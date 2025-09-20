SUSCRÍBETE
Mundo

Presidente de Irán le resta imporancia al retorno de sanciones de la ONU por incumplir compromisos nucleares

De acuerdo a medios internacionales, de no alcanzarse un entendimiento diplomático en los próximos días, las sanciones de la ONU volverán a aplicarse tras casi una década de suspensión.

María José HalabiPor 
María José Halabi

Este sábado, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, le restó importancia al restablecimiento de las sanciones de la ONU contra su país a finales de septiembre por incumplir compromisos nucleares.

Además, afirmó que Teherán, la capital de Irán, “nunca se rendirá ante las demandas excesivas”.

Según DW, Pezeshkian comentó durante una ceremonia en Teherán en honor a los medallistas iraníes de la Olimpiada Internacional de Ciencias que “los malévolos de esta tierra no podrán cerrarnos el camino. Nunca nos hemos rendido ni nos rendiremos ante las demandas excesivas”.

De acuerdo a DW, estas declaraciones se realizaron un día después que el Consejo de Seguridad de la ONU rechazara un proyecto de resolución para el levantamiento permanente de las sanciones impuestas a Irán antes del acuerdo nuclear de 2015.

En esta votación se opusieron nueve países y cuatro votaron a favor y dos se abstuvieron.

El resultado de esta abre el camino al restablecimiento automático de las sanciones, después de que Inglaterra, Francia y Alemania activaran el 28 de agosto el mecanismo de restablecimiento automático de las medidas punitivas contra Teherán, acusándolo de incumplir de forma “clara y deliberada” sus compromisos nucleares.

Cabe destacar que de no alcanzarse un entendimiento diplomático en los próximos días, las sanciones de la ONU volverán a aplicarse tras casi una década de suspensión.

