Policía suiza identifica a 16 víctimas fatales del incendio en recinto de esquí en Crans-Montana
En total hasta el momento han logrado identificar a 24 de las 40 personas fallecidas que dejó este incendio.
Durante las celebraciones de año nuevo se reportó un incendio en el bar Le Constellation en Crans-Montana, un municipio en Suiza que es destino de esquí. En este accidente 40 personas resultaron fallecidas y otros 119 heridos.
La policía cantonal del Valais, junto con la Identificación de Víctimas de Catástrofes y el Instituto de Medicina Legal lograron identificar a 16 víctimas fatales de este incendio, cuyos cuerpos fueron devueltos a sus familiares.
Entre ellas hay personas de Suiza, Italia, Rumania, Francia y Turquía.
En total, las autoridades informaron que hasta el momento han logrado identificar a 24 personas fallecidas.
La policía de Valais además anunció ayer que abrieron una investigación penal en contra de dos operadores del bar en donde ocurrió el incendio.
Se les acusa de homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia y de provocar un incendio por negligencia.
