SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención

    El incidente ocurrido en Barcelona también se saldó con una quincena de heridos.

    Por 
    Europa Press
    Un nuevo tren de Rodalies en la fábrica de Alstom, en Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona. Foto: Europa Press

    El maquinista del tren descarrilado de la R4 de Rodalies ha muerto este martes tras la caída de un muro de contención entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida (Barcelona), según ha podido confirmar Europa Press.

    El incidente también se ha saldado con una quincena de heridos, de los cuales al menos cinco se encuentran en estado menos grave y tres en estado grave, según ha informado en un apunte en X el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).

    En consecuencia, se ha activado la fase de prealerta del Plan Ferrocat en ese tramo, donde se han trasladado 11 ambulancias del Servei d’Emergències Mèdiques, un equipo de los Bombers de la Generalitat movilizado en la zona y una quincena de dotaciones policiales, entre la Unidad de Seguridad Ciudadana y el Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO).

    Incidente entre Blanes y Maçanet

    En paralelo, se encuentra interrumpida la circulación entre Blanes y Maçanet-Massanes por la salida de un eje de un tren, ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje en X recogido por Europa Press.

    La salida del eje ha sido debido al arrollamiento de una roca provocada por el temporal.

    Más sobre:EspañaBarcelonaTrenesaccidente ferroviarioMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Despidos por necesidad de la empresa suman más de 450 mil a noviembre y 2025 cerraría como el peor desde la pandemia

    Presidente de la UDI defiende gabinete de Kast ante crítica de Pablo Longueira

    Netflix reporta resultados mayores a los esperados, pero decepciona con sus proyecciones para 2026

    Energía oficializa decreto que devuelve cobros excesivos en las cuentas de luz: Tarifas rigen a partir de este miércoles

    Trump insinúa que quiere “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

    Boric encabeza nueva reunión de coordinación por incendios forestales y lanza advertencia por agresiones a bomberos

    Lo más leído

    1.
    Dimiten seis fiscales en Minnesota ante la presión de Washington para investigar a la viuda de Renee Good

    Dimiten seis fiscales en Minnesota ante la presión de Washington para investigar a la viuda de Renee Good

    2.
    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania

    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania

    3.
    Trump intensifica su ofensiva por Groenlandia: publica fotos creadas con IA para simular su conquista y revela mensajes de Macron y Rutte

    Trump intensifica su ofensiva por Groenlandia: publica fotos creadas con IA para simular su conquista y revela mensajes de Macron y Rutte

    4.
    Putin frente a la ruptura de Trump con Europa por Groenlandia: por qué es un arma de doble filo para el Kremlin

    Putin frente a la ruptura de Trump con Europa por Groenlandia: por qué es un arma de doble filo para el Kremlin

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Presidente de la UDI defiende gabinete de Kast ante crítica de Pablo Longueira
    Chile

    Presidente de la UDI defiende gabinete de Kast ante crítica de Pablo Longueira

    Boric encabeza nueva reunión de coordinación por incendios forestales y lanza advertencia por agresiones a bomberos

    Cómo fue el primer gabinete de Sebastián Piñera en su regreso a La Moneda

    Despidos por necesidad de la empresa suman más de 450 mil a noviembre y 2025 cerraría como el peor desde la pandemia
    Negocios

    Despidos por necesidad de la empresa suman más de 450 mil a noviembre y 2025 cerraría como el peor desde la pandemia

    Netflix reporta resultados mayores a los esperados, pero decepciona con sus proyecciones para 2026

    Energía oficializa decreto que devuelve cobros excesivos en las cuentas de luz: Tarifas rigen a partir de este miércoles

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra
    Tendencias

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    Tuvo que ser atendido rápido: la caída de Clemente Montes que lo dejó con serios problemas en la mano
    El Deportivo

    Tuvo que ser atendido rápido: la caída de Clemente Montes que lo dejó con serios problemas en la mano

    En vivo: Universidad Católica y Huachipato juegan la primera semifinal de la Supercopa

    Manchester City en caída libre: equipo de Josep Guardiola cae ante el humilde Bodo/Glimt y se complica en la Champions

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras
    Cultura y entretención

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026

    Star Wars tras la salida de Kathleen Kennedy: qué viene para la saga en su nueva era

    Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención
    Mundo

    Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención

    Trump insinúa que quiere “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar