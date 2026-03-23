Presidente de Bolivia en el Día del Mar: “Nosotros no hacemos zanjas, hacemos puentes de integración”

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en su discurso en Puerto Quijarro por el Día del Mar. Foto: Captura transmisión en vivo.

En su discurso por el Día del Mar, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, reafirmó que la reivindicación marítima boliviana “es irrenunciable” y remarcó que su país “no hace zanjas, sino construye puentes” para unir a las naciones de la región.

En un evento realizado en Puerto Quijarro, municipio fronterizo con Brasil en el departamento de Santa Cruz, Paz hizo referencia al impacto de la Guerra del Pacífico, calificándola como un “punto de quiebre” que dejó una “herida histórica profunda” al perder el acceso soberano al mar.

#Gobierno | 🇧🇴 En el marco del Día del Mar, el presidente Rodrigo Paz centró su discurso en un mensaje de integración regional, al afirmar que #Bolivia apuesta por construir “puentes” y no “zanjas”.

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“La reivindicación marítima no se olvida, siempre estará presente porque esa es la fuerza que nos motiva a cuidar toda la patria. Lo que pasó en el Pacífico no se repite en Bolivia, lo que pasó en el Pacífico fue abandonar a la patria”, manifestó.

No obstante, aseguró que la reivindicación marítima sigue vigente y que su recuperación debe encararse “con inteligencia, diálogo y cooperación”. “No hemos dejado de ser chaqueños, amazónicos, altiplánicos, pero si hemos dejado de ser esa cualidad del mar. Lo vamos a recuperar de buena manera y con inteligencia para que nuestras naciones tengan un futuro más próspero y sea dentro del diálogo y la cooperación, la dignidad y la resistencia al sentido de la patria”, mencionó.

#Nacional | El presidente Rodrigo Paz Pereira afirmó que Bolivia apuesta por la integración regional y no por divisiones, al señalar que “no hacemos zanjas, hacemos puentes”, durante su intervención en Puerto Quijarro en el marco del Día del Mar, donde destacó una visión de… pic.twitter.com/hxogqp9JJU — La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) March 23, 2026

“Nosotros construiremos la historia para seguir desarrollándonos y trabajando conjuntamente, la visión estratégica de la forma de la fluviomarítima, que viene a ser básicamente desde nuestros ríos hasta el mar”, aseveró Paz, destacando su nueva visión para “no ser un presidente que deje al país una historia sin salida”.

Según el presidente boliviano, su país tiene que aprender de sus lecciones para “ser más fuerte que nunca”.

Pero, “nosotros no hacemos zanjas, nosotros hacemos puentes de la integración para unificar esas cinco naciones que están en torno a Bolivia; nosotros no hacemos zanjas, nosotros construiremos puentes de la integración y lo decimos como una visión de política internacional con todas las naciones”, agregó.

El medio local Brújula Digital destacó que las declaraciones de Paz se dan luego de que el nuevo gobierno chileno de José Antonio Kast determinara implementar “barreras físicas” en la zona fronteriza con Bolivia.

Desde Puerto Quijarro, el presidente Rodrigo Paz ratificó su política internacional destacando que “nosotros no hacemos zanjas, hacemos puentes de integración”. pic.twitter.com/2yKCYgaLIJ — Radio Illimani - Red Patria Nueva (@PatriaNuevaFM) March 23, 2026

“Chile nos hizo daño, diga lo que se diga, pero siempre el futuro es mejor. Nos hicieron daño, pero esta tierra es de nobles, hay gente buena, de familia. Creemos en Dios, creemos en la familia y creemos en la patria, por eso yo los invito a pensar en el futuro”, continuó Paz.

“Si somos capaces de desarrollar la economía, la economía va a abrir todas las puertas necesarias para volver a nuestro Pacífico y se beneficien todas las naciones, porque esa es la visión, que todos ganen. Nosotros no queremos hacer daño, queremos que cada uno de los pueblos fronterizos se beneficien”, expresó.