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    Orbán reconoce su derrota en legislativas húngaras

    El primer ministro húngaro llamó a Peter Magyar, líder de la oposición, para felicitarlo por su victoria.

    Por 
    Bastián Díaz, enviado especial en Budapest

    En un mensaje en Facebook, el hoy futuro primer ministro de Hungría, Peter Magyar, dio a conocer que tuvo una llamada con Viktor Orbán donde este le felicitó por su victoria.Con esto, el líder de Fidesz deja el poder después de 16 años gobernando el país centroeuropeo.

    Los húngaros votaron este domingo en las elecciones parlamentarias que podrían poner fin a los 16 años de mandato de Viktor Orbán, y cuyo resultado es seguido de cerca por muchas capitales del mundo. Un poco antes de las 19 horas, cierre de las urnas, ya había votado un 75% de las personas habilitadas, marcando un récord que superó incluso la primera votación después del comunismo. A las 15 horas, se registró una participación récord del 66%, frente al 52,75% de 2022.

    EP Plenary session - Council and Commission statements - Presentation of the programme of activities of the Hungarian Presidency Alain ROLLAND

    Viktor Orbán, líder de Fidesz, votó esta mañana en Buda y expresó su satisfacción por la alta participación. “Esto es una democracia. Cuanta más gente haya, mejor”, declaró el primer ministro saliente.

    Por su parte, el líder de Tisza, Peter Magyar, aseguró en la conferencia de prensa después de votar: “Nadie piensa en serio que Tisza vaya a perder, ni Hungría tampoco”. En línea con su campaña, Magyar, más europeísta que su rival y jefe de Gobierno, ha enmarcado los comicios en una lucha “entre el Este y el Oeste”.

    Las encuestas independientes pronosticaban una victoria aplastante para el partido Tisza del conservador proeuropeo Peter Magyar, quien en dos años ha logrado construir un movimiento de oposición capaz de eclipsar al primer ministro nacionalista húngaro, cuya popularidad ha disminuido a la par del crecimiento económico del país.

    Sin embargo, instituciones cercanas al gobierno pronosticaban una victoria para la coalición de Fidesz de Viktor Orbán, que busca un quinto mandato consecutivo.

    Más sobre:MundoHungríaElecciones legislativasOrbánMagyar

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