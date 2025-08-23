“Poseen una capacidad de combate superior”: Corea del Norte anuncia el lanzamiento de dos nuevos tipos de misiles

Corea del Norte anunció la realización de pruebas militares en su defensa aérea con el lanzamiento de dos tipos de misiles nuevos, para evaluar su “capacidad para el combate”.

Las maniobras, supervisadas por el líder Kim Jong-un, determinaron que los proyectiles “de versión mejorada” poseen una “capacidad de combate superior de respuesta rápida a diversos objetivos aéreos como drones de ataque y misiles de crucero”, según recoge la agencia de noticias norcoreana KCNA.

El líder norcoreano fue acompañado por altos cargos del ejército norcoreano en una demostración de capacidad militar que fue realizada al mismo tiempo que las maniobras conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur.

Foto: Kim Jong Un supervisando lanzamientos de prueba / Corea del Norte / KCNA.

Estas últimas se iniciaron el lunes con la movilización de unos 40.000 soldados de ambos países y Pyongyang las consideró una “amenaza” por la que se reservaba su “derecho a la legítima defensa”.

Para las autoridades norcoreanas este nuevo desarrollo de misiles se basa en una “tecnología única y especial” y demostró capacidades “muy adecuadas” para “destruir diversos objetivos aéreos”.

Las pruebas fueron realizadas poco después de que el ejército local acusara a su vecino del sur de haber realizado hasta diez disparos de advertencia contra sus tropas en la frontera sur, donde Pyongyang está construyendo una nueva infraestructura para proteger su territorio.

Por su parte, Seúl aseguró que militares norcoreanos sobrepasaron la línea de demarcación militar que separa ambas partes de la Zona Desmilitarizada.