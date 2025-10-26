Nueve muertos y 29 heridos tras caída de bus desde un puente en Misiones, Argentina

Al menos nueve personas fallecieron y otras 29 resultaron heridas la madrugada de este domingo, luego de que un bus de dos pisos cayera desde un puente hacia un arroyo en la provincia de Misiones, en el noreste de Argentina.

El accidente se registró cerca de las 04.30 horas, cuando la máquina de la empresa Sol del Norte chocó de frente con un automóvil en la Ruta Nacional 14, entre las localidades de Oberá y Campo Viera.

En el sector había una densa niebla que, según los primeros informes policiales, reducía significativamente la visibilidad.

De acuerdo con la Policía de Misiones, entre los fallecidos hay seis hombres y tres mujeres, cuyas identidades ya fueron confirmadas.

El bus trasladaba a cerca de 50 pasajeros, por lo que los equipos de rescate continúan verificando si hay más personas atrapadas en el segundo nivel del vehículo.

Los lesionados —con edades entre 5 y 67 años— fueron derivados inicialmente a los hospitales de Oberá y Campo Viera, y cuatro de ellos debieron ser trasladados posteriormente al Hospital Madariaga de Posadas debido a la gravedad de sus lesiones.

En el lugar se desplegaron equipos de criminalística, Seguridad Vial, bomberos y personal de Salud Pública de Misiones, quienes continúan las labores para recuperar a todos los pasajeros y esclarecer las causas del accidente.

El bus había partido desde Oberá con destino a Puerto Iguazú.