“Quiere hablar con nosotros”: Trump se muestra disponible a apoyar un alto al fuego en el conflicto entre Israel e Irán

En conversación con la prensa, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que podría apoyar un alto al fuego en el conflicto entre Israel e Irán “dependiendo de las circunstancias”.

“Europa no podría ayudar mucho en la guerra entre Irán e Israel. Irán no quiere hablar con Europa. Quiere hablar con nosotros. Europa no va a poder ayudar en esto”, señaló esta jornada el mandatario según rescata Reuters.

Las palabras de Trump se dan en un contexto en que se vislumbra compleja una baja en las hostilidades.

Esta jornada, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió para discutir el conflicto iniciado la semana pasada, luego que Israel bombardeara con misiles una serie de objetivos militares y vinculados al programa nuclear de Irán, lo que con los días terminó por escalar también con ataques a Teherán y un contraataque desde Irán a distintas ciudades en Israel.

En la instancia, mientras el secretario general de la ONU, António Guterres, hacía un llamado para darle “una oportunidad a la paz”, los representantes de ambas naciones se enviaron acusaciones mutuas de culpabilidad.

En paralelo, el canciller iraní Abbas Araghchi sostuvo una reunión en Ginebra con representantes diplomáticos europeos del E3 -Francia, Alemania y Reino Unido-.

“Irán está dispuesto a considerar la diplomacia una vez más, una vez que se detenga la agresión y el agresor rinda cuentas por los crímenes cometidos”, explicó tras finalizar la reunión Araghchi, con un emplazamiento directo a Israel.

Mientras tanto, los Activistas de Derechos Humanos en Irán (HRANA por su sigla en inglés) mencionan, según cita Reuters, que por el momento, los ataques israelíes han provocado 639 muertes. En tanto, el gobierno de Israel ha informado de 24 fallecidos por la contraofensiva iraní.