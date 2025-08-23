Quién es Luis Vera, el hermano “Iván Mordisco”, detenido en Colombia

Luis Hernando Vera Fernández, conocido como “Mono Luis”, fue detenido este viernes en el departamento de Cundinamarca, cerca de Bogotá.

La captura fue confirmada por el presidente colombiano, Gustavo Petro y la Policía Nacional, que lo identifican como el principal operador de su hermano, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, líder de las disidencias de las FARC.

Capturado hermano de Iván Mordisco, en el Peñón, Cundinamarca: Luis Hernádo Vera Fernández. pic.twitter.com/qRzVJxMqr2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 23, 2025

Vera es sindicado como uno de los principales consolidadores de las redes de narcotráfico y estructuras financieras ilícitas del Estado Mayor Central (EMC).

En ese sentido, según antecedentes policiales, este tenía una orden de captura vigente por homicidio y se le atribuyen delitos de narcotráfico, secuestro, extorsión y manejo de finanzas ilícitas para la organización armada.

Su rol dentro del bloque disidente de la FARC, que rechazó el acuerdo de paz de 2016.se centraba en la coordinación logística y financiera.

Cabe señalar que el arresto se produjo tras una jornada de violencia en Colombia. En Amalfi, un ataque de las disidencias de las FARC contra un helicóptero policial dejó 13 uniformados muertos, mientras que en Cali, un atentado cerca de una base aérea causó seis fallecidos y medio centenar de heridos.