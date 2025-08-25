Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

Estados Unidos anunció el despliegue de hasta tres buques de guerra frente a las costas de Venezuela. Foto: Archivo

El exalcalde de Caracas Antonio Ledezma -quien reside en Madrid- ha advertido este lunes de que Estados Unidos no ha desplegado recientemente hasta tres buques de guerra frente a las costas de Venezuela para “ver delfines”, en medio de ciertas elucubraciones en algunos círculos sobre una eventual intervención militar.

“Ese despliegue militar no debe ser para que los militares vayan a ver delfines”, ha dicho Ledezma en una entrevista para la emisora colombiana Blu Radio, en la que ha justificado la maniobra de Washington como un “mecanismo de presión” hacia “una corporación criminal que viene cometiendo un sin número de delitos”.

Ledezma ha asegurado que esta escalada emprendida por Estados Unidos contra el Gobierno de Nicolás Maduro no son “simples amagos” y ha aplaudido que se haya pasado ya de la diplomacia a la presión militar y judicial.

Al valorar la reciente liberación de una docena políticos de la oposición, Ledezma ha puesto en cuestión los verdaderos intereses de un Maduro, al cual ha acusado de orquestar un “doble juego” para dar una falsa sensación de apertura.

El exalcalde de Caracas. Antonio Ledezma. Foto: Archivo

En los últimos semanas, la Administración Trump ha intensificado de manera un tanto teatral la presión sobre Venezuela, primero aumentando a 50 millones de dólares la recompensa por información que ayude a la detención de Nicolás Maduro y hora con el despliegue de buques en sus costas.

Estados Unidos sostiene que la llegada de su tres navíos de guerra se encuadran en un campaña de lucha contra el narcotráfico, delito del que acusan a Maduro. A pesar de que el ministro de Interior, Diosdado Cabello, descarta una invasión, el Gobierno venezolano anunció el despliegue de 4,5 millones de personas para formar parte de las milicias populares.