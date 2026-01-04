Reportan que habrían al menos 40 muertos tras operativo de EE.UU. en Venezuela

Al menos 40 personas habrían muerto durante el operativo militar ejecutado por Estados Unidos en Venezuela, acción que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, según un balance preliminar entregado por un alto funcionario venezolano y recogido por The New York Times.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato, señaló que entre las víctimas habría tanto civiles como integrantes de fuerzas armadas, en un contexto de información aún fragmentaria y versiones contrapuestas.

Desde Washington, el presidente Donald Trump aseguró que no se registraron fallecidos estadounidenses, aunque indicó que algunos efectivos resultaron heridos durante la operación. El mandatario añadió que entre los muertos habría militares cubanos que cumplían labores de protección del jefe de Estado venezolano, versión que no ha sido confirmada de manera independiente.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, confirmó que helicópteros enviados para evacuar a Maduro y a su esposa fueron objeto de disparos. Según explicó, una de las aeronaves fue alcanzada, pero “continuó siendo operable”, permitiendo que todas regresaran sin perder capacidad de vuelo.

En paralelo, comenzaron a conocerse antecedentes sobre daños en zonas residenciales, particularmente en Catia La Mar, una localidad costera de bajos ingresos ubicada al oeste del aeropuerto de Caracas. De acuerdo con The New York Times, un ataque aéreo impactó un edificio de tres plantas, provocando el derrumbe parcial de una pared exterior. En ese lugar murió Rosa González, de 80 años, y otra persona resultó gravemente herida, según familiares de la víctima.

Tras el operativo, Nicolás Maduro fue evacuado por vía aérea bajo custodia de agentes federales estadounidenses y trasladado a una prisión federal en Brooklyn, donde deberá comparecer ante un tribunal de Nueva York.