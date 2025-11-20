BLACK SALE $990
    Mundo

    Presidente de Bolivia elimina el Ministerio de Justicia y declara el fin de la “persecución política”

    El anuncio de Rodrigo Paz se produce tras las tensiones generadas con su “número dos” por el nombramiento de la persona que iba a encabezar esta cartera, que ha estado rodeado de polémica.

    Por 
    Europa Press
    Rodrigo Paz Pereira, el nuevo presidente de Bolivia.

    El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha anunciado este jueves la eliminación del Ministerio de Justicia tras las tensiones generadas con su “número dos” por el nombramiento de la persona que iba a encabezar esta cartera, que ha estado rodeado de polémica.

    “Se acabó el ministerio de la persecución, se acabó el ministerio de la injusticia, (...) se acabó el ministerio que era de cómo chantajear a la sociedad desde el poder político. (...) No habrá más persecución política. El Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien para que no vuelva el terrorismo de Estado a perseguir a los bolivianos y bolivianas”, ha dicho.

    Paz ha afirmado en rueda de prensa que “este paso se da para darle las garantías al sistema judicial de sus reformas” y para “trabajar de forma conjunta con todas las instituciones del país en función de la justicia”, subrayando que, “si no hay justicia en Bolivia, no hay democracia” y que, “si la justicia es mala, la democracia es mala”.

    El anuncio lo ha hecho acompañado de Jorge Franz García, que había condicionado el cargo en dicha cartera a la eliminación del propio Ministerio de Justicia, que era uno de los compromisos asumidos por Paz durante la campaña a las elecciones.

    No obstante, su medida llega también después de las tensiones generadas entre el presidente y su vicepresidente, Edmand Lara. En menos de dos semanas, el gobierno ha tenido dos ministros, uno leal a Lara y otro de confianza de Paz, pero ambos han sido objeto de acusaciones de tipo judicial.

    En un primer momento, asumió el cargo Freddy Vidovic, que fue destituido 11 días después, puesto que se hizo público que había sido condenado a tres años de prisión por un caso que se remonta a 2015 y que está relacionado con su trabajo como abogado.

    Tras ello, Paz había nombrado a Jorge Franz García, pero el vicepresidente del país ha denunciado que tiene un “rosario de procesos” que incluyen delitos graves. García, que manifestó que había sido difamado por Lara, anunció acciones al respecto.

