Opositor ruso Alexei Navalny pide a partidarios “resistir” al gobierno de Putin tras ser condenado a 19 años de cárcel

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 2 minutos

Opositor ruso Alexei Navalny, condenado a 19 años de cárcel por el régimen de Putin. Foto: Reuters

Navalny dijo que su condena no es solo suya, sino que repercute en la sociedad rusa. “Ustedes, no yo, están siendo asustados y privados de la voluntad de resistir”, agregó. En este sentido, afirmó que la sociedad está viéndose obligada “a entregar su país, Rusia, sin luchar a una banda de traidores, ladrones y sinvergüenzas que han tomado el poder”. “Putin no debe lograr su objetivo”, aseveró.