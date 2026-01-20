Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención

Un nuevo tren de Rodalies en la fábrica de Alstom, en Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona. Foto: Europa Press

El maquinista del tren descarrilado de la R4 de Rodalies ha muerto este martes tras la caída de un muro de contención entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida (Barcelona), según ha podido confirmar Europa Press.

El incidente también se ha saldado con una quincena de heridos, de los cuales al menos cinco se encuentran en estado menos grave y tres en estado grave, según ha informado en un apunte en X el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).

Informació preliminar #Gelida:



Per aquest accident de tren, el SEM està atenent almenys 15 persones afectades.



S'han activat fins el moment 11 ambulàncies i 1 equip conjunt @bomberscat - SEM.

En consecuencia, se ha activado la fase de prealerta del Plan Ferrocat en ese tramo, donde se han trasladado 11 ambulancias del Servei d’Emergències Mèdiques, un equipo de los Bombers de la Generalitat movilizado en la zona y una quincena de dotaciones policiales, entre la Unidad de Seguridad Ciudadana y el Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO).

Incidente entre Blanes y Maçanet

En paralelo, se encuentra interrumpida la circulación entre Blanes y Maçanet-Massanes por la salida de un eje de un tren, ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje en X recogido por Europa Press.

Se encuentra interrumpida la circulación entre Blanes y Maçanet-Massanes, del núcleo de rodalies de Barcelona, por la salida de un eje de un tren.

La salida del eje ha sido debido al arrollamiento de una roca provocada por el temporal.