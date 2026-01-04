SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    OEA convoca a su Consejo Permanente y llama a la desescalada en Venezuela

    El secretario general de la organización, Albert Ramdin, pidió la cita para que los Estados miembros puedan discutir los recientes acontecimientos y considerar los pasos a seguir.

    Por 
    Europa Press
     
    Lya Rosen
    Secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin Andres Perez

    El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, anunció este sábado la convocatoria de una reunión del Consejo Permanente de la organización e instó a una desescalada en Venezuela que conduzca a una “salida pacífica” bajo los parámetros del Derecho internacional.

    Esto luego de la la incursión militar al país latinoamericano por parte de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro junto con su esposa, Cilia Flores, quienes durante la tarde fueron trasladados fuertemente custodiados hasta Nueva York.

    Se espera que en las próximos horas, el líder chavista sea ingresado al Metropolitan Detention Center (MDC), de Brooklyn, para que el lunes pueda comparecer ante un tribunal acusado de diversos cargos, entre ellos narcoterrorismo y tráfico de armas.

    “Para asegurar que Estados Miembros puedan abordar esta situación de manera abierta, colectiva y constructiva, se convocará una reunión del Consejo Permanente para discutir los recientes acontecimientos y considerar los próximos pasos”, indicó el secretario general de la OEA en un comunicado.

    La “prioridad”, según afirmó Randim, es prevenir una escalada de tensión y apoyar una “salida pacífica”. En ese sentido, hizo una llamado a todos los actores involucrados a respetar “plenamente” el Derecho Internacional, apostando por el “arreglo pacífico de controversias” y el respeto a los Derechos Humanos.

    De la misma forma, indicó que el camino para la resolución del conflicto deber estar basado en “la voluntad de (el) pueblo venezolano”, atendiendo al orden institucional ya existente y siguiendo la constitución de Venezuela.

    “La estabilidad sostenible y la legitimidad democrática solo pueden lograrse por medios pacíficos, mediante un diálogo inclusivo y con instituciones sólidas”, añadió.

