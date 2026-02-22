Quién era Quentin Deranque: el joven ultranacionalista fallecido por ataque de sujetos de colectivo antifascista en Francia

Era 12 de febrero, cuando un grupo de individuos de extrema izquierda atacó a Quentin Deranque, un activista francés de extrema derecha de 23 años. A los dos días, falleció producto de las lesiones cerebrales.

Deranque estaba allí “para brindar seguridad” al grupo feminista Collectif Némésis. Muchos de los detenidos estaban vinculados al colectivo antifascista militante de extrema izquierda proscrito Jeune Garde (Joven Guardia).

El joven de 23 años era originario de Saint-Cyr-sur-le-Rhône, estudiante de matemáticas y activista nacionalista de extrema derecha, perteneciente al grupo neofascista Allobroges Bourgoin, con sede en Isère, y exmiembro de Action Française. Participó en la edición de 2025 de la manifestación neofascista del Comité del 9 de mayo.

Se convirtió al catolicismo, siendo feligrés de Notre-Dame de l’Isle en Vienne y estaba involucrado con la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, un grupo católico tradicionalista, y la organización identitaria católica Academia Christiana.

Se alegó que Deranque estaba actuando como seguridad para los miembros de Némésis que participaban en la protesta en el momento de su muerte, lo que fue negado por un conocido de Deranque, quien también afirmó que era pacifista y estaba involucrado en el refugio de Saint-Martin, que opera comedores populares.

Sus amigos le recuerdan como un tipo “discreto”, “sonriente” y “humilde”. “Sabíamos que estaba en contacto con esos grupos, pero era más bien callado y nunca se jactaba de nada”, relata a Crónica Héloïse, estudiante como él en la Universidad Lumière Lyon 2, donde Quentin se adiestraba en matemáticas y tecnología. “Era bastante estudioso y ordenado, con mucha autodisciplina. Lo último que podíamos suponer era que pudiera morir en una pelea”.

Estados Unidos y la acusación de Francia de “instrumentalizar” la muerte de Deranque

El embajador estadounidense en Francia, Charles Kushner, se encuentra nuevamente en el centro de la atención diplomática tras conocerse antecedentes de conflictos previos con el gobierno francés.

En agosto, la administración francesa ya había convocado a Kushner después de que criticara públicamente al presidente Emmanuel Macron por su supuesto “inmovilismo” frente al antisemitismo, episodio que derivó en la presencia de un encargado de negocios en lugar del propio embajador.

Este contexto agrega tensión a la actual disputa surgida después de las declaraciones estadounidenses sobre el asesinato de Quentin Deranque. La Embajada estadounidense comunicó que el “extremismo violento de izquierda está en auge, y su papel en la muerte de Quentin Deranque demuestra la amenaza que representa para la seguridad pública”.

Ante ello, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, hizo público este domingo su propósito de llamar al embajador de Estados Unidos para expresarle el malestar oficial por lo que describió como la “instrumentalización” de la muerte de Deranque.

El ministro señaló que la Embajada de Estados Unidos en Francia vinculó el asesinato de Deranque con un presunto auge del “extremismo violento de izquierda”, identificando este fenómeno como una amenaza directa para la seguridad pública en el país europeo.