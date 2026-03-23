SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Presidente de Bolivia en el Día del Mar: “Nosotros no hacemos zanjas, hacemos puentes de integración”

    “Chile nos hizo daño, diga lo que se diga, pero siempre el futuro es mejor”, dice el mandatario boliviano Rodrigo Paz.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en su discurso en Puerto Quijarro por el Día del Mar. Foto: Captura transmisión en vivo.

    En su discurso por el Día del Mar, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, reafirmó que la reivindicación marítima boliviana “es irrenunciable” y remarcó que su país “no hace zanjas, sino construye puentes” para unir a las naciones de la región.

    En un evento realizado en Puerto Quijarro, municipio fronterizo con Brasil en el departamento de Santa Cruz, Paz hizo referencia al impacto de la Guerra del Pacífico, calificándola como un “punto de quiebre” que dejó una “herida histórica profunda” al perder el acceso soberano al mar.

    “La reivindicación marítima no se olvida, siempre estará presente porque esa es la fuerza que nos motiva a cuidar toda la patria. Lo que pasó en el Pacífico no se repite en Bolivia, lo que pasó en el Pacífico fue abandonar a la patria”, manifestó.

    No obstante, aseguró que la reivindicación marítima sigue vigente y que su recuperación debe encararse “con inteligencia, diálogo y cooperación”. “No hemos dejado de ser chaqueños, amazónicos, altiplánicos, pero si hemos dejado de ser esa cualidad del mar. Lo vamos a recuperar de buena manera y con inteligencia para que nuestras naciones tengan un futuro más próspero y sea dentro del diálogo y la cooperación, la dignidad y la resistencia al sentido de la patria”, mencionó.

    “Nosotros construiremos la historia para seguir desarrollándonos y trabajando conjuntamente, la visión estratégica de la forma de la fluviomarítima, que viene a ser básicamente desde nuestros ríos hasta el mar”, aseveró Paz, destacando su nueva visión para “no ser un presidente que deje al país una historia sin salida”.

    Según el presidente boliviano, su país tiene que aprender de sus lecciones para “ser más fuerte que nunca”.

    Pero, “nosotros no hacemos zanjas, nosotros hacemos puentes de la integración para unificar esas cinco naciones que están en torno a Bolivia; nosotros no hacemos zanjas, nosotros construiremos puentes de la integración y lo decimos como una visión de política internacional con todas las naciones”, agregó.

    El medio local Brújula Digital destacó que las declaraciones de Paz se dan luego de que el nuevo gobierno chileno de José Antonio Kast determinara implementar “barreras físicas” en la zona fronteriza con Bolivia.

    “Chile nos hizo daño, diga lo que se diga, pero siempre el futuro es mejor. Nos hicieron daño, pero esta tierra es de nobles, hay gente buena, de familia. Creemos en Dios, creemos en la familia y creemos en la patria, por eso yo los invito a pensar en el futuro”, continuó Paz.

    “Si somos capaces de desarrollar la economía, la economía va a abrir todas las puertas necesarias para volver a nuestro Pacífico y se beneficien todas las naciones, porque esa es la visión, que todos ganen. Nosotros no queremos hacer daño, queremos que cada uno de los pueblos fronterizos se beneficien”, expresó.

    Más sobre:BoliviaRodrigo PazDía del MarKastChileZanjasPuentes de integraciónreivindicación marítimaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “El gobierno nos pidió el apoyo”: oficialismo tras comité político ampliado centrado en el Mepco

    El cruce soñado de Joe Keery de Stranger Things con Angus Young de AC/DC en Chile

    China le pone un tope al precio de las bencinas y el diésel ante escalada por conflicto en Medio Oriente

    Cómo Proyecto Fin del Mundo se transformó en el primer gran éxito de 2026 (con guiño a Violeta Parra incluido)

    Avión de la Fuerza Aérea de Colombia sufre trágico accidente con más de 100 militares a bordo

    Ana Torroja presenta su nuevo álbum “Se ha acabado el show” y anuncia visita a Chile

    Lo más leído

    1.
    Trump desplegará al ICE este lunes en aeropuertos para acelerar controles de seguridad

    Trump desplegará al ICE este lunes en aeropuertos para acelerar controles de seguridad

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

    El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    Bono Control Niño Sano: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuál es el monto este año?

    Bono Control Niño Sano: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuál es el monto este año?

    Esta es la fecha del próximo cambio de hora en Chile que dará inicio al horario de invierno

    Esta es la fecha del próximo cambio de hora en Chile que dará inicio al horario de invierno

    ¿Cuándo es la Semana Santa? Revisa el calendario con los próximos feriados en Chile

    ¿Cuándo es la Semana Santa? Revisa el calendario con los próximos feriados en Chile

    “El gobierno nos pidió el apoyo”: oficialismo tras comité político ampliado centrado en el Mepco
    Chile

    “El gobierno nos pidió el apoyo”: oficialismo tras comité político ampliado centrado en el Mepco

    Bono Control Niño Sano: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuál es el monto este año?

    Squella descarta “fuego amigo” por críticas oficialistas a decisiones de Kast, pero pide que canalicen por los caminos que corresponden

    Central Las Lajas de Alto Maipo vuelve a operar tras desconexión en 2022 por desprendimientos en las instalaciones
    Negocios

    Central Las Lajas de Alto Maipo vuelve a operar tras desconexión en 2022 por desprendimientos en las instalaciones

    China le pone un tope al precio de las bencinas y el diésel ante escalada por conflicto en Medio Oriente

    Sancionan a cooperativa por cobrar más intereses de lo establecido

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans
    Tendencias

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Qué se sabe del accidente aéreo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York que dejó dos fallecidos y decenas de heridos

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    Llamado de Leandro Fernández, elogios a Manuel Pellegrini y exigencia a tope: Fernando Gago revela cómo cerró su arribo a la U
    El Deportivo

    Llamado de Leandro Fernández, elogios a Manuel Pellegrini y exigencia a tope: Fernando Gago revela cómo cerró su arribo a la U

    Sin Arturo Vidal y con cambio de sistema: las modificaciones que tendrá Colo Colo para enfrentar a Deportes Concepción

    Ante los ojos de América: el proyecto que encumbró a Santiago Wanderers a lo más alto de la Copa Libertadores Sub 20

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron
    Tecnología

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    El cruce soñado de Joe Keery de Stranger Things con Angus Young de AC/DC en Chile
    Cultura y entretención

    El cruce soñado de Joe Keery de Stranger Things con Angus Young de AC/DC en Chile

    Cómo Proyecto Fin del Mundo se transformó en el primer gran éxito de 2026 (con guiño a Violeta Parra incluido)

    Ana Torroja presenta su nuevo álbum “Se ha acabado el show” y anuncia visita a Chile

    Presidente de Bolivia en el Día del Mar: “Nosotros no hacemos zanjas, hacemos puentes de integración”
    Mundo

    Presidente de Bolivia en el Día del Mar: “Nosotros no hacemos zanjas, hacemos puentes de integración”

    Avión de la Fuerza Aérea de Colombia sufre trágico accidente con más de 100 militares a bordo

    Meloni reconoce su fracaso en el referéndum sobre la reforma judicial: “La soberanía pertenece al pueblo”

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones
    Paula

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión