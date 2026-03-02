SUSCRÍBETE
    Mundo

    Qatar alerta de que Irán “tendrá que pagar el precio” de sus ataques en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí ha acusado a Teherán de “tener como objetivo infraestructura civil y comercial”.

    Por 
    Europa Press
    Foto: X (Twitter)

    Las autoridades de Qatar han alertado este lunes de que Irán “tendrá que pagar el precio” de sus ataques en respuesta a la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra el país, que ha procedido a atacar objetivos estadounidenses en varios países de la región.

    El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayid al Ansari, ha indicado que Doha “se reserva el derecho a responder” contra Irán tras sus “ataques flagrantes contra el pueblo de Qatar”.

    En este sentido, ha descartado estar en contacto con las autoridades iraníes y ha explicado que se centra en “defender su territorio y proteger infraestructura clave”, tal y como ha explicado en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense CNN. “En este momento estamos ocupados, como podéis imaginar, defendiendo nuestro país”, ha añadido.

    Asimismo, ha lamentado que Qatar ha hecho frente a “más de un centenar de misiles y un gran número de drones”, y ha acusado a Teherán de “tener como objetivo infraestructura civil y comercial”. Además, ha manifestado su “grave preocupación” por lo ataques contra “posiciones no militares” en toda la región.

    “El Ejército de Qatar ha adoptado medidas de precaución para defender las instalaciones en tierra pero también económicas mientras los líderes de los países del Golfo toman medidas coordinadas entre sí y con Estados Unidos”, ha aclarado.

    Estados Unidos lanzó el sábado una ofensiva sorpresa junto a Israel para forzar un cambio de gobierno en Teherán, una operación que ha acabado con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. De momento, el balance de muertos a causa de la ofensiva militar conjunta ha ascendido a más de 550, según ha confirmado este lunes la Media Luna Roja Iraní, que ha afirmado que más de un centenar de ciudades han sido alcanzadas por estos bombardeos.

