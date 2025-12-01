VOTA INFORMADO por $1100
    Pese a lucha contra la inseguridad: Popularidad de presidente de Perú solo llega al 39% a menos de dos meses de asumir

    Según la última encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), a diferencia de la aprobación de los últimos tres presidentes en su primer mes luego de que asumieron el cargo por transición, como Dina Boluarte, Francisco Sagasti o Martín Vizcarra, José Jerí se ubica en el tercer lugar.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    El presidente José Jerí inspecciona el puesto de control Santa Rosa, en la frontera con Chile, en Tacna. Foto: Andina/Prensa Presidencia

    El 10 de noviembre pasado, al cumplir su primer mes de mandato, el presidente de Perú, José Jerí, destacaba sus 30 días de un “¡gobierno en acción!”. “Desde el primer día trabajamos comprometidos con la protección de los peruanos y la derrota de la delincuencia. ¡Nuestra meta es devolver la paz a todo el país!”, ponía de relieve entonces la presidencia peruana en su cuenta oficial en la red social X, recordando la implementación de medidas como el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao.

    En camino a su segundo mes en el poder, Jerí ahora ha extendido el estado de emergencia a la frontera con Chile ante el aumento de la inmigración irregular. “Nuestras fronteras se respetan”, advirtió el viernes en su cuenta de X horas antes de que comenzará el despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía peruana en el departamento de Tacna. “Esta será la primera de nuestras fronteras en ser declaradas en emergencia por motivos de migración irregular y seguridad ciudadana”, justificó.

    Y si bien Jerí ha puesto el tema de la seguridad en el centro de su agenda, el respaldo a su gestión ha visto un dramático descenso desde su llegada a la presidencia.

    Tras la caída de Dina Boluarte el 10 de octubre, luego de que el Congreso decidiera vacarla por incapacidad moral, tras la grave crisis de inseguridad ciudadana y los escándalos de su gobierno, el 53% de los peruanos ya se mostraba en desacuerdo con que Jerí hubiera asumido la presidencia de Perú, proporción que era mayor en la zona sur del país, según un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicada el 26 de octubre.

    Esa misma encuesta mostraba que para el 37% Jerí debía mantenerse como presidente, porcentaje que era mayor entre los que se identificaban como de derecha.

    Mientras cuatro de cada 10 encuestados consideraba que la seguridad en el país seguiría igual con Jerí, el 58% decía entonces no se sentirse representado por el presidente.

    Esa misma semana, otra encuesta de Ipsos, cuando Jerí contaba con apenas dos semanas de gestión, situaba el respaldo al presidente en un 45%, frente a un 42% de desaprobación.

    La encuesta también reveló que el 78% estaba de acuerdo con que el mandatario hubiera declarado el 22 de octubre el estado de emergencia en Lima, a propósito de la creciente inseguridad ciudadana.

    Un sondeo posterior de la Compañía Peruana de Investigación de Mercados (CPI), realizada del 3 al 7 de noviembre, reveló que el 66,9% de los peruanos consideraba que Jerí debía continuar en el cargo hasta julio de 2026, mientras solo 23,3% opinaba que el Congreso debería nombrar a un nuevo jefe de Estado.

    La designación de Jerí por el Congreso, tras la salida de Boluarte, también recibió una aceptación del 50,6%, frente a un 39,7% que se manifestó en contra. La encuesta de CPI también mostró que el 55,9% de los encuestados aprobaba la gestión de Jerí, frente a un 27,2% que la desaprobaba.

    El 17 de noviembre, el diario El Comercio publicó un sondeo de Datum, según el cual el presidente inició su gobierno con una popularidad del 58% a nivel nacional, mientras que el rechazo se ubicó en un 30%.

    “La cifra (de popularidad) contrasta significativamente con el escaso 3% que registró la exmandataria Dina Boluarte antes de ser vacada por el Congreso, pero además constituye el nivel de aprobación más alto alcanzado por un gobernante en los últimos cinco años”, destacó el periódico limeño.

    Sin embargo, según la última encuesta nacional del IEP, publicada este domingo por el diario La República, el 46% de los peruanos rechaza la gestión del presidente Jerí. En tanto, un 39% aseguró que la aprueba.

    La mayor desaprobación de Jerí se centra en el sur del país y en Lima Metropolitana, lugar donde se ha decretado estado de emergencia debido a la alta ola de inseguridad ciudadana. En el sur del país el rechazo se incrementa porque las regiones continúan sin obtener justicia por los más de 50 asesinatos en protestas entre diciembre del 2022 y febrero del 2023, indicó La República.

    A diferencia de la aprobación de los últimos tres presidentes en su primer mes luego de que asumieron el cargo por transición, como Dina Boluarte, Francisco Sagasti o Martín Vizcarra, Jerí se ubica en el tercer lugar.

    De acuerdo con IEP, en abril del 2018, Vizcarra obtuvo un 52% de aprobación en sus primeros 30 días de gestión; Sagasti contó con un 58% de respaldo popular en su primer mes en diciembre del 2020. Sin embargo, Jerí solo supera a Boluarte, quien logró 17% de aceptación en enero del 2023, en medio de las protestas y muertes durante las manifestaciones contra su gobierno.

    “La encuesta de noviembre del IEP registra un panorama político distinto al observado en los meses previos. Cuatro de cada 10 personas aprueban el desempeño del presidente Jerí, un respaldo 36 puntos porcentuales superior al que registró la expresidenta Boluarte en su último mes de gobierno. Sin embargo, a un mes y medio del inicio de su gobierno un 15% de los encuestados no precisa una opinión positiva o negativa, este porcentaje de incrementa al 23% en el área rural“, apunta Patricia Zárate, investigadora principal del IEP.

