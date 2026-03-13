Nueva fiscalización masiva de extranjeros en Plaza de Armas: Más de 130 personas fueron fiscalizadas

Durante la jornada del jueves una nueva fiscalización masiva de extranjeros se llevó a cabo en Plaza de Armas por la Policía de Investigaciones y Carabineros.

Según fue dado a conocer por personal policial, fueron 131 las personas fiscalizadas durante el operativo.

De acuerdo a lo que detalló el subprefecto Pablo Garay, jefe de la Prefectura Metropolitana de Migración y Policía Internacional, “estamos continuando con el trabajo que hemos realizado en la semana, que es un trabajo planificado y en conjunto con Carabineros, que busca abarcar zonas donde existe un alto compromiso o fluctuación de ciudadanos migrantes, además de compromisos delictuales”.

“Estamos haciendo fiscalizaciones que permitan detectar infractores a la ley de migraciones”, añadió, enfatizando que “estamos trabajando para poder brindarle seguridad a la gente y que ellos puedan también sentir la presencia de sus dos instituciones policiales”.

Cabe recordar que hace tan sólo unos días Carabineros y PDI realizaron un operativo similar en La Vega Central.

Por su parte, el coronel Rodrigo Arroyo Olave, jefe del Departamento SEBV de Carabineros de Chile, “este es un servicio que se está realizando en conjunto con personal de la Policía de Investigaciones, al igual como ya varios servicios que se vienen realizando desde el año 2025, con la finalidad de poder detectar diferentes personas que tengan alguna orden vigente o algún delito flagrante también o en coordinación también con personal de migraciones”.