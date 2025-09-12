OTAN se reforzará tras la incursión de drones rusos en Polonia

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció este viernes la puesta en marcha de una nueva iniciativa para reforzar las medidas de vigilancia y los sistemas de defensa en el flanco oriental de la Alianza, en una respuesta directa a la reciente incursión de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia.

“No fue un incidente aislado”, esgrimió Rutte, durante una audiencia en Bruselas para presentar la iniciativa bautizada como Centinela del Este, con la que la OTAN pretende demostrar que está “preparada y lista para defender cada centímetro del territorio aliado”.

Con este nuevo despliegue, que arrancará “en los próximos días” y contempla una mayor “flexibilidad” a la hora de responder a necesidades concretas, la OTAN quiere proteger “aún más” una zona especialmente sometida a las amenazas de Rusia.

“Queremos dejar claro que, como alianza defensiva que somos, siempre estamos listos para defendernos”, ha dicho Rutte.

📣 @SecGenNATO announced the launch of “Eastern Sentry” to bolster the posture of the Alliance even further along its eastern flank.



This military activity will involve a range of assets from Allies.



Eastern Sentry will make clear that NATO is always ready to defend — NATO (@NATO) September 12, 2025

Varios países ya confirmaron su intención de sumar activos a Centinela del Este, aunque el comandante Supremo Aliado de la OTAN, Alexus G. Grynkewich, confía en que otros Estados miembros se incorporen “pronto”.

Entre quienes ya se unieron figuran Dinamarca, con dos cazas F-16; Francia, con tres aviones Rafale, y Alemania, que incorporará cuatro Eurofighter. Mientras que Reino Unido dijo que participará, pero sin concretar la forma, según consta en un comunicado.

Grynkewich apuntó que, aunque el flanco oriental sea “la primera línea de defensa”, Moscú “puede llegar a cualquier otra parte” de la Alianza. “Aunque la inmediatez nos lleva a Polonia, la situación trasciende a las fronteras de una sola nación. Lo que afecta a un aliado nos afecta a todos”, enfatizó.

Por su parte, Rutte ha señalado que, aunque fuese cierta la versión rusa de que lo ocurrido el miércoles no fue una incursión deliberada, sería igualmente “peligroso” e “inaceptable”.

En este sentido, vinculó el caso polaco con otros incidentes previos en los países bálticos y Rumanía y señaló que, por sucesos como estos, es necesario “defender el flanco oriental (de la Alianza) aún mejor, con más flexibilidad”.

España se suma a la iniciativa de la OTAN

Poco después de que Rutte presentara la iniciativa bautizada como Centinela del Este, el Ministerio de Defensa de España dio a conocer que incrementará con medios aéreos “su contribución a la seguridad y disuasión” en el espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN, “en misiones de vigilancia y control”, tras la reciente incursión de drones rusos en Polonia.

Así lo anunció el departamento liderado por Margarita Robles en un mensaje en la red social X, donde señaló que España, de esta manera, y en “coordinación con el planeamiento aliado”, muestra su compromiso con la “seguridad común”.

🇪🇸España, en coordinación con el planeamiento aliado, incrementará su contribución a la seguridad y disuasión en el espacio aéreo del Flanco Este de la OTAN, en misiones de vigilancia y control.



✈️Compromiso con la seguridad común. pic.twitter.com/yJ4Unyu7Ge — Ministerio Defensa (@Defensagob) September 12, 2025

Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, señaló que su país pondrá a disposición medios aéreos en este nuevo dispositivo de seguridad que la OTAN va a desplegar.

En un mensaje en X, el jefe del Ejecutivo subrayó que estos medios se sumarán a los que ya tiene el gobierno español en Letonia, Lituania y otros países. “Y estarán ahí todo el tiempo que haga falta. Putin no nos va a amedrentar”, afirmó.