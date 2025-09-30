Qatar dice que algunos de los puntos del plan de Trump para Gaza necesitan “aclaración” y “negociación”

El Primer Ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, ha manifestado este martes que algunos de los puntos del plan de paz del Presidente estadounidense, Donald Trump, para la Franja de Gaza necesitan “aclaración” y “negociación”, antes de recibir ‘luz verde’ por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas).

“El plan de Trump logra un objetivo clave: poner fin a la guerra, pero hay cuestiones que necesitan aclaración y negociación”, ha manifestado el Primer Ministro qatarí en declaraciones a la cadena de televisión Al Yazira, indicando que lo presentado “son principios que deben debatirse en detalle y cómo trabajar en ellos”.

Al Thani, que ha subrayado que la fase actual de las negociaciones “es importante”, ha indicado que si bien el alto el fuego “es un punto claro del plan”, la cuestión de la retirada de las tropas israelíes plantea dudas, aunque no ha especificado en qué sentido.

También ha señalado que la administración para Gaza que se menciona “no concierne a Israel”. No obstante, ha reconocido que “el plan aún se encuentra en su etapa inicial y necesita ser desarrollado”, mientras que están “tratando de crear una vía que preserve los derechos del pueblo palestino”.

A pesar de plantear estas cuestiones, ha aclarado que todavía desconocen la respuesta de Hamas a la propuesta, puesto que “requiere consenso entre las facciones”. Durante la reunión que mantuvieron en la víspera con la delegación negociadora de Hamas, Qatar dejó “claro” que su principal “objetivo” es “detener la guerra”.

“Hamas ha actuado con responsabilidad y ha prometido estudiar el plan”, ha destacado.

La propuesta de Trump ha recibido el apoyo del Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien sin embargo matizó horas después que no apoyará la creación de un Estado palestino y que las tropas israelíes permanecerán desplegadas “en la mayoría” de Gaza, sin que Hamas haya respondido oficialmente al plan, respaldado por gran parte de la comunidad internacional.