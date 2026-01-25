SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Obama afirma que el asesinato en Minneapolis es una “tragedia” y que los agentes federales “no están operando de manera legal”

    En un comunicado que dio a conocer en redes sociales, el expresidente estadounidense condenó la muerte a manos de un agente del ICE de Alex Pretti y señaló que la administración Trump está atacando "valores fundamentales" del país.

    Por 
    Lya Rosen
    Mike Segar

    El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó este domingo el asesinato de Alex Pretti en Minneapolis como “una tragedia desgarradora” y una llamada de atención a que muchos de los valores fundamentales como nación “están cada vez más bajo ataque”.

    En una declaración que dio a conocer en redes sociales, Obama dijo que "los agentes federales de inmigración y de seguridad no estaban operando de manera legal ni responsable" en Minnesota, luego de que un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) diera muerte al enfermero de 37 años, solo unos días después de que Renée Good perdiera la vida de la misma manera.

    “Desde hace semanas, la gente de todo el país está indignada, con razón, por el espectáculo de los reclutas enmascarados del ICE y otros agentes federales que actúan con impunidad y emplean tácticas que parecen diseñadas para intimidar, acosar, provocar y poner en peligro a los residentes de una importante ciudad estadounidense”, afirmó el exmandatario en un texto también firmado por su esposa Michelle.

    Para luego afirmar que “estas tácticas sin precedentes, que incluso el exabogado jefe del Departamento de Seguridad Nacional en la primera administración Trump (John Bolton) ha calificado de vergonzosas, ilegales y crueles, han provocado ahora la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses”.

    Una situación que, para Obama, el actual jefe de Estado y otros funcionarios de su gobierno parecían ansiosos por agravar, “al tiempo que ofrecen explicaciones públicas sobre los tiroteos del Sr. Pretti y Renée Good que no se basan en ninguna investigación seria y que parecen contradecirse directamente con las pruebas en video”.

    El expresidente de EE.UU., entre 2009 y 2017, después remarcó que “esto tiene que parar” y añadió: “Espero que, tras esta reciente tragedia, los funcionarios de la administración reconsideren su enfoque y comiencen a encontrar maneras de trabajar de forma constructiva con el gobernador (Tim) Walz y el alcalde (Jacob) Frey, así como con la policía estatal y local, para evitar más caos y lograr objetivos legítimos de aplicación de la ley”.

    Y cerrar su comunicado haciendo un llamado a los estadounidenses a “apoyar e inspirarse” en las masivas manifestaciones que se están llevando a cabo en Minneapolis, una de las ciudades más importantes de Minnesota.

    Es así como sostuvo que estas protestas son un “recordatorio oportuno” de que proteger las “libertades fundamentales y exigir cuentas” depende de cada uno de los ciudadanos.

    Una investigación exhaustiva

    La declaración de Obama se conoció de forma paralela a que se intensificara la presión sobre la Casa Blanca para que investigue a fondo el asesinato de Pretti a manos del ICE.

    Durante este domingo, como hizo notar The Guardian, han surgido pedidos desde todos los sectores políticos para una investigación más detallada, luego de que el análisis de un video difundido por redes sociales mostrara que los oficiales le habían quitado al enfermero una pistola que tenía permitido portar, y que no estaba manipulando, antes de dispararle fatalmente.

    Entre ellos se cuenta el senador republicano Bill Cassidy quien ya ayer, en una publicación en X, había dicho que la “credibilidad” del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estaban “en juego”.

    “Debe haber una investigación conjunta federal y estatal completa”, escribió Cassidy, para luego afirmar: “Podemos confiarle la verdad al pueblo estadounidense”.

    Otros legisladores, como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, ambos demócratas por Nueva York, hicieron este domingo un llamado para que las autoridades federales de inmigración abandonen Minnesota.

    “Tenemos la responsabilidad de proteger a los estadounidenses de la tiranía”, afirmó Ocasio-Cortez en una publicación en su cuenta de X.

    Esto un día después de que Schumer afirmara en redes sociales que votaría en contra de la aprobación de un proyecto de ley para financiar el DHS que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes.

    Una decisión hoy respaldada por otros colegas de partido, como la mencionada Ocasio-Cortez y los senadores Amy Klobuchar de Minnesota y Adam Schiff de California.

