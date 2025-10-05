SUSCRÍBETE
Mundo

Presidente de Siria vota en las elecciones legislativas del país y describe la jornada como un “momento histórico”

El proceso ha sido enormemente cuestionado porque no se desarrollará a través de un voto directo, mientras que el mandatario ha defendido la importancia de celebrar estos comicios lo antes posible.

Por 
Europa Press
El presidente de Siria, Ahmed al Shara, vota en las elecciones municipales del país, a 5 de octubre de 2025 REMITIDA / HANDOUT por PRESIDENCIA DE SIRIA PRESIDENCIA DE SIRIA

El presidente de Siria, Ahmed al Shara, ha depositado este domingo en la capital del país, Damasco, su voto para las elecciones legislativas en una jornada que ha descrito como un “momento histórico” en el proceso de transición nacional tras décadas de dictadura de la familia Al Assad, en medio de críticas a la votación por su carácter indirecto y al boicot de destacados actores político-militares del país.

Antes de dirigirse a votar, el antiguo líder yihadista se ha paseado por el colegio electoral de la principal biblioteca de la capital para examinar el proceso.

“Este momento histórico para los sirios es extremadamente importante en estos momentos”, ha declarado en comentarios recogidos por la agencia oficial de noticias SANA, “y todos los sirios deben reconstruir su país”.

El proceso ha sido enormemente cuestionado porque no se desarrollará a través de un voto directo. En realidad, dos tercios de los elegidos para el nuevo Parlamento serán nombrados por comités electorales instaurados por circunscripciones, mientras que el tercio restante será designado a dedo por el presidente de transición.

Además, hay que tener en cuenta que fuerzas tan influyentes como la administración kurda del noreste del país y la comunidad drusa de Sueida, en el sur, han decidido no participar en estos comicios al entenderlos como una farsa de Al Shara y un ataque al espíritu de las difíciles negociaciones de integración nacional.

El gobierno sirio acabó admitiendo la imposiblidad de celebrar los comicios y enmarcó la crisis electoral como “un asunto soberano que sólo puede celebrarse en zonas bajo pleno control del gobierno”, explicó en su momento el portavoz de la Comisión, Nawar Najmeh, sobre la situación.

Al Shara ha defendido la importancia de celebrar estos comicios lo antes posible -los primeros desde que su organización yihadista, ahora disuelta, encabezara la ofensiva final de diciembre del año pasado que desembocó en la huida del país del entonces presidente, Bashar al Assad- para acelerar el proceso de transición que le exige la comunidad internacional a través de la rápida declaración de las leyes necesarias a este respecto.

“Hay muchos asuntos pendientes en Siria que debemos resolver. Hemos sabido aprovechar la oportunidad lo más rápido posible para llenar este importante vacío en la representación popular en el Parlamento y asegurar que las leyes avanzan con rapidez”, ha explicado.

