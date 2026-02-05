Parlamento de Venezuela avanza en esperada ley de amnistía como paso “decisivo” hacia la paz en el país

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves, por unanimidad y en primera lectura, una esperada ley de amnistía para los presos políticos, con la que se busca permita dar pasos “decisivos” hacia la paz en el país latinoamericano, tras la salida de Nicolás Maduro del poder.

“El proyecto de ley afortunadamente no es listado de nombres, porque esos listados de nombres siempre son excluyentes; son más todos los elementos que pueden ser sujetos a esta ley desde 1999 hasta 2026”, indicó el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, tras la votación.

Según la Constitución venezolana, “para convertirse en ley todo proyecto recibirá dos discusiones en días diferentes”. “En la primera se aborda “la exposición de motivos”, así como “sus objetivos, alcance y viabilidad”, mientras que en la segunda se realiza un debate “artículo por artículo”.

#05Feb || Queda aprobado por Unanimidad el Proyecto de Ley de Amnistia para la Convivencia Democrática, en primera discusión. pic.twitter.com/xDmaf8QffQ — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) February 5, 2026

De la misma forma, Rodríguez, quien además es hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la creación de una comisión para realizar consultas sobre el proyecto, denominado Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que estará presidido por el diputado Jorge Arreaza.

El texto excluye los delitos de violaciones graves a los Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción o tráfico de drogas.

“La amnistía general propuesta busca la justicia y la convivencia entre los venezolanos, permitiendo la coexistencia desde la diversidad y la pluralidad, siempre con respeto a la ley y la justicia”, señala la exposición de motivos recogida por la prensa venezolana.

La ONG Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país latinoamericano, había catalogado de “positivo” que se haya iniciado el debate de la ley de amnistía, si bien instó a las autoridades venezolanas a hacer público “de inmediato” el texto íntegro.

“En buen cristiano: sin el respaldo y sin los aportes de la sociedad civil, la amnistía tendrá las patas muy cortas”, expresó en redes sociales Gonzalo Himiob, fundador de la ONG, quien aludió a que solo se hizo pública la exposición de motivos de la legislación, que tendrá ahora que ser aprobada en segunda lectura.

#5Feb Hoy comienza en la AN la discusión de la Ley de Amnistía. Esto es positivo.



Sin embargo, el texto que se va a discutir debe hacerse público de inmediato.



En buen cristiano: Sin el respaldo y sin los aportes de la sociedad civil, la amnistía tendrá las patas muy cortas. — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) February 5, 2026

El pasado viernes 30 de enero, la mandataria de Venezuela anunció la medida y propuso también el cierre de las instalaciones de El Helicoide, centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) para su reconversión en un espacio cultural y deportivo.

No obstante, organizaciones de Derechos Humanos recordaron que en el país todavía existen numerosas leyes que restringen las actividades de ONG y que la ley de amnistía no cubre los delitos cometidos durante el mandato de Maduro y su predecesor, Hugo Chávez.