Pedro Sánchez: La resistencia del líder español ante la crisis de corrupción y acoso del PSOE

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, antes de recibir al presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, en el Palacio de La Moncloa, el 10 de diciembre de 2025, en Madrid. Foto: Jesús Hellín/Europa Press

En su primer acto público tras los escándalos de casos de acoso sexual dentro del oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y varias detenciones por presunta corrupción, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, defendió el domingo pasado en Extremadura -donde hoy se realizan elecciones a la Asamblea de esa comunidad autonómica- que, para él, “merece la pena gobernar, aunque sea en estas circunstancias”. “Actuamos con contundencia y con transparencia”, aseguró ante la ola de denuncias.

El diagnóstico del líder socialista contrasta con el efectuado por varios medios españoles, como el diario El País, que sostiene que la corrupción y el acoso han “noqueado” al gobierno. Pese a ello, destaca el periódico, Sánchez “descarta una gran crisis de gobierno o elecciones, pese a la sucesión de escándalos”. “Los socios presionan para que dé un giro, pero a nadie le conviene un adelanto”, añade.

Pedro Sánchez a su salida de una conferencia de prensa, en la sede del PSOE en Ferraz, el 12 de junio de 2025, en Madrid. Foto: Gabriel Luengas/Europa Press Gabriel Luengas / Europa Press

Al día siguiente de su discurso en Extremadura, Sánchez insistió en su libreto. Compareciendo en el Palacio de La Moncloa con la artillería lista para hacer el tradicional balance de final de año y resistir hasta 2027, el líder socialista descartó un adelanto electoral, prometió “contundencia” para atajar la crisis de las denuncias de acoso sexual que sacude a su partido y reiteró que tanto él como su gabinete tienen “tolerancia cero” con la corrupción.

Según El País, Sánchez compareció en La Moncloa en su momento “más frágil”. “Le pesan los casos de corrupción y la gestión tardía de denuncias de acoso en el PSOE. Aun así, descarta elecciones y rechaza el cambio profundo que le pide Sumar”, apuntó el medio en alusión a la coalición socia del gobierno, liderada por Yolanda Díaz.

“El jefe del Ejecutivo se apoya en el avance de la ultraderecha para defender que la legislatura debe agotarse. La gran incógnita es si la crisis le dejará margen para hacer los cambios que necesita”, se preguntó el periódico. Sánchez, en tanto, lanzó categórico: “Si hay que aguantar campañas de fango, lo haré”. De manera que pese a que la situación política del jefe del Ejecutivo es, como reconoció él mismo, “difícil”, su intención es continuar.

“Una vez más, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, parece tenerlo todo en contra: presuntos casos de corrupción, denuncias por acoso sexual o laboral... Pero si en algo es experto el líder socialista es en resistir”, escribió Carla Martín, periodista del canal laSexta.

Pedro Sánchez ofrece declaraciones a los medios antes de asistir a la reunión del Consejo Europeo, el 18 de diciembre de 2025, en Bruselas, Bélgica. Foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo FERNANDO CALVO

Un comentario que Iñaki González, director del periódico vasco Deia, matizó, al definir al líder socialista como un político “incombustible, aunque humeante”. “Desgaste tras desgaste, Sánchez lleva camino de mantener en pie a su gobierno al modo en el que Italo Calvino explicaba la esencia de Agilulfo, el héroe de su novela El Caballero Inexistente: era una armadura hueca sostenida solo por su voluntad de existir”, comentó en su columna titulada “La voluntad, por encima de la sustancia”.

No tiene superpoderes

Para el periodista español Antonio Caño, presidente del Consejo Editorial del medio The Objetive y exdirector del diario El País, “la verdad es que no hay ningún misterio, no es que (Sánchez) tenga superpoderes ni que tenga una receta especial”. “Simplemente las leyes españolas son así, le permiten hacerlo, esto es un sistema parlamentario en el que el presidente del gobierno es el único que puede convocar elecciones, no hay nadie más que pueda convocar elecciones”, explica a La Tercera.

“Si no convoca elecciones, hay dos métodos que el sistema parlamentario permite. Uno, que el propio presidente de gobierno presente una moción de confianza en el Parlamento. Es decir, que someta su cargo a votación para ver si goza de la confianza del Parlamento. Si lo presentara, la perdería. Por eso, precisamente, no la presenta”, afirma Caño.

Y agrega: “ La otra alternativa es que la oposición presente lo que se llama una moción de censura. Es decir, que someta a la votación un primer ministro alternativo. Eso lo puede hacer la oposición. Pero la oposición no tiene mayoría, porque en el Parlamento español hay un montón de pequeños partidos independentistas, catalanes y vascos, que juegan a que cuanto peor le vaya a España, mejor les va a ellos. Y ellos prefieren tener a un presidente del gobierno como Pedro Sánchez, muy débil, a tener un presidente del gobierno más fuerte de derechas. Y, por tanto, estos no van a votar nunca una moción de censura”.

Coincide con ese análisis Manuel Alcántara Sáez, cientista político de la Universidad de Salamanca. “Creo que es, relativamente, sencillo de explicar. Sánchez cuenta con el apoyo de las principales fuerzas políticas catalanas. Algo que no tiene el Partido Popular (PP)”, comenta a La Tercera.

