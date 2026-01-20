Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención
El incidente ocurrido en Barcelona también se saldó con una quincena de heridos.
El maquinista del tren descarrilado de la R4 de Rodalies ha muerto este martes tras la caída de un muro de contención entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida (Barcelona), según ha podido confirmar Europa Press.
El incidente también se ha saldado con una quincena de heridos, de los cuales al menos cinco se encuentran en estado menos grave y tres en estado grave, según ha informado en un apunte en X el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).
En consecuencia, se ha activado la fase de prealerta del Plan Ferrocat en ese tramo, donde se han trasladado 11 ambulancias del Servei d’Emergències Mèdiques, un equipo de los Bombers de la Generalitat movilizado en la zona y una quincena de dotaciones policiales, entre la Unidad de Seguridad Ciudadana y el Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO).
Incidente entre Blanes y Maçanet
En paralelo, se encuentra interrumpida la circulación entre Blanes y Maçanet-Massanes por la salida de un eje de un tren, ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje en X recogido por Europa Press.
La salida del eje ha sido debido al arrollamiento de una roca provocada por el temporal.
