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    Pedro Rodríguez Veiga, director general de Indra Group: “Hoy por hoy el sistema de antidrones se convierte en un arma defensiva vital”

    La multinacional española Indra Group, una de las principales compañías globales de tecnología y defensa, está exhibiendo sus sistemas y soluciones en la Fidae.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Pedro Rodríguez Veiga, director general de Indra Group. Benjamin Flores - KlayPh

    Como en cada versión de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), la multinacional española Indra Group, una de las principales compañías globales de tecnología y defensa, dice presente en el evento aeroespacial, de defensa y seguridad más relevante de América Latina. “La recepción ha sido buenísima, nosotros dentro de Fidae creo que tenemos uno de los stands más grandes, de 250 metros cuadrados. Y la verdad es que tanto la afluencia del público en general, como de clientes y de la administración pública, del Ejército, ha sido muy buena y estamos muy contentos”, relata a La Tercera Pedro Rodríguez Veiga, director general de Indra Group.

    “Nosotros solemos venir, no es el primer año que venimos, creemos que es una de las ferias más importantes ya no solo de Latinoamérica, sino de casi de todo el mundo. Y hemos traído nuestra tecnología puntera, hemos traído nuestra tecnología antidrones, por ejemplo. Nuestro sistema antidrones es el que está protegiendo la propia feria Fidae. Y fue precisamente fue el mismo sistema antidrones utilizado en la toma de posesión del presidente Kast, porque fue una donación que nosotros hicimos para proteger el acto”, detalla.

    Pedro Rodríguez Veiga, director general de Indra Group.

    Y agrega: “Estamos mostrando todo nuestro porfolio de defensa, como digo, sistemas antidrones, drones, toda la tecnología de radares, temas de guerra electrónica, etc.”.

    En momentos en que los drones acaparan la atención por su uso en conflictos como los de Ucrania e Irán, ¿qué ofrece la tecnología de Indra en ese sentido?

    Nuestro sistema está probado en momentos hostiles y creemos que es tecnológicamente uno de los más importantes. Un sistema antidrones tiene tres componentes básicos que es un radar, unas lentes y un arma o un inhibidor de frecuencia, dependiendo del tipo de dron. Entonces nosotros en esos tres campos, tanto en el campo de radares, como el campo de óptica, como el campo de armas, somos muy potentes. Somos una de las primeras compañías que hemos empezado a trabajar este tipo de tecnología, tecnología que es bastante moderna. Hoy por hoy el sistema de antidrones se convierte en un arma defensiva vital.

    Pero los conflictos que estamos viviendo ahora son muy diferentes y son conflictos híbridos. Ya no es un componente el que te distingue. O sea, ¿qué es peor, un dron o un ataque de ciberseguridad a una instalación crítica? Son cosas muy diferentes y hay que estar muy preparado para las mismas. Además de tener unas armas o unos sistemas de defensa convencionales, los conflictos bélicos hoy están definidos por la superioridad tecnológica de los Ejércitos, y eso se ve en operaciones casi de bisturí que hemos visto hace poco en algunos países.

    Vista de la Fidae. Foto: Fach

    Está el tema de ciberdefensa, todos los temas de inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial se está utilizando ya en los campos de combate. El tema de data, de tener información y de gestionar esa información de manera adecuada. El tema de cloud, de tener unos sistemas en la nube potentes, donde almacenar miles de datos y después que pueda haber una inteligencia que trabaje todos esos datos. Nosotros desde Indra tenemos esos componentes.

    Pero juntando todo esto, nos falta un componente y es un componente que acabamos de sumar, y es el componente satelital. Es muy importante tener imágenes satelitales de qué está pasando o dónde están ocurriendo las cosas. Y después, todas estas tecnologías en muchos casos son duales, es decir, no solo son tecnologías que se aplican a un ámbito militar, sino que también a un ámbito civil.

    Un guardia ucraniano lanza un dron que utiliza para vigilar la frontera con Rumania, en busca de personas que la cruzan ilegalmente, en Tyachiv, el 26 de septiembre de 2023. THOMAS PETER

    Usted dijo que sus sistemas han sido “probados en momentos hostiles”. En el casos de antidrones, ¿dónde han sido utilizados?

    En Ucrania. Nosotros la primera vez que utilizamos esta tecnología aquí en Latinoamérica ha sido en Apec. Entonces es tecnología probada, es tecnología que nosotros estamos fabricando y que está funcionando muy bien. De hecho, no sólo para defensa, en conflicto bélico, sino también estamos teniendo ya muchas solicitudes del ámbito civil, de empresas o incluso de palacios presidenciales. Hoy con un dron de 10.000 euros dejas inactivo o estropeas un avión que vale 300 millones de dólares. Pues creo que merece la pena tener antidrones.

    Hoy en día, un joven de 18 años es capaz de dejar a oscuras un país desde su habitación. Entonces, yo creo que la evolución que va a haber es que cada vez tecnología más barata y de más fácil acceso pueda tener unas implicaciones en la sociedad, ya no solo a nivel bélico, sino también a nivel de generación de caos social de una manera terrible. Y eso es un riesgo.

    ¿Han tenido la posibilidad de incursionar en lo que ha sido el conflicto en Irán?

    No, en Irán no hemos entrado, porque nosotros por algunos aspectos políticos no queremos entrar en ese conflicto.

    ¿Y tampoco han recibido solicitudes de parte de Estados Unidos?

    Recientemente, el 31 de diciembre, la Fuerza Aérea Civil de Estados Unidos nos ha contratado 193 radares. Nosotros estamos trabajando muy bien con Estados Unidos en dos áreas fundamentales, el área de tráfico aéreo y también el área de movilidad, todo el tema de gestión de tráfico.

    Usted hablaba de la tecnología de drones de Indra. ¿Drones militares, no?

    Sí, de hecho aquí a Fidae hemos traído uno que se llama Tarsis, que es un dron que es pionero en su clase, que tiene una autonomía de 10 a 15 horas, con un radio de acción de 200 kilómetros, que eso es un radio de acción muy grande y que tiene la capacidad de tener carga de munición para atacar objetivos.

    Entonces esa es otra línea de negocio que también es muy útil. Y, sobre todo, yo creo que las tres cosas que hemos hablado, no hemos hablado de radares, pero de radares también, son muy aplicables a la realidad de hoy de Chile, como en el tema de defensa de fronteras, de pesca ilegal también, del control de costas y control marítimo, tema de delincuencia, narcotráfico. Entonces todas estas soluciones que estoy comentando son muy aplicables a los problemas que, por lo que he leído, está teniendo el país.

    Control de fronteras en Colchane. Foto: Alex Díaz/Aton Chile ALEX DIAZ/ATON CHILE

    ¿Y ha habido alguna oferta concreta que ustedes le hayan hecho al actual gobierno de Chile para el resguardo de fronteras?

    Estamos en ello. Estamos teniendo algunas reuniones y estamos en ello. Y sobre los temas de radares también nos interesa mucho todo lo que es la radarización. Sobre los temas de inteligencia artificial y ciber, Chile quizás sea el país, no solo en eso, pero en eso sobre todo, más desarrollado de toda América Latina. Comparable en algunos casos o incluso desde el punto de vista regulatorio, pues a la altura de la Unión Europea. Los sistemas de tráfico aéreo de Chile han sido provistos hace años por Indra y estamos ahora trabajando para ver si hacemos un upgrade.

    Más sobre:Indra GroupPedro Rodríguez VeigaFidaeEspañaUcraniaIrándronesantidronesRadaresMundo

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