos haciendo fiscalizaciones que permitan detectar infractores a la ley de migraciones”, añadió, enfatizando que “estamos trabajando para poder brindarle seguridad a la gente y que ellos puedan también sentir la presencia de sus dos instituciones policiales”.

    Cabe recordar que hace tan sólo unos días Carabineros y PDI realizaron un operativo similar en La Vega Central.

    Por su parte, el coronel Rodrigo Arroyo Olave, jefe del Departamento SEBV de Carabineros de Chile, “este es un servicio que se está realizando en conjunto con personal de la Policía de Investigaciones, al igual como ya varios servicios que se vienen realizando desde el año 2025, con la finalidad de poder detectar diferentes personas que tengan alguna orden vigente o algún delito flagrante también o en coordinación también con personal de migraciones”.

    Más sobre:FiscalizaciónPlaza de ArmasMigrantes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel anuncia la muerte de varios “terroristas” de Hezbolá en una operación terrestre en el sur de Líbano

    NOAA adelanta el posible retorno del fenómeno El Niño que sería “históricamente intenso”

    Cómo hacer el método escandinavo del sueño para dormir mejor

    Cómo es el renovado showroom de H&M en Santiago donde adelantó su colección otoño/invierno

    Una guía para no perderse en Lollapalooza 2026 y dónde ver el festival por streaming

    Sabrina Carpenter ya está en Chile: la historia de amistad y fanatismo que la une a Taylor Swift

    Lo más leído

    1.
    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio

    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio

    2.
    Un proyectil daña un buque de contenedores en el estrecho de Ormuz

    Un proyectil daña un buque de contenedores en el estrecho de Ormuz

    3.
    Trump asegura estar “destruyendo por completo” a Irán, pero afirma tener “tiempo de sobra” para su ofensiva

    Trump asegura estar “destruyendo por completo” a Irán, pero afirma tener “tiempo de sobra” para su ofensiva

    4.
    Israel asegura haber atacado “más de 200 objetivos” en Irán en las últimas 24 horas

    Israel asegura haber atacado “más de 200 objetivos” en Irán en las últimas 24 horas

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Automóvil fiscal de ministra Judith Marín sufre falla de frenos: instruyen sumario para investigar el incidente
    Chile

    Automóvil fiscal de ministra Judith Marín sufre falla de frenos: instruyen sumario para investigar el incidente

    La apuesta del FA por defender el legado de Boric en cita con exministros

    El segundo día de Kast en La Moneda: reunión con EE.UU. y foto con su gabinete

    TDLC rechaza solicitud de AB InBev en disputa con CCU por acuerdos con locales
    Negocios

    TDLC rechaza solicitud de AB InBev en disputa con CCU por acuerdos con locales

    Nuevas amenazas iraníes sobre el Estrecho de Ormuz desploman los mercados globales y hacen volver al petróleo sobre los US$100

    Ministra de Energía, Ximena Rincón, espera que deuda con distribuidoras no sea pagada por la ciudadanía

    NOAA adelanta el posible retorno del fenómeno El Niño que sería “históricamente intenso”
    Tendencias

    NOAA adelanta el posible retorno del fenómeno El Niño que sería “históricamente intenso”

    Cómo hacer el método escandinavo del sueño para dormir mejor

    Cómo es el renovado showroom de H&M en Santiago donde adelantó su colección otoño/invierno

    La era del Chacho Coudet en River Plate arranca con un triunfo y pocos minutos para Paulo Díaz
    El Deportivo

    La era del Chacho Coudet en River Plate arranca con un triunfo y pocos minutos para Paulo Díaz

    La U suma otro problema: Octavio Rivero será operado y se perderá la primera rueda de la Liga de Primera

    Jorge Fossati entra en carrera: la U inicia el casting para encontrar al sucesor de Paqui Meneghini con varios ilustres

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Una guía para no perderse en Lollapalooza 2026 y dónde ver el festival por streaming
    Cultura y entretención

    Una guía para no perderse en Lollapalooza 2026 y dónde ver el festival por streaming

    Sabrina Carpenter ya está en Chile: la historia de amistad y fanatismo que la une a Taylor Swift

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo

    Israel anuncia la muerte de varios “terroristas” de Hezbolá en una operación terrestre en el sur de Líbano
    Mundo

    Israel anuncia la muerte de varios “terroristas” de Hezbolá en una operación terrestre en el sur de Líbano

    Nueva fiscalización masiva de extranjeros en Plaza de Armas: Más de 130 personas fueron fiscalizadas

    Trump asegura estar “destruyendo por completo” a Irán, pero afirma tener “tiempo de sobra” para su ofensiva

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    Paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta