    Mundo

    Petro y Trump acordaron “acciones conjuntas” contra el ELN para evitar que usen a Venezuela como retaguardia

    Petro sostuvo recientemente una llamada telefónica con Donald Trump.

    Por 
    Europa Press
    Tendencias / La Tercera

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron en su reciente llamada realizar “acciones conjuntas” contra la agrupación paramilitar Ejército de Liberación Nacional (ELN) y evitar que usen a Venezuela como retaguardia.

    “El presidente Petro le volvió a decir al presidente Trump que ayudará a golpear duro al ELN en la frontera, porque ellos cuando nosotros atacábamos siempre terminaban en Venezuela y había veces que Venezuela ayudaba y otras veces que no ayudaba”, ha explicado el titular de Interior colombiano, Armando Benedetti, en una entrevista con Blu Radio, detallando que el dirigente estadounidense se comprometió a realizar “acciones conjuntas” contra el grupo guerrillero.

    Benedetti ha señalado que, si bien no hay medidas concretas, la idea es que los miembros del ELN sean también atacados en la “retaguardia”, cuando “pasan la frontera” y se adentran en Venezuela, unas acciones en las que Trump habría ofrecido su apoyo.

    El objetivo, según el ministro colombiano, es que los guerrilleros “no tengan retaguardia para ellos defenderse, sino al revés”, y que no use como refugio el territorio venezolano. “Eso lo haría el presidente Trump”, ha ahondado.

    Llamada entre Petro y Trump

    La llamada telefónica entre Petro y Trump sirvió para limar asperezas entre ambos líderes, después de que desde la Casa Blanca cuestionaran al dirigente colombiano y Trump le acusara de ser un “alborotador” y de inacción frente a las redes de narcotráfico en Colombia.

    Según Benedetti la llamada sirvió para establecer un entendimiento común sobre la lucha contra el narcotráfico en el país y se logró el apoyo de Trump al encuadrar al ELN como un “cartel”.

    “Del ELN se habló como un cartel, de que no tiene nada que ver con romanticismo ideológico o algo por el estilo, y eso se puso en la mesa de los temas”, ha desgranado, tras celebrar que Trump se mostrara abierto a apoyar a Bogotá en los ataques contra los milicianos.

    Más sobre:ColombiaEstados UnidosVenezuelaGustavo PetroDonald TrumpELN

