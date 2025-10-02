Por qué el ataque a sinagoga de Manchester en Yom Kippur “era cosa de tiempo”: el aumento del antisemitismo en Reino Unido

El atentado afectó ala sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en el distrito de Crumpsall de la ciudad en el norte de Inglaterra.

En un incidente que fue calificado como terrorista, un agresor condujo un auto y embistió a varias personas afuera de una sinagoga este jueves en el norte de Inglaterra y luego comenzó a apuñalarlas, matando a dos e hiriendo gravemente a cuatro durante la celebración de Yom Kippur, el día más sagrado del año judío, dijo la policía británica.

La policía del Gran Manchester dijo que el sospechoso, que llevaba un chaleco que parecía ser un dispositivo explosivo, recibió un disparo mortal después de que los agentes acudieran a la escena en la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en el distrito de Crumpsall, de la ciudad en el norte de Inglaterra.

El principal oficial antiterrorista británico, Laurence Taylor, dijo que el ataque había sido declarado un incidente terrorista con base en el conocimiento de los investigadores y que tres personas habían sido arrestadas.

La policía del Gran Manchester identificó al hombre que llevó a cabo el ataque terrorista en la sinagoga de Manchester como Jihad Al-Shamie, de 35 años, ciudadano británico de ascendencia siria.

“Las comunidades de todo Reino Unido que normalmente celebrarían este día sagrado están ahora de luto y preocupadas por su seguridad”, declaró Taylor a la prensa. “Quiero ser claro: la policía británica se está movilizando. Y movilizándose rápidamente”.

El Primer Ministro, Keir Starmer, se marchó temprano de una reunión política europea en Copenhague para regresar a Gran Bretaña y presidir una reunión de emergencia. Indicó que se estaban desplegando más policías en las sinagogas de todo el país, y añadió: “Haremos todo lo posible para mantener a nuestra comunidad judía segura”. “El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aun más horrible”, agregó.

Un oficial de policía armado en la escena del incidente en la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Crumpsall, Manchester, el 2 de octubre de 2025.

El rey Carlos III se unió a la condena al incidente, señalando que estaba “profundamente conmocionado y entristecido”, mientras que la Embajada de Israel en Londres comentó en la red social X que el ataque fue “aborrecible y profundamente angustiante”, destacando que estaba en estrecho contacto con la comunidad judía de Manchester.

Un padre y su hijo que planeaban asistir a la sinagoga de Heaton Park este jueves más tarde afirmaron al diario The Telegraph que un ataque era “cuestión de tiempo”. Tras enterarse de la confirmación de la muerte de dos personas, Heath Showman, de 50 años, declaró: “Es impactante. Lo peor es no saber quién es”. Añadió que un ataque como este era “cuestión de tiempo”, dado el aumento del antisemitismo desde los atentados del 7 de octubre.

This morning's attack is absolutely shocking.



I’m on my way back to London to chair an emergency meeting, and additional police assets are being deployed to synagogues across the country.



We will do everything we can to keep our Jewish community safe. pic.twitter.com/bNUfGbWwfq — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 2, 2025

“Era cuestión de tiempo. Llevo 37 años viniendo a esta sinagoga y la seguridad ha aumentado cada año, pero se ha ido acumulando en los últimos dos años. La imagen del conflicto en Gaza ha afectado a todo el pueblo judío”, comentó.

Harry, su hijo de 18 años, agregó: “El odio siempre recae sobre los judíos cuando es el gobierno el que hace esto”.

Los incidentes antisemitas en Reino Unido han alcanzado niveles récord tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 contra Israel y la consiguiente campaña militar de Israel en Gaza, según Fideicomiso de Seguridad Comunitaria (CST), un grupo de defensa de los judíos británicos que trabaja para eliminar el antisemitismo.

Entre enero y junio de 2025 hubo 1.521 incidentes antisemitas en Reino Unido, el segundo total más alto de incidentes de odio antijudío jamás registrado por el Fideicomiso de Seguridad Comunitaria en el primer semestre de un año. Este número solo fue superado por los primeros seis meses de 2024, cuando se produjeron 2.019 incidentes antisemitas inmediatamente después del ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre contra Israel.

This was a vile terrorist attack that attacked Jews, because they are Jews.



Antisemitism is a hatred that is rising, once again. Britain must defeat it, once again.



To every Jewish person in this country: I promise that I will do everything in my power to guarantee you the… pic.twitter.com/DAd9OaGNMc — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 2, 2025

“Esta es la peor pesadilla de cualquier rabino o de cualquier judío”, declaró el rabino Jonathan Romain, de la sinagoga de Maidenhead y presidente del Tribunal Rabínico de Gran Bretaña. “No solo es un día sagrado, el más sagrado del calendario judío, sino también un momento de reunión masiva”.

Al ser consultada sobre el aumento de incidentes antisemitas, Sarah Jones, ministra de Policía y Delincuencia, declaró: “El apoyo del Ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local garantiza la seguridad de nuestras sinagogas”. “Tengo una sinagoga en mi comunidad y siempre me preocupa que brindemos el apoyo adecuado. Y, por supuesto, estoy segura de que en las próximas horas y días haremos todo lo posible para garantizar la seguridad de nuestras sinagogas”, añadió.

El gobierno de Reino Unido está comprometido a combatir el antisemitismo, incluyendo US$ 72,5 millones en fondos de protección hasta 2028, dijo la ministra del Interior, Yvette Cooper.

King Charles says his and Queen Camilla's "thoughts and prayers are with all those affected" after at least two people were killed when a man drove a vehicle toward a crowd and launched a stabbing attack near a synagogue in Manchester, England.



More: https://t.co/v3MGRwrJc5 pic.twitter.com/uL7wFXpslM — ABC News (@ABC) October 2, 2025

Según el CST, los incidentes antisemitas en el país aumentaron en un 589% en 2023, con un total de 4.103 casos antisemitas registrados, y cada vez hay más incidentes en y alrededor de las escuelas y universidades británicas, que se han triplicado.

En 2023 se registraron 87 incidentes en escuelas judías, en comparación con los 20 del año anterior. El número de casos en universidades y otras instituciones de educación superior también batió récords en 2023: se registraron 182, frente a los 60 del año anterior, consigna Euronews.

En julio pasado un informe sobre el antisemitismo en Reino Unido reveló deficiencias generalizadas a la hora de abordar la discriminación antijudía, incluso en el Servicio Nacional de Salud (NHS), la educación, las artes y la policía. Encargado por la Junta de Diputados de Judíos Británicos (la mayor organización comunitaria judía del país), el informe fue coescrito por Lord John Mann, asesor independiente del gobierno sobre antisemitismo, y la exsecretaria de Defensa conservadora Dame Penny Mordaunt.

This is the clearest picture so far of the Manchester synagogue terrorist



The BBC is speculating that the far-right could be behind the attack. pic.twitter.com/kFPGMee8hB — Visegrád 24 (@visegrad24) October 2, 2025

Se realizó tras una extensa recopilación de pruebas de diversas instituciones, como el NHS, la policía y el sector artístico. Lord Mann describió haber escuchado “experiencias impactantes” de personas judías durante el proceso de informe. Dijo que era “inaceptable” que hubiera habido lo que llamó una “avalancha de antisemitismo” desde el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre contra el sur de Israel, en el que aproximadamente 1.200 personas murieron y 251 fueron tomadas como rehenes.

En los meses transcurridos desde entonces la campaña del Ejército israelí en Gaza ha provocado más de 65.000 muertes, según el Ministerio de Salud dirigido por Hamas.

Lord Mann declaró en el programa Today de la BBC que hombres y mujeres judíos comunes y corrientes “despliegan su vida cotidiana, especialmente en el trabajo, y de repente se ven obligados a rendir cuentas por lo que sucede en Medio Oriente en su lugar de trabajo”. Añadió que las personas están siendo “excluidas” en el ámbito laboral “simplemente por ser judías”.

The Embassy of Israel in the United Kingdom condems the attack carried out today on Yom Kippur at the Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue in Manchester.



That such an act of violence should be perpetrated on the holiest day of the Jewish calendar, in a place of prayer and… pic.twitter.com/QL7mMn4ViP — Israel in the UK 🇮🇱🤝🇬🇧 (@IsraelinUK) October 2, 2025

Otro informe, presentado en mayo pasado por StandWithUs UK -la filial británica de la organización internacional de educación pro Israel- ante la Cámara de los Lores del Parlamento de Reino Unido, detalla un antisemitismo “terrible” y normalizado en las universidades del país, con muchos estudiantes que denunciaron haber sido atacados, amenazados e intimidados en el campus.

“Este informe confirma la terrible situación a la que hemos llegado, donde los altos niveles de abuso antisemita parecen ahora normales en el campus”, declaró Lord Howard Leigh durante el debate posterior a la presentación del informe, según una transcripción compartida con el diario The Times of Israel. “El antisemitismo en el campus no es nuevo… pero ha alcanzado un nivel muy preocupante, hasta el punto de que los estudiantes judíos temen ir a una universidad británica”.

El informe reveló que el 64% de los estudiantes se mostró reacio a calificar de “terrorismo” el ataque del 7 de octubre, y el 29% afirmó considerarlo un “acto comprensible de resistencia”. Por otro lado, el 38% coincidió en que quienes apoyan públicamente a Israel deberían “prever” abusos en el campus, mientras que solo el 31% rechazó rotundamente esta idea.

We are deeply concerned by reports of a violent attack at a synagogue in Manchester today. We unequivocally condemn this act of violence. pic.twitter.com/niGBdI4heB — MCB (@MuslimCouncil) October 2, 2025

Otro reporte de julio reveló cómo el antisemitismo se ha extendido en las escuelas de Reino Unido, con más de la mitad de los profesores judíos denunciando abusos, según detalla The Telegraph.

Los hallazgos fueron revelados en una encuesta realizada a docentes judíos por la Asociación Nacional de Maestros de Escuela/Sindicato de Mujeres Maestras (NAS/UWT), que tiene más de 300.000 miembros. La encuesta encontró que el 51% los maestros judíos había experimentado antisemitismo en sus escuelas desde mayo de 2023. Un total de 44% informó haber aparecido grafitis con esvásticas en su escuela desde mayo de 2023, y el 39% ha presenciado o ha sido objeto de comentarios relacionados con los nazis.

“El antisemitismo que ha experimentado el pueblo judío ha llevado a un número creciente de judíos a cuestionar si hay futuro para sus familias en Gran Bretaña. No es la primera vez en la historia judía que se preguntan en qué lugar del mundo pueden sentirse seguros, dónde pueden criar a sus hijos y nietos sin miedo y practicar su religión sin inhibiciones”, escribió este jueves Danny Cohen, columnista de The Telegraph.

Y agregó: “Los políticos proclamarán ahora solemnemente su solidaridad con la comunidad judía británica. Eso por sí solo ya no basta”. “El ataque a la sinagoga de Manchester es el lugar al que conduce inevitablemente el antisemitismo”, sentenció.