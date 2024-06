Por qué el Cirujano General de EE.UU. pidió poner etiquetas de advertencia similares a las del tabaco en redes sociales

“La crisis de salud mental entre los jóvenes es una emergencia, y las redes sociales se han convertido en un factor importante. Los adolescentes que pasan más de tres horas al día en las redes sociales enfrentan el doble de riesgo de sufrir síntomas de ansiedad y depresión”. Así de categórico fue el Dr. Vivek Murthy, Cirujano General de Estados Unidos, que este lunes anunció que impulsará colocar una etiqueta de advertencia en redes sociales para advertir a los padres de que su uso puede dañar la salud mental de los adolescentes.

Una etiqueta de advertencia enviaría un mensaje contundente a los padres “de que no se ha demostrado que las redes sociales sean seguras”, escribió el Dr. Murthy en su ensayo publicado el lunes en la sección de opinión de The New York Times. En su columna, el Cirujano General calificó los efectos de las redes sociales en niños y adolescentes de riesgo para la salud pública, y los comparó al mismo nivel que las muertes en carretera o los alimentos contaminados.

Establecido en 1871, el Cirujano General dirige el Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos y trabaja como vocero principal de salud pública. Su misión es proteger, promover e impulsar la salud y seguridad de la nación.

Las etiquetas de advertencia -como las que aparecen en los productos del tabaco y el alcohol- son una de las herramientas más poderosas de que dispone el máximo responsable sanitario del país. Pero el Dr. Murthy no puede exigirlas unilateralmente, ya que la medida requiere la aprobación del Congreso y hasta ahora no se ha presentado ninguna ley al respecto ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado.

Ésta no es primera vez que el Cirujano General emite alertas sobre este problema. En mayo del año pasado, Murthy ya había advertido que si bien las redes sociales no carecen de beneficios, “hay amplios indicadores de que las redes sociales también pueden tener un profundo riesgo de daño para la salud mental y el bienestar de niños y adolescentes”.

Y el mes pasado, el Dr. Murthy dijo en una entrevista que había oído en repetidas ocasiones de los jóvenes que “no pueden salir de las plataformas”, a menudo descubriendo que habían pasado horas cuando tenían la intención de simplemente comprobar sus feeds. Pero con la actual petición de una etiqueta de advertencia, el Dr. Murthy aumentó aún más el sentido de urgencia sobre este problema.

El Dr. Vivek Murthy, Cirujano General, testifica ante el Comité de Finanzas del Senado en el Capitolio, en Washington, el 8 de febrero de 2022, sobre la atención de salud mental en jóvenes. Foto: Archivo

“Una de las lecciones más importantes que aprendí en la facultad de medicina fue que, en caso de emergencia, no puedes permitirte el lujo de esperar a tener la información perfecta”, escribió en su columna del Times. “Evalúas los hechos disponibles, utilizas tu mejor juicio y actúas con rapidez”, sentenció.

Anteriormente, las etiquetas sí han rendido frutos en el comportamiento sobre el consumo de otros productos. En 1965, tras un informe histórico del Cirujano General, Luther L. Terry, quien advirtió que fumar cigarrillos causa cáncer de pulmón y probablemente enfermedades cardíacas, el Congreso votó a favor de exigir que todos los paquetes de cigarrillos distribuidos en Estados Unidos llevaran una advertencia de que el uso del producto “puede ser peligroso para su salud”.

Ese fue el comienzo de un descenso del tabaquismo que duró 50 años. Cuando aparecieron las etiquetas de advertencia, alrededor del 42% de los adultos estadounidenses fumaban cigarrillos a diario; y para 2021, esa proporción se había reducido al 11,5%. El Dr. Murthy escribió que “la evidencia de las etiquetas del tabaco muestra que las advertencias del Cirujano General pueden aumentar la conciencia y cambiar el comportamiento”, pero también reconoció las limitaciones y dijo que una etiqueta por sí sola no haría que las redes sociales fueran seguras.

Primer plano del teléfono celular de una adolescente. Foto: Archivo

Según una encuesta realizada por la consultora Gallup a más de 1.500 adolescentes y publicada en octubre pasado, los adolescentes estadounidenses dedican en promedio 4,8 horas diarias a plataformas de redes sociales como YouTube, TikTok e Instagram. La encuesta también reveló que el uso de las redes sociales alcanza su punto máximo a los 17 años para ambos sexos con un promedio de 5,8 horas al día, mientras que los niños de 13 años pasan menos tiempo en ellas, con un promedio de 4,1 horas diarias.

Otro estudio realizado por la Asociación Estadounidense de Psicología dice que los adolescentes pasan casi cinco horas todos los días en YouTube, TikTok e Instagram. En 2019, la asociación encontró que la proporción de adultos jóvenes con pensamientos suicidas u otros resultados relacionados con el suicidio aumentó un 47% entre 2008 y 2017, cuando el uso de las redes sociales entre ese grupo de edad se disparó.

Y eso fue antes de que la pandemia desencadenara un año de aislamiento virtual en todo el mundo. A principios de 2021, en medio de continuos bloqueos pandémicos, Murthy pidió a las plataformas de redes sociales que “mejoren y contribuyan proactivamente a la salud mental y el bienestar de nuestros niños”.

El Cirujano General de EE. UU., Vivek Murthy, llega para testificar ante el Comité de Finanzas del Senado sobre la salud mental de los jóvenes, en el Capitolio, en Washington, el 8 de febrero de 2022. Foto: Archivo

En la columna de este lunes, el Dr. Murthy también señaló que debería haber una mayor cooperación entre las empresas de redes sociales y los investigadores médicos. “Además, se debe exigir a las empresas que compartan todos sus datos sobre los efectos en la salud con científicos independientes y el público (actualmente no lo hacen) y permitir auditorías de seguridad independientes”, escribió.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, se dirige al público mientras testifica durante la audiencia del Comité Judicial del Senado sobre la explotación sexual infantil en línea en el Capitolio, en Washington, el 31 de enero de 2024. Foto: Reuters

La gran petición del Cirujano General se produce en un momento en que muchos académicos, padres y expertos en salud mental han expresado su preocupación por las posibles ramificaciones causadas por las aplicaciones de redes sociales. Uno de los expertos que también se ha referido a este tema es el psicólogo social estadounidense Jonathan Haidt, autor del libro The Anxious Generation, que durante varios meses ha estado en las listas de los más vendidos en Estados Unidos.

En su libro, Haidt recomienda que los padres y las escuelas tomen medidas para limitar el acceso a los teléfonos inteligentes, especialmente entre los preadolescentes. El libro, que busca en gran medida acusar a los teléfonos inteligentes y a las redes sociales de provocar un aumento de las enfermedades mentales, ha disfrutado de un éxito sostenido en las listas, indica el medio The National News.

El director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, testifica ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara en el Capitolio, en Washington, el 23 de marzo de 2023. Foto: Reuters

Es incierto el futuro legislativo que pueda tener esta petición. Cualquier tipo de etiqueta probablemente tendría que surgir de la legislación del Congreso. A nivel bipartidista, tanto demócratas como republicanos han mostrado su voluntad de examinar a las grandes compañías tecnológicas en los últimos años y más recientemente, ambas cámaras del Congreso aprobaron un proyecto de ley que eventualmente podría prohibir TikTok en EE.UU., pero ese proyecto de ley está actualmente siendo litigado por la empresa matriz de TikTok, ByteDance.