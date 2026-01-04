Venezolanos se manifiestan en el mundo tras captura de Nicolás Maduro mientras chavistas protestan en Caracas

Miles de ciudadanos venezolanos residentes en el extranjero se reunieron este sábado 3 de enero de 2026 en distintas ciudades del mundo para manifestarse tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Las concentraciones se realizaron en países de América y Europa, mientras en Caracas grupos de adherentes al chavismo salieron a las calles para exigir el regreso del mandatario.

Desde Madrid, en Europa, hasta Miami, en la costa este de Estados Unidos, se registraron movilizaciones de venezolanos que portaban banderas tricolor, camisetas de la selección nacional y pancartas con consignas relacionadas con la situación política de su país. En varios puntos, los asistentes entonaron el himno nacional y realizaron actos de carácter simbólico.

En Colombia, cientos de venezolanos se congregaron en la Plaza de Bolívar de Bogotá y en otras ciudades para expresar su reacción ante la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ocurrida durante la intervención estadounidense en Venezuela durante la madrugada. Manifestaciones similares se replicaron en distintos países de la región.

En Miami, ciudad que concentra una numerosa comunidad venezolana, la jornada estuvo marcada por manifestaciones públicas desde las primeras horas del día.

Allí, algunos asistentes expresaron confusión tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump respecto de que Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno venezolano, sería la interlocutora de su administración.

Durante el día, en distintos sectores de Miami se realizaron concentraciones en las que participaron también ciudadanos cubanos y nicaragüenses. Se escucharon consignas políticas, música y expresiones públicas vinculadas a la situación venezolana, ocupando varias calles de la ciudad.

En Chile, grupos de venezolanos se reunieron en el parque Almagro y en los alrededores de la Estación Central, en Santiago. La actividad congregó a personas que portaban banderas venezolanas y mensajes alusivos al futuro político del país.

En Buenos Aires, ciudadanos venezolanos se concentraron en las inmediaciones del Obelisco, con banderas y carteles, en una movilización convocada por organizaciones de la comunidad venezolana en Argentina para solicitar el inicio de una transición política en Venezuela.

También se registraron concentraciones en Ciudad de Panamá, La Paz y Santa Cruz, donde se realizaron actos públicos y se formularon demandas políticas dirigidas a autoridades locales.

En contraste, en Caracas se registraron movilizaciones de grupos chavistas en distintos puntos del centro de la ciudad. La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, declaró al canal estatal Venezolana de Televisión que los manifestantes exigían “una fe de vida” y el retorno del presidente Maduro, calificando la intervención estadounidense como un ataque “hostil”.

Los manifestantes se concentraron en sectores cercanos al Palacio de Miraflores, portando imágenes de Nicolás Maduro y del expresidente Hugo Chávez, y coreando consignas en favor del mandatario. Desde el oficialismo señalaron que las movilizaciones se mantendrán de manera permanente.

Según informó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Nicolás Maduro fue trasladado este sábado a Nueva York, donde deberá comparecer ante un tribunal por cargos de narcotráfico y terrorismo. El mandatario estadounidense indicó además que su país asumirá el control hasta que se concrete lo que definió como una “transición pacífica” en Venezuela.