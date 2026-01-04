Policía suiza identifica a 16 víctimas fatales del incendio en recinto de esquí en Crans-Montana

Durante las celebraciones de año nuevo se reportó un incendio en el bar Le Constellation en Crans-Montana, un municipio en Suiza que es destino de esquí. En este accidente 40 personas resultaron fallecidas y otros 119 heridos.

La policía cantonal del Valais, junto con la Identificación de Víctimas de Catástrofes y el Instituto de Medicina Legal lograron identificar a 16 víctimas fatales de este incendio, cuyos cuerpos fueron devueltos a sus familiares.

Entre ellas hay personas de Suiza, Italia, Rumania, Francia y Turquía .

En total, las autoridades informaron que hasta el momento han logrado identificar a 24 personas fallecidas.

La policía de Valais además anunció ayer que abrieron una investigación penal en contra de dos operadores del bar en donde ocurrió el incendio.