Pedro Sánchez participa en un acto electoral, en el Complejo Cultural San Francisco, el 14 de diciembre de 2025, en Cáceres, Extremadura. Foto: Carlos Criado/Europa Press Carlos Criado / Europa Press

Si bien Paloma Román Marugán, doctora en Ciencias Políticas y académica de la Universidad Complutense de Madrid, cree que “la clave” está en el hecho de que “la oposición es incapaz de desbancarlo (a Sánchez), es muy débil, no es capaz de crear una moción de censura que lo saque del Palacio de La Moncloa”, también destaca que “la oposición más organizada, que es la del Partido Popular, lleva pidiendo elecciones desde el día siguiente de las últimas elecciones. Entonces también ese crédito se erosiona con el tiempo”.

“Evidentemente, la experiencia que ha adquirido Sánchez en todos estos años es un activo a su favor. Y a Alberto Núñez Feijóo (presidente del PP), que tiene también una larga carrera política, pero sobre todo en Galicia, le cuesta entrar en el traje que le acomode bien de líder de la oposición. Pero fundamentalmente ahora lo que más influye sobre ambos es el contexto, en el cual uno está en la cuerda floja y el otro no es capaz, no tiene capacidad, no tiene posibilidades de armar una moción de censura que lo catapulte al Palacio de La Moncloa”, plantea la académica española.

Inquietud de Sumar

Y aunque por ahora el jefe del gobierno español pueda sortear los embates de la oposición, las dudas y críticas comienzan a intensificarse en el mismo oficialismo. “En la izquierda ya no se disimula la inquietud con Pedro Sánchez. No hay un relevo a la vista ni un calendario sobre la mesa, pero el debate sobre el futuro del líder ha dejado de ser ciencia ficción y empieza a aflorar en conversaciones entre los partidos (...). La legislatura sigue formalmente en pie, pero el proyecto empieza a ser cuestionado incluso por sus defensores más férreos. No tanto por lo que ya no hace como por lo que ya ni siquiera promete”, apuntó el diario digital Vozpópuli.

La reunión sostenida el viernes entre el PSOE y Sumar se inscribía en ese contexto, según este medio. “Oficialmente, se trata de reconducir la relación entre socios y reactivar la legislatura. En la práctica, es una prueba de resistencia. Sumar rebajó el tono de su exigencia inicial de un ‘cambio profundo’ del gobierno, que Sánchez rechaza, y ahora apuesta por un acuerdo de fondo con hitos concretos en materia laboral, económica y de vivienda”, comentó en la previa del encuentro.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ofrece declaraciones a los medios a su llegada a un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo, el 4 de marzo de 2024, en Madrid. Foto: Alberto Ortega/Europa Press Alberto Ortega - Europa Press

Pero la reunión entre el PSOE y los partidos de Sumar no sirvió para cerrar la crisis en la coalición. Las tensiones se mantienen luego de que el socio minoritario reprochara que no se ha producido ningún avance con los socialistas más allá de las “buenas palabras”. También advirtieron al sector socialista de que no puede caer en la tentación de “bunkerizarse” en la sede del PSOE y en La Moncloa y “no responder a una ciudadanía que exige explicaciones y transformaciones”.

Pese a los cuestionamientos de Sumar, Caño cuestiona el peso de esta coalición y su real intención de enfrentar al PSOE. “Si te digo que el Partido Socialista está mal, Sumar es prácticamente ya una no existencia (...). Para Yolanda Díaz es absolutamente su final, no va a tener ningún futuro en este país, pero es vicepresidenta del gobierno. Mientras sea vicepresidenta del gobierno, pues está ahí”, señala el periodista español. “Ellos han tratado de levantar un poco la voz, que parezca que tienen una discrepancia, pero es toda una puesta en escena, es toda una escenificación de que Sumar está tratando de ponerle presión a Sánchez. Ni Sumar tiene fuerza para poner presión, ni quiere ponérsela, porque no quiere dejar el gobierno. Sumar tampoco quiere que haya elecciones, porque si hay elecciones va a quedar completamente barrida”, argumenta.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, saliendo del Congreso español luego de fracasar su investidura como presidente. Foto: Archivo SUSANA VERA

En este escenario, Sánchez ha optado por reforzar su relato frente a la extrema derecha. “El gobierno y Sánchez personalmente no disimulan en que su escenario ideal es que crezca mucho Vox”, asegura Caño, quien dice que el líder socialista “se ha autoproclamado como el muro contra el fascismo”. “Sánchez está tratando de llevar el marco político español a una confrontación contra Vox”, sostiene.

Por de pronto, Pilar Cernuda, columnista de The Objective, advierte que si este domingo, en Extremadura, “se cumple lo que dicen los agoreros, que (Miguel Ángel) Gallardo, el candidato impuesto por Sánchez, se pega un tortazo monumental, habrá efecto rebote. En Castilla y León, Aragón y Andalucía, con elecciones en los próximos meses, aparecen señales de indignación. Sánchez puede ser para los socialistas españoles lo que fue Bettino Craxi para los italianos, Hollande para los franceses y Papandreou para los griegos”